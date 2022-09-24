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В Перми иномарка протаранила остановку, один человек погиб - РИА Новости, 24.09.2022
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В Перми иномарка протаранила остановку, один человек погиб
В Перми иномарка протаранила остановку, один человек погиб - РИА Новости, 24.09.2022
В Перми иномарка протаранила остановку, один человек погиб
В ДТП в центре Перми погибла женщина, три человека пострадали, сообщили РИА Новости в краевой Госавтоинспекции. РИА Новости, 24.09.2022
2022-09-24T10:44
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происшествия
пермь
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ПЕРМЬ, 24 сен — РИА Новости. В ДТП в центре Перми погибла женщина, три человека пострадали, сообщили РИА Новости в краевой Госавтоинспекции.Авария произошла на площади Карла Маркса около десяти утра по местному времени (8:00 мск). Иномарка Nissan Qashqai врезалась в остановку общественного транспорта. По предварительной информации, 70-летнему водителю стало плохо."В результате ДТП один человек погиб, трое получили ранения", — сказали в ГИБДД.Очевидцы рассказали в соцсетях, что к месту аварии приезжали пять скорых и пожарная машина. Сейчас на месте работают полицейские, которые устанавливают обстоятельства произошедшего.В краевой полиции РИА Новости уточнили, что жертвой ДТП стала женщина пенсионного возраста, дожидавшаяся на остановке автобуса, пострадавшие — тоже из числа находившихся там пассажиров. Водителя доставили на экспертизу.
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происшествия, пермь
Происшествия, Пермь
10:44 24.09.2022 (обновлено: 14:35 24.09.2022)
 
В Перми иномарка протаранила остановку, один человек погиб

Nissan Qashqai протаранил остановку в Перми, один человек погиб и трое пострадали

© Управление ГИБДД ГУ МВД России по Пермскому краюДТП в Перми, в котором иномарка въехала в остановку. Кадр видео
ДТП в Перми, в котором иномарка въехала в остановку. Кадр видео
© Управление ГИБДД ГУ МВД России по Пермскому краю
ДТП в Перми, в котором иномарка въехала в остановку. Кадр видео
Читать ria.ru в
ПЕРМЬ, 24 сен — РИА Новости. В ДТП в центре Перми погибла женщина, три человека пострадали, сообщили РИА Новости в краевой Госавтоинспекции.
Авария произошла на площади Карла Маркса около десяти утра по местному времени (8:00 мск). Иномарка Nissan Qashqai врезалась в остановку общественного транспорта. По предварительной информации, 70-летнему водителю стало плохо.
"В результате ДТП один человек погиб, трое получили ранения", — сказали в ГИБДД.
Очевидцы рассказали в соцсетях, что к месту аварии приезжали пять скорых и пожарная машина. Сейчас на месте работают полицейские, которые устанавливают обстоятельства произошедшего.
В краевой полиции РИА Новости уточнили, что жертвой ДТП стала женщина пенсионного возраста, дожидавшаяся на остановке автобуса, пострадавшие — тоже из числа находившихся там пассажиров. Водителя доставили на экспертизу.
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