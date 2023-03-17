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Безвизовый режим для туристов между Россией и Ираном заработает в 2023 году
Безвизовый режим для туристов между Россией и Ираном заработает в 2023 году - РИА Новости, 17.03.2023
Безвизовый режим для туристов между Россией и Ираном заработает в 2023 году
Россия и Иран прорабатывают вопрос об организации безвизовых групповых туристических поездок, а соответствующий список туроператоров РФ сформирован и передан... РИА Новости, 17.03.2023
2023-03-17T14:26
2023-03-17T14:26
2023-03-17T14:26
туризм
максим решетников
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
новости - туризм
россия
иран
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Россия и Иран прорабатывают вопрос об организации безвизовых групповых туристических поездок, а соответствующий список туроператоров РФ сформирован и передан МИДу Ирана, сообщил в ходе выступления на сессии "Международный диалог Россия – Иран" в рамках международной выставки туризма и индустрии гостеприимства (MITT) министр экономического развития РФ Максим Решетников. "В этом году планируем перейти к реализации соглашения о безвизовых групповых туристических поездках. Список туроператоров, которые планируют формировать такие группы среди россиян, уже согласован. Напомню, что в группах до 50 человек, на срок до 15 дней", – сказал Решетников. Он отметил, что интерес к этой работе проявили более 60 субъектов, они собрали перечень из 260 компаний. "И этот документ через МИД мы уже передали коллегам из Ирана. Ждем от вас аналогичный, чтобы запустить туристический обмен", – сказал Решетников.Министр также отметил, что в России планируют возобновить выдачу электронных виз иностранным туристам, которая необходима для быстрой организации путешествия в Россию. В пресс-службе Минэкономразвития журналистам уточнили, что выдачу электронных виз планируют возобновить к началу туристического сезона.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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максим решетников, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), новости - туризм, россия, иран
Туризм, Максим Решетников, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Новости - Туризм, Россия, Иран
Безвизовый режим для туристов между Россией и Ираном заработает в 2023 году
МЭР: Россия и Иран прорабатывают вопрос об организации безвизовых групповых поездок
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Россия и Иран прорабатывают вопрос об организации безвизовых групповых туристических поездок, а соответствующий список туроператоров РФ сформирован и передан МИДу Ирана, сообщил в ходе выступления на сессии "Международный диалог Россия – Иран" в рамках международной выставки туризма и индустрии гостеприимства (MITT) министр экономического развития РФ Максим Решетников.
"В этом году планируем перейти к реализации соглашения о безвизовых групповых туристических поездках. Список туроператоров, которые планируют формировать такие группы среди россиян, уже согласован. Напомню, что в группах до 50 человек, на срок до 15 дней", – сказал Решетников.
Он отметил, что интерес к этой работе проявили более 60 субъектов, они собрали перечень из 260 компаний. "И этот документ через МИД мы уже передали коллегам из Ирана. Ждем от вас аналогичный, чтобы запустить туристический обмен", – сказал Решетников.
Министр также отметил, что в России планируют возобновить выдачу электронных виз иностранным туристам, которая необходима для быстрой организации путешествия в Россию. В пресс-службе Минэкономразвития
журналистам уточнили, что выдачу электронных виз планируют возобновить к началу туристического сезона.
Электронные визы для иностранных туристов заработают в России до конца года