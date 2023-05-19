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Визы в Иран для российских туристов планируют отменить до сентября - РИА Новости, 19.05.2023
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Туризм
 
11:11 19.05.2023
https://ria.ru/20230519/iran-1872838695.html
Визы в Иран для российских туристов планируют отменить до сентября
Визы в Иран для российских туристов планируют отменить до сентября - РИА Новости, 19.05.2023
Визы в Иран для российских туристов планируют отменить до сентября
Соглашение о безвизовых групповых поездках между Россией и Ираном заработает этим летом, сообщил замглавы Минэкономразвития Дмитрий Вахруков в кулуарах... РИА Новости, 19.05.2023
2023-05-19T11:11
2023-05-19T11:11
туризм
новости - туризм
иран
россия
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
куда можно лететь
туризм
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Соглашение о безвизовых групповых поездках между Россией и Ираном заработает этим летом, сообщил замглавы Минэкономразвития Дмитрий Вахруков в кулуарах Международного экономического форума "Россия — Исламский мир: KazanForum-2023"."В отношении безвизовых групповых поездок мы исходим из того, что страны обменялись списками уполномоченных туроператоров. Недавно мы получили такой список по информации иранской стороны от них, и министерство иностранных дел уже им располагает. Поэтому мы рассчитываем, что уже этим летом мы запустим групповые безвизовые поездки туристов из Ирана", — сказал он.Кроме того, Россия летом собирается запустить электронные визы для граждан Ирана. "Иран входит в перечень приоритетных стран, которым такая виза доступна. Поэтому это станет еще одной доступной опцией для иранских туристов. Надеемся, что такие визы уже начнем выдавать с июля", — добавил замминистра.Министерство экономического развития России и министерство культурного наследия, туризма и ремесел Ирана заключили меморандум о сотрудничестве в сфере туризма на полях международного экономического форума "Россия – Исламский мир: KazanForum-2023".Соглашение о безвизовых групповых туристических поездках между РФ и Ираном было подписано 1 июля 2021 года. Предполагается, что граждане обеих стран могут посещать другое государство без виз с туристическими целями в составе групп до 50 человек на срок не более 15 дней.Агентство РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
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новости - туризм, иран, россия, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), куда можно лететь, туризм
Туризм, Новости - Туризм, Иран, Россия, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), куда можно лететь, Туризм
Визы в Иран для российских туристов планируют отменить до сентября

МЭР: соглашение о безвизовых групповых поездках между Россией и Ираном заработает летом

© Pixabay / icenordicЖенщины в Тегеране
Женщины в Тегеране - РИА Новости, 1920, 19.05.2023
© Pixabay / icenordic
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Соглашение о безвизовых групповых поездках между Россией и Ираном заработает этим летом, сообщил замглавы Минэкономразвития Дмитрий Вахруков в кулуарах Международного экономического форума "Россия — Исламский мир: KazanForum-2023".
"В отношении безвизовых групповых поездок мы исходим из того, что страны обменялись списками уполномоченных туроператоров. Недавно мы получили такой список по информации иранской стороны от них, и министерство иностранных дел уже им располагает. Поэтому мы рассчитываем, что уже этим летом мы запустим групповые безвизовые поездки туристов из Ирана", — сказал он.
Кроме того, Россия летом собирается запустить электронные визы для граждан Ирана. "Иран входит в перечень приоритетных стран, которым такая виза доступна. Поэтому это станет еще одной доступной опцией для иранских туристов. Надеемся, что такие визы уже начнем выдавать с июля", — добавил замминистра.
Министерство экономического развития России и министерство культурного наследия, туризма и ремесел Ирана заключили меморандум о сотрудничестве в сфере туризма на полях международного экономического форума "Россия – Исламский мир: KazanForum-2023".
Соглашение о безвизовых групповых туристических поездках между РФ и Ираном было подписано 1 июля 2021 года. Предполагается, что граждане обеих стран могут посещать другое государство без виз с туристическими целями в составе групп до 50 человек на срок не более 15 дней.
Агентство РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
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ТуризмНовости - ТуризмИранРоссияМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)куда можно лететьТуризм
 
 
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