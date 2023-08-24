https://ria.ru/20230824/dtp-1891989621.html

В Калуге автомобиль въехал в остановку

В Калуге автомобиль въехал в остановку - РИА Новости, 24.08.2023

В Калуге автомобиль въехал в остановку

Лишенный прав автомобилист врезался в остановку в Калуге, есть пострадавшие, сообщило региональное управление МВД. РИА Новости, 24.08.2023

2023-08-24T14:44

2023-08-24T14:44

2023-08-24T16:35

происшествия

калуга

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/18/1891987848_0:226:1280:946_1920x0_80_0_0_18d8c764512494efaec6009a8cf4b819.jpg

ЯРОСЛАВЛЬ, 24 авг — РИА Новости. Лишенный прав автомобилист врезался в остановку в Калуге, есть пострадавшие, сообщило региональное управление МВД."По предварительной информации, мужчина 1974 года рождения, управляя легковым автомобилем "Тойота", не справился с управлением и совершил наезд на остановочный павильон, на котором находились граждане, ожидающие общественный транспорт", — говорится в заявлении.Уточняется, что ДТП произошло на улице Кирова в районе дома № 11 около 13:43 мск. Полицейские выяснили, что находившегося за рулем мужчину ранее лишили прав. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции.Как сообщили РИА Новости в экстренных службах, в результате аварии пострадали десять человек, среди них один ребенок.В свою очередь, глава региона Владислав Шапша заявил, что один из пострадавших находится в тяжелом состоянии. Также он уточнил, что травмы получили двое детей, их и четырех взрослых отправили в больницы. Кроме того, медики осмотрели еще четверых раненых, от госпитализации они отказались.Глава региона добавил, что на место происшествия прибыли руководитель службы скорой помощи и глава ГИБДД Калуги.Областная прокуратура начала проверку инцидента. К месту аварии выехал исполняющий обязанности главы городского ведомства Станислав Нагаев.Позднее против водителя возбудили уголовное дело о нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью и совершенном лицом, не имеющим или лишенным прав. Ему грозит до семи лет тюрьмы. В региональной прокуратуре уточнили, что сейчас автомобилист проходит медицинское освидетельствование. Там подчеркнули, что пока нет оснований говорить о том, был ли он пьян или трезв в момент аварии.

https://ria.ru/20230717/moskva-1884714495.html

калуга

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Видео с камер наблюдения с места ДТП в Калуге Видео с камер наблюдения с места ДТП в Калуге 2023-08-24T14:44 true PT0M08S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, калуга