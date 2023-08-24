https://ria.ru/20230824/dtp-1891989621.html
В Калуге автомобиль въехал в остановку
В Калуге автомобиль въехал в остановку - РИА Новости, 24.08.2023
В Калуге автомобиль въехал в остановку
Лишенный прав автомобилист врезался в остановку в Калуге, есть пострадавшие, сообщило региональное управление МВД. РИА Новости, 24.08.2023
2023-08-24T14:44
2023-08-24T14:44
2023-08-24T16:35
происшествия
калуга
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ЯРОСЛАВЛЬ, 24 авг — РИА Новости. Лишенный прав автомобилист врезался в остановку в Калуге, есть пострадавшие, сообщило региональное управление МВД."По предварительной информации, мужчина 1974 года рождения, управляя легковым автомобилем "Тойота", не справился с управлением и совершил наезд на остановочный павильон, на котором находились граждане, ожидающие общественный транспорт", — говорится в заявлении.Уточняется, что ДТП произошло на улице Кирова в районе дома № 11 около 13:43 мск. Полицейские выяснили, что находившегося за рулем мужчину ранее лишили прав. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции.Как сообщили РИА Новости в экстренных службах, в результате аварии пострадали десять человек, среди них один ребенок.В свою очередь, глава региона Владислав Шапша заявил, что один из пострадавших находится в тяжелом состоянии. Также он уточнил, что травмы получили двое детей, их и четырех взрослых отправили в больницы. Кроме того, медики осмотрели еще четверых раненых, от госпитализации они отказались.Глава региона добавил, что на место происшествия прибыли руководитель службы скорой помощи и глава ГИБДД Калуги.Областная прокуратура начала проверку инцидента. К месту аварии выехал исполняющий обязанности главы городского ведомства Станислав Нагаев.Позднее против водителя возбудили уголовное дело о нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью и совершенном лицом, не имеющим или лишенным прав. Ему грозит до семи лет тюрьмы. В региональной прокуратуре уточнили, что сейчас автомобилист проходит медицинское освидетельствование. Там подчеркнули, что пока нет оснований говорить о том, был ли он пьян или трезв в момент аварии.
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Видео с камер наблюдения с места ДТП в Калуге
Видео с камер наблюдения с места ДТП в Калуге
2023-08-24T14:44
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происшествия, калуга
В Калуге автомобиль въехал в остановку
В Калуге водитель Toyota сбил 10 человек на остановке
ЯРОСЛАВЛЬ, 24 авг — РИА Новости.
Лишенный прав автомобилист врезался в остановку в Калуге, есть пострадавшие, сообщило
региональное управление МВД.
«
"По предварительной информации, мужчина 1974 года рождения, управляя легковым автомобилем "Тойота", не справился с управлением и совершил наезд на остановочный павильон, на котором находились граждане, ожидающие общественный транспорт", — говорится в заявлении.
Уточняется, что ДТП произошло на улице Кирова в районе дома № 11 около 13:43 мск. Полицейские выяснили, что находившегося за рулем мужчину ранее лишили прав. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции.
Как сообщили РИА Новости в экстренных службах, в результате аварии пострадали десять человек, среди них один ребенок.
В свою очередь, глава региона Владислав Шапша заявил
, что один из пострадавших находится в тяжелом состоянии. Также он уточнил, что травмы получили двое детей, их и четырех взрослых отправили в больницы. Кроме того, медики осмотрели еще четверых раненых, от госпитализации они отказались.
Глава региона добавил, что на место происшествия прибыли руководитель службы скорой помощи и глава ГИБДД Калуги.
Областная прокуратура начала проверку инцидента. К месту аварии выехал исполняющий обязанности главы городского ведомства Станислав Нагаев.
Позднее против водителя возбудили уголовное дело о нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью и совершенном лицом, не имеющим или лишенным прав. Ему грозит до семи лет тюрьмы.
В региональной прокуратуре уточнили, что сейчас автомобилист проходит медицинское освидетельствование. Там подчеркнули, что пока нет оснований говорить о том, был ли он пьян или трезв в момент аварии.
На юго-востоке Москвы автомобиль въехал в остановку