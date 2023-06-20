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В Китай без виз, в ЕС по штрихкоду. Новые правила путешествий для россиян

В Китай без виз, в ЕС по штрихкоду. Новые правила путешествий для россиян - РИА Новости, 20.06.2023

В Китай без виз, в ЕС по штрихкоду. Новые правила путешествий для россиян

Россия и Китай готовятся к безвизовому туристическому обмену, Европа — к полностью цифровому "шенгену". Иран упростит въезд для групп, Шри-Ланка планирует... РИА Новости, 20.06.2023

2023-06-20T08:00

2023-06-20T08:00

2023-06-20T08:01

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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости, Светлана Баева. Россия и Китай готовятся к безвизовому туристическому обмену, Европа — к полностью цифровому "шенгену". Иран упростит въезд для групп, Шри-Ланка планирует сделать визу бесплатной, а на Бали наконец отменили требование о вакцинации. О том, что меняется для путешественников, — в материале РИА Новости.Ловить слоты и ждать безвизаГрупповые безвизовые туристические поездки между Россией и Китаем собираются запустить до конца года, сообщил замглавы Минэкономразвития Дмитрий Вахруков. "Я считаю, что это наше общее желание. Введение электронных виз — технический вопрос", — сказал РИА Новости посол КНР в России Чжан Ханьхуэй.Пока же разрешение на въезд иметь нужно. По словам экспертов, собрать пакет документов не так сложно, а консульства лояльны к соискателям. Вместе с тем все это небыстро, и сделать визу самостоятельно — та еще задача."Сейчас консульство передает дела в визовый центр, поэтому записаться в Москве на подачу документов весьма тяжело, — говорит руководитель отдела маркетинга компании China Travel Евгений Глотов. — Например, ближайшие свободные даты — 2-5 августа". Еще примерно восемь дней уходит на подготовку и выдачу документа. По его словам, желающих много и будет еще больше. Поездку лучше планировать заранее.Это подтверждают и другие эксперты. "В открытом доступе записи на подачу нет. Приходится ловить дополнительные слоты, которые посольство выделяет каждую неделю, — объясняет исполнительный директор компании "Визаход" Даниил Сергеев. — Сложно спрогнозировать, когда будет готова виза"."Консульство работает каждый день, но подать документы в частном порядке не так просто: очереди, записи. Охрана на входе спрашивает, есть ли у вас приглашение", — отмечает владелец компании Go China Сергей Седов. По его словам, уже сейчас активно идут запросы на август. "Мы закладываем месяц, но в июле никого не отправляем, там несезон. Лучшее время — весна, осень, максимум — август, но все равно очень жарко и влажно", — говорит Седов.Точная дата возобновления группового безвиза пока неизвестна. Дмитрий Вахруков подчеркнул, что от китайской стороны еще нет нужного списка туроператоров — этим и объясняется задержка. "Ожидаем, работаем с уполномоченными органами Китая, с МИД, посольством", — пояснил замглавы ведомства.Впрочем, Сергей Седов напомнил, что в целом проблем с получением виз нет. И рекомендовал путешественникам не ждать. "Цена визы в турпакете высокая — 120 долларов (целиком путевка стоит 2000-2500 долларов), — уточняет эксперт. — Но не надо пытаться сэкономить, лучше заплатить агенту или сделать самому, чем ждать безвиза. Он опасен тем, что, если список составили, но кто-то из группы не явился в аэропорт, тур не состоится".Бесплатно, без прививок, без визВ других странах Азии тоже планируют изменения. Например, власти Шри-Ланки думают о введении бесплатных виз для туристов. "По-моему, уже скоро они могут появиться", — сказала посол Шри-Ланки в РФ Джанита Лиянаге.Кстати, оплата документа — одна из проблем: заявителю требуется карта иностранного банка. "Сейчас ETA (электронная виза) стоит 50 долларов, — рассказывает туристка Анастасия Бинская. — Сложностей с заполнением анкеты у нас не было, одобрили сразу. Но сбор просили оплатить друга из Австрии". Можно сейчас получить и обычную туристическую визу в Шри-Ланку, которую ставят в аэропорту. Цена — 60 долларов. Таксу берут наличными в местной валюте.Правила въезда облегчила Индонезия — но только ковидные. В марте губернатор острова Бали Ваян Костер предложил строже обращаться с гостями из России и с Украины. В конце мая стало известно, что Индонезия рассматривает возможность повышения сбора за визу по прибытии (VoA), который сейчас составляет около 35 долларов, чтобы "отсеивать неблагонадежных туристов". Пока ничего такого не случилось, зато сертификат о вакцинации на границе больше не нужен. Информацию подтвердило РИА Новости посольство Индонезии в России.Еще одна хорошая новость пришла с Ближнего Востока. Дмитрий Вахруков сообщил, что соглашение о безвизовых групповых поездках между Россией и Ираном заработает уже этим летом.Кроме того, идут переговоры о безвизовом режиме с шестью странами Латинской Америки. Это Мексика, Багамы, Барбадос, Гаити, Тринидад и Тобаго, Сент-Люсия.Штрихкод вместо наклейкиС Европой все непросто. Как рассказывают эксперты, шквал звонков и интереса вызывает заявленный переход на цифровые шенгенские визы.На прошлой неделе парламент ЕС и Совет Европейского союза согласовали возможность подавать документы онлайн, а также замену бумажной визовой наклейки на цифровую — в виде двумерного штрихкода с криптографической подписью. "На российских туристов переход на новую систему никак не повлиял, — говорит эксперт по визам, автор телеграм-канала Juliya Visa Юлия Валд. — Пока все на уровне подписания бумаг, а заявленная дата запуска — 1 декабря 2026 года. Могут и отложить"."В онлайн-системе будут заполнять анкету, загружать документы, оплачивать сборы. Там же заявители получат уведомление о статусе — отказано или нет, — уточняет Даниил Сергеев. — Личное присутствие для сдачи отпечатков пальцев потребуется, во-первых, только тем, кто обращается впервые, во-вторых, тем, чьи биометрические данные недействительны, а также владельцам новых загранпаспортов".Вроде звучит красиво. Но есть и сложности. "Вопрос, какая страна рассматривает вашу заявку, будет решаться автоматически, — объясняет Валд. — Система удобная, но спорная. Например, турист едет в Грецию на два дня, а в Австрию — на три. Соответственно, документы уйдут в австрийское консульство. Тогда есть риск вообще разрешение не получить. С Грецией шансов было бы больше".Но пока, напоминают эксперты, никаких кардинальных изменений у стран ЕС нет. По наблюдениям Юлии Валд, Франция стала ставить россиянам более короткие визы. Но по-прежнему она и Испания — самые лояльные."Наиболее жесткие требования к документам у Германии. Для туристической визы требуются билеты, предоплаченная гостиница, выписка со счета из нероссийского банка, страховка, оформленная в ЕС", — говорит Даниил Сергеев.Есть технические моменты. Например, визовый центр Италии планирует ввести оплату сервисного сбора заранее — при записи на подачу документов. Такая система уже действует для соискателей французского "шенгена". Но на стоимость визы это не повлияет.Общий совет для всех, кто хочет получить "шенген": подавать документы сильно заранее. По словам Даниила Сергеева, сейчас сроки рассмотрения увеличены, но не превышают допустимые 45 дней.

https://ria.ru/20230619/vizy-1879129267.html

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Лана Баева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

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