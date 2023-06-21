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Крупные ДТП с участием пассажирских автобусов в России в 2023 году - РИА Новости, 21.06.2023
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21:58 21.06.2023 (обновлено: 21:59 21.06.2023)
https://ria.ru/20230621/avtobusy-1879681785.html
Крупные ДТП с участием пассажирских автобусов в России в 2023 году
Крупные ДТП с участием пассажирских автобусов в России в 2023 году - РИА Новости, 21.06.2023
Крупные ДТП с участием пассажирских автобусов в России в 2023 году
на трассе Р-217 "Кавказ" в Кизлярском районе Дагестана столкнулись рейсовый автобус "Москва – Хасавюрт" с легковым автомобилем и грузовиком. Глава республики... РИА Новости, 21.06.2023
2023-06-21T21:58
2023-06-21T21:59
происшествия
новосибирск
россия
кизлярский район
сергей меликов
chevrolet
hyundai creta
дтп
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21 июня на трассе Р-217 "Кавказ" в Кизлярском районе Дагестана столкнулись рейсовый автобус "Москва – Хасавюрт" с легковым автомобилем и грузовиком. Глава республики Сергей Меликов сообщил, что погибли восемь человек, двое из них – дети. 3 июня на 200-м километре вблизи деревни Доможирово Лодейнопольского района Ленинградской области произошло ДТП, в результате которого столкнулись фура, рейсовый автобус и легковой автомобиль. В результате происшествия водитель легковой машины погиб на месте, водитель грузовика был госпитализирован в состоянии средней степени тяжести, 40 пассажиров автобуса и водитель не пострадали. 1 апреля в Новосибирской области на 87-м километре трассы Новосибирск – Кочки – Павлодар произошло столкновение пассажирского автобуса и автомобиля Chevrolet Niva. В результате ДТП автобус перевернулся, в нем находились 47 пассажиров. По данным областного правительства, причиной аварии стал выезд автобуса на встречную полосу движения. В результате ДТП один человек погиб, восемь пострадали. 9 марта в Брянской области на трассе Орел – Брянск – Смоленск в Жуковском районе произошло ДТП с участием автобуса. Водитель рейсового пассажирского автобуса Huyndai не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где допустил касательное столкновение с грузовым автомобилем DAF, после чего – лобовое столкновение со вторым грузовым автомобилем DAF. В результате ДТП три человека погибли, шесть пострадали. 5 марта в Кстовском районе Нижегородской области возле деревни Ржавка произошло ДТП с участием рейсового автобуса и двух легковых автомобилей. Водитель ПАЗ, двигаясь из Нижнего Новгорода в Кстово, не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилями "Нива" и Hyundai. В результате аварии один человек погиб, десять пострадали. 2 марта в Алтайском крае на 267-м километре федеральной трассы А-322 произошло ДТП с участием грузового автомобиля и междугороднего автобуса Новосибирск – Семей. В результате аварии два человека погибли, пять пострадали, все они – пассажиры автобуса. 16 февраля в Ингушетии на федеральной автодороге "Кавказ" рейсовый автобус Краснодар – Махачкала опрокинулся в кювет. В результате ДТП один человек погиб, 14 пострадали. 14 января на 233-м километре автодороги Р-255 "Сибирь" Топкинского муниципального округа в Кузбассе легковой автомобиль выехал на встречную полосу при обгоне и столкнулся с автобусом. В результате ДТП водитель и четыре пассажира легкового автомобиля погибли на месте. В пассажирском автобусе находились 12 пассажиров, никто из них за медицинской помощью не обращался. 11 января вечером на 157-м километре трассы Р-217 в районе Армавира (Краснодарский край) произошло лобовое столкновение автобуса с "Камазом". Авария произошла из-за водителя грузовика, который проехал на "красный". В результате происшествия погиб один пассажир автобуса. Еще семеро пострадали: оба водителя и пять пассажиров автобуса были доставлены в больницу. По данным следственных органов, в числе пострадавших оказалась восьмилетняя девочка.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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происшествия, новосибирск, россия, кизлярский район, сергей меликов, chevrolet, hyundai creta, дтп
Происшествия, Новосибирск, Россия, Кизлярский район, Сергей Меликов, Chevrolet, Hyundai Creta, ДТП

