https://ria.ru/20220924/dtp-1819126069.html
В Перми иномарка протаранила остановку, один человек погиб
В Перми иномарка протаранила остановку, один человек погиб - РИА Новости, 24.09.2022
В Перми иномарка протаранила остановку, один человек погиб
В ДТП в центре Перми погибла женщина, три человека пострадали, сообщили РИА Новости в краевой Госавтоинспекции. РИА Новости, 24.09.2022
2022-09-24T10:44
2022-09-24T10:44
2022-09-24T14:35
происшествия
пермь
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ПЕРМЬ, 24 сен — РИА Новости. В ДТП в центре Перми погибла женщина, три человека пострадали, сообщили РИА Новости в краевой Госавтоинспекции.Авария произошла на площади Карла Маркса около десяти утра по местному времени (8:00 мск). Иномарка Nissan Qashqai врезалась в остановку общественного транспорта. По предварительной информации, 70-летнему водителю стало плохо."В результате ДТП один человек погиб, трое получили ранения", — сказали в ГИБДД.Очевидцы рассказали в соцсетях, что к месту аварии приезжали пять скорых и пожарная машина. Сейчас на месте работают полицейские, которые устанавливают обстоятельства произошедшего.В краевой полиции РИА Новости уточнили, что жертвой ДТП стала женщина пенсионного возраста, дожидавшаяся на остановке автобуса, пострадавшие — тоже из числа находившихся там пассажиров. Водителя доставили на экспертизу.
https://ria.ru/20220504/dtp-1786712395.html
пермь
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, пермь
10:44 24.09.2022 (обновлено: 14:35 24.09.2022)
В Перми иномарка протаранила остановку, один человек погиб
Nissan Qashqai протаранил остановку в Перми, один человек погиб и трое пострадали
ПЕРМЬ, 24 сен — РИА Новости.
В ДТП в центре Перми погибла женщина, три человека пострадали, сообщили
РИА Новости в краевой Госавтоинспекции.
Авария произошла на площади Карла Маркса около десяти утра по местному времени (8:00 мск). Иномарка Nissan Qashqai врезалась в остановку общественного транспорта. По предварительной информации, 70-летнему водителю стало плохо.
"В результате ДТП один человек погиб, трое получили ранения", — сказали в ГИБДД.
Очевидцы рассказали в соцсетях, что к месту аварии приезжали пять скорых и пожарная машина. Сейчас на месте работают полицейские, которые устанавливают обстоятельства произошедшего.
В краевой полиции РИА Новости уточнили, что жертвой ДТП стала женщина пенсионного возраста, дожидавшаяся на остановке автобуса, пострадавшие — тоже из числа находившихся там пассажиров. Водителя доставили на экспертизу.