https://ria.ru/20220825/dtp-1812190122.html
В Феодосии автобус наехал на ограждение
В Феодосии автобус наехал на ограждение - РИА Новости, 25.08.2022
В Феодосии автобус наехал на ограждение
Рейсовый автобус на автостанции в Феодосии наехал на ограждение, четверо пешеходов доставлены в больницу, сообщает пресс-служба ГУ МВД республики. РИА Новости, 25.08.2022
2022-08-25T21:08
2022-08-25T21:08
2022-08-25T21:08
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости. Рейсовый автобус на автостанции в Феодосии наехал на ограждение, четверо пешеходов доставлены в больницу, сообщает пресс-служба ГУ МВД республики."В Феодосии на автостанции водитель автобуса при парковке допустил наезд на ограждение остановки и на четверых пешеходов. Пешеходы доставлены в лечебное учреждение для установления наличия травм", - сообщили в пресс-службе.Наезд на ограждение привел к падению секции и козырька. Автобус, который совершил наезд, совершал рейс по маршруту Краснодар - Евпатория, следует из опубликованных МВД фотографий с места ЧП. На месте работают сотрудники ГИБДД, все обстоятельства ДТП выясняются.
https://ria.ru/20220825/dtp-1812182852.html
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происшествия, авто, феодосия, гибдд мвд рф, республика крым, дтп
Происшествия, Авто, Феодосия, ГИБДД МВД РФ, Республика Крым, ДТП
В Феодосии автобус наехал на ограждение
В Феодосии рейсовый автобус наехал на ограждение, четверо пешеходов пострадали
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости. Рейсовый автобус на автостанции в Феодосии наехал на ограждение, четверо пешеходов доставлены в больницу, сообщает пресс-служба ГУ МВД республики.
"В Феодосии на автостанции водитель автобуса при парковке допустил наезд на ограждение остановки и на четверых пешеходов. Пешеходы доставлены в лечебное учреждение для установления наличия травм", - сообщили в пресс-службе.
Наезд на ограждение привел к падению секции и козырька. Автобус, который совершил наезд, совершал рейс по маршруту Краснодар - Евпатория, следует из опубликованных МВД фотографий с места ЧП. На месте работают сотрудники ГИБДД, все обстоятельства ДТП выясняются.