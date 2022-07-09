https://ria.ru/20220709/dtp-1801367626.html
В Новосибирске автомобиль каршеринга врезался в остановку, погибла женщина
В Новосибирске автомобиль каршеринга врезался в остановку, погибла женщина - РИА Новости, 09.07.2022
В Новосибирске автомобиль каршеринга врезался в остановку, погибла женщина
В Новосибирске водитель на автомобиле каршеринга рано утром сбил находящихся на остановке общественного транспорта четырех женщин, одна из них погибла, сообщает РИА Новости, 09.07.2022
2022-07-09T06:39
2022-07-09T06:39
2022-07-09T09:35
происшествия
новосибирская область
россия
угибдд
новосибирск
дтп
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НОВОСИБИРСК, 9 июл — РИА Новости. В Новосибирске водитель на автомобиле каршеринга рано утром сбил находящихся на остановке общественного транспорта четырех женщин, одна из них погибла, сообщает УГИБДД по Новосибирской области.По данным ведомства, ДТП произошло в 07.45 по местному времени (03.45 мск). Водитель на автомобиле, принадлежащем каршеринговой компании, двигался по улице Ипподромская в сторону улицы Кропоткина."Двигался на запрещающий сигнал светофора, не справился с управлением, совершил наезд на бордюрный камень, после чего совершил наезд на остановку общественного транспорта, где находились четыре женщины. Одна из них получила травмы, не совместимые с жизнью, трое женщин доставлены в медицинские учреждения, диагнозы устанавливаются", — рассказал исполняющий обязанности заместителя начальника УГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области Виталий Риф.Он отметил, что водитель имел все признаки опьянения. Сейчас в отношении него проводится процессуальная проверка.
https://ria.ru/20220707/dtp-1800999164.html
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происшествия, новосибирская область, россия, угибдд, новосибирск, дтп
06:39 09.07.2022 (обновлено: 09:35 09.07.2022)
В Новосибирске автомобиль каршеринга врезался в остановку, погибла женщина
В Новосибирске каршеринг сбил четырех женщин на остановке, одна из них погибла