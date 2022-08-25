https://ria.ru/20220825/dtp-1812190122.html

В Феодосии автобус наехал на ограждение

В Феодосии автобус наехал на ограждение - РИА Новости, 25.08.2022

В Феодосии автобус наехал на ограждение

Рейсовый автобус на автостанции в Феодосии наехал на ограждение, четверо пешеходов доставлены в больницу, сообщает пресс-служба ГУ МВД республики. РИА Новости, 25.08.2022

2022-08-25T21:08

2022-08-25T21:08

2022-08-25T21:08

происшествия

авто

феодосия

гибдд мвд рф

республика крым

дтп

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/122426/50/1224265090_0:187:2980:1863_1920x0_80_0_0_3f04e4ecfd03e76e3813a9cb6b8615c9.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости. Рейсовый автобус на автостанции в Феодосии наехал на ограждение, четверо пешеходов доставлены в больницу, сообщает пресс-служба ГУ МВД республики."В Феодосии на автостанции водитель автобуса при парковке допустил наезд на ограждение остановки и на четверых пешеходов. Пешеходы доставлены в лечебное учреждение для установления наличия травм", - сообщили в пресс-службе.Наезд на ограждение привел к падению секции и козырька. Автобус, который совершил наезд, совершал рейс по маршруту Краснодар - Евпатория, следует из опубликованных МВД фотографий с места ЧП. На месте работают сотрудники ГИБДД, все обстоятельства ДТП выясняются.

https://ria.ru/20220825/dtp-1812182852.html

феодосия

республика крым

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, авто, феодосия, гибдд мвд рф, республика крым, дтп