https://ria.ru/20220709/dtp-1801367626.html

В Новосибирске автомобиль каршеринга врезался в остановку, погибла женщина

В Новосибирске автомобиль каршеринга врезался в остановку, погибла женщина - РИА Новости, 09.07.2022

В Новосибирске автомобиль каршеринга врезался в остановку, погибла женщина

В Новосибирске водитель на автомобиле каршеринга рано утром сбил находящихся на остановке общественного транспорта четырех женщин, одна из них погибла, сообщает РИА Новости, 09.07.2022

2022-07-09T06:39

2022-07-09T06:39

2022-07-09T09:35

происшествия

новосибирская область

россия

угибдд

новосибирск

дтп

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НОВОСИБИРСК, 9 июл — РИА Новости. В Новосибирске водитель на автомобиле каршеринга рано утром сбил находящихся на остановке общественного транспорта четырех женщин, одна из них погибла, сообщает УГИБДД по Новосибирской области.По данным ведомства, ДТП произошло в 07.45 по местному времени (03.45 мск). Водитель на автомобиле, принадлежащем каршеринговой компании, двигался по улице Ипподромская в сторону улицы Кропоткина."Двигался на запрещающий сигнал светофора, не справился с управлением, совершил наезд на бордюрный камень, после чего совершил наезд на остановку общественного транспорта, где находились четыре женщины. Одна из них получила травмы, не совместимые с жизнью, трое женщин доставлены в медицинские учреждения, диагнозы устанавливаются", — рассказал исполняющий обязанности заместителя начальника УГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области Виталий Риф.Он отметил, что водитель имел все признаки опьянения. Сейчас в отношении него проводится процессуальная проверка.

https://ria.ru/20220707/dtp-1800999164.html

новосибирская область

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новосибирск

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происшествия, новосибирская область, россия, угибдд, новосибирск, дтп