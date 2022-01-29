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В Тюмени автомобиль въехал в автобусную остановку, есть пострадавшие
В Тюмени автомобиль въехал в автобусную остановку, есть пострадавшие - РИА Новости, 29.01.2022
В Тюмени автомобиль въехал в автобусную остановку, есть пострадавшие
В Тюмени автомобиль "Лада" въехал в остановочный комплекс, травмы получили три женщины, сообщает пресс-служба ГИБДД по региону. РИА Новости, 29.01.2022
2022-01-29T18:20
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происшествия
тюмень
авто
дтп
тюменская область
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ТЮМЕНЬ, 29 янв — РИА Новости. В Тюмени автомобиль "Лада" въехал в остановочный комплекс, травмы получили три женщины, сообщает пресс-служба ГИБДД по региону. "Водитель бросил автомобиль и скрылся с места ДТП. Сейчас он разыскивается", — рассказали там.Отмечается, что 67-летняя тюменка получила тяжелые травмы конечностей и лица, у 47-летней женщины тяжелая травма ноги и другие повреждения, еще у одной женщины ушибы. Сейчас они находятся в лечебном учреждении.Полиция устанавливает личность водителя и выясняет обстоятельства аварии.
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Автомобиль въехал в автобусную остановку в Тюмени. Кадры с места ДТП
Водитель "Лады" вечером в субботу въехал в остановочный комплекс, травмы получили три женщины, сбежавший с места происшествия виновник ДТП в розыске, сообщает пресс-служба ГИБДД по Тюменской области.
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происшествия, тюмень, авто, дтп, тюменская область
18:20 29.01.2022 (обновлено: 19:50 29.01.2022)
 
В Тюмени автомобиль въехал в автобусную остановку, есть пострадавшие

Автомобиль въехал в автобусную остановку в Тюмени, водитель скрылся с места происшествия

Читать ria.ru в
ТЮМЕНЬ, 29 янв — РИА Новости. В Тюмени автомобиль "Лада" въехал в остановочный комплекс, травмы получили три женщины, сообщает пресс-служба ГИБДД по региону.
"Водитель бросил автомобиль и скрылся с места ДТП. Сейчас он разыскивается", — рассказали там.
Отмечается, что 67-летняя тюменка получила тяжелые травмы конечностей и лица, у 47-летней женщины тяжелая травма ноги и другие повреждения, еще у одной женщины ушибы. Сейчас они находятся в лечебном учреждении.
Полиция устанавливает личность водителя и выясняет обстоятельства аварии.
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