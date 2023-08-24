https://ria.ru/20230824/dtp-1892003469.html
Губернатор региона рассказал подробности ДТП на остановке в Калуге
Губернатор региона рассказал подробности ДТП на остановке в Калуге - РИА Новости, 24.08.2023
Губернатор региона рассказал подробности ДТП на остановке в Калуге
Десять человек, в том числе 2 детей, пострадали в результате ДТП в Калуге, где водитель въехал на тротуар, сообщил губернатор Владислав Шапша в своем... РИА Новости, 24.08.2023
2023-08-24T15:06
2023-08-24T15:06
2023-08-24T15:22
владислав шапша
калуга
происшествия
гибдд мвд рф
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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РЯЗАНЬ, 23 авг – РИА Новости. Десять человек, в том числе 2 детей, пострадали в результате ДТП в Калуге, где водитель въехал на тротуар, сообщил губернатор Владислав Шапша в своем телеграм-канале. "В Калуге произошло страшное ДТП. Водитель въехал на тротуар. Пострадали 10 человек, в том числе 2 детей. Один человек - в тяжелом состоянии. Остальные в состоянии средней тяжести", - написал Шапша. Он уточнил, что двое пострадавших отправлены в детскую областную больницу, в областную клиническую - четверо. Еще четверых осмотрели на месте, от госпитализации они отказались. "Людям оказывается помощь в полном объеме. Экстренные службы прибыли оперативно. Руководитель службы скорой помощи Анна Чернова, глава ГИБДД Калуги и МЧС области работают на месте", - добавил губернатор.
https://ria.ru/20230822/dtp-1891575961.html
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Видео с камер наблюдения с места ДТП в Калуге
Видео с камер наблюдения с места ДТП в Калуге
2023-08-24T15:06
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владислав шапша, калуга, происшествия, гибдд мвд рф, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Владислав Шапша, Калуга, Происшествия, ГИБДД МВД РФ, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Губернатор региона рассказал подробности ДТП на остановке в Калуге
Шапша: в Калуге в ДТП на остановке пострадали 10 человек, включая двоих детей