Крупные ДТП с участием пассажирских автобусов в России в 2023 году

© Фото : СК РФДТП в Кизлярском районе Дагестана
ДТП в Кизлярском районе Дагестана - РИА Новости, 1920, 21.06.2023
© Фото : СК РФ
ДТП в Кизлярском районе Дагестана. Архивное фото
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21 июня на трассе Р-217 "Кавказ" в Кизлярском районе Дагестана столкнулись рейсовый автобус "Москва – Хасавюрт" с легковым автомобилем и грузовиком. Глава республики Сергей Меликов сообщил, что погибли восемь человек, двое из них – дети.
3 июня на 200-м километре вблизи деревни Доможирово Лодейнопольского района Ленинградской области произошло ДТП, в результате которого столкнулись фура, рейсовый автобус и легковой автомобиль. В результате происшествия водитель легковой машины погиб на месте, водитель грузовика был госпитализирован в состоянии средней степени тяжести, 40 пассажиров автобуса и водитель не пострадали.
1 апреля в Новосибирской области на 87-м километре трассы Новосибирск – Кочки – Павлодар произошло столкновение пассажирского автобуса и автомобиля Chevrolet Niva. В результате ДТП автобус перевернулся, в нем находились 47 пассажиров. По данным областного правительства, причиной аварии стал выезд автобуса на встречную полосу движения. В результате ДТП один человек погиб, восемь пострадали.
9 марта в Брянской области на трассе Орел – Брянск – Смоленск в Жуковском районе произошло ДТП с участием автобуса. Водитель рейсового пассажирского автобуса Huyndai не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где допустил касательное столкновение с грузовым автомобилем DAF, после чего – лобовое столкновение со вторым грузовым автомобилем DAF. В результате ДТП три человека погибли, шесть пострадали.
5 марта в Кстовском районе Нижегородской области возле деревни Ржавка произошло ДТП с участием рейсового автобуса и двух легковых автомобилей. Водитель ПАЗ, двигаясь из Нижнего Новгорода в Кстово, не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилями "Нива" и Hyundai. В результате аварии один человек погиб, десять пострадали.
2 марта в Алтайском крае на 267-м километре федеральной трассы А-322 произошло ДТП с участием грузового автомобиля и междугороднего автобуса Новосибирск – Семей. В результате аварии два человека погибли, пять пострадали, все они – пассажиры автобуса.
16 февраля в Ингушетии на федеральной автодороге "Кавказ" рейсовый автобус Краснодар – Махачкала опрокинулся в кювет. В результате ДТП один человек погиб, 14 пострадали.
14 января на 233-м километре автодороги Р-255 "Сибирь" Топкинского муниципального округа в Кузбассе легковой автомобиль выехал на встречную полосу при обгоне и столкнулся с автобусом. В результате ДТП водитель и четыре пассажира легкового автомобиля погибли на месте. В пассажирском автобусе находились 12 пассажиров, никто из них за медицинской помощью не обращался.
11 января вечером на 157-м километре трассы Р-217 в районе Армавира (Краснодарский край) произошло лобовое столкновение автобуса с "Камазом". Авария произошла из-за водителя грузовика, который проехал на "красный". В результате происшествия погиб один пассажир автобуса. Еще семеро пострадали: оба водителя и пять пассажиров автобуса были доставлены в больницу. По данным следственных органов, в числе пострадавших оказалась восьмилетняя девочка.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
ПроисшествияНовосибирскРоссияКизлярский районСергей МеликовChevroletHyundai CretaДТП
 
 
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