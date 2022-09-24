https://ria.ru/20220924/dtp-1819126069.html

В Перми иномарка протаранила остановку, один человек погиб

В Перми иномарка протаранила остановку, один человек погиб - РИА Новости, 24.09.2022

В Перми иномарка протаранила остановку, один человек погиб

В ДТП в центре Перми погибла женщина, три человека пострадали, сообщили РИА Новости в краевой Госавтоинспекции. РИА Новости, 24.09.2022

2022-09-24T10:44

2022-09-24T10:44

2022-09-24T14:35

происшествия

пермь

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ПЕРМЬ, 24 сен — РИА Новости. В ДТП в центре Перми погибла женщина, три человека пострадали, сообщили РИА Новости в краевой Госавтоинспекции.Авария произошла на площади Карла Маркса около десяти утра по местному времени (8:00 мск). Иномарка Nissan Qashqai врезалась в остановку общественного транспорта. По предварительной информации, 70-летнему водителю стало плохо."В результате ДТП один человек погиб, трое получили ранения", — сказали в ГИБДД.Очевидцы рассказали в соцсетях, что к месту аварии приезжали пять скорых и пожарная машина. Сейчас на месте работают полицейские, которые устанавливают обстоятельства произошедшего.В краевой полиции РИА Новости уточнили, что жертвой ДТП стала женщина пенсионного возраста, дожидавшаяся на остановке автобуса, пострадавшие — тоже из числа находившихся там пассажиров. Водителя доставили на экспертизу.

https://ria.ru/20220504/dtp-1786712395.html

пермь

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, пермь