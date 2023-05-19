https://ria.ru/20230519/iran-1872829978.html

Россия и Иран подписали меморандум о сотрудничестве в сфере туризма

Россия и Иран подписали меморандум о сотрудничестве в сфере туризма - РИА Новости, 19.05.2023

Россия и Иран подписали меморандум о сотрудничестве в сфере туризма

Министерство экономического развития России и министерство культурного наследия, туризма и ремесел Ирана заключили меморандум о сотрудничестве в сфере туризма... РИА Новости, 19.05.2023

2023-05-19T10:39

2023-05-19T10:39

2023-05-19T10:39

туризм

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министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

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МОСКВА, 19 мая – РИА Новости. Министерство экономического развития России и министерство культурного наследия, туризма и ремесел Ирана заключили меморандум о сотрудничестве в сфере туризма на полях международного экономического форума "Россия – Исламский мир: KazanForum-2023", сообщили в пресс-службе Минэкономразвития. "Стороны договорились содействовать увеличению туристического потока между Россией и Ираном, поощрять инвестиционное и торговое сотрудничество между представителями частного сектора, оказывать содействие в установлении контактов между российскими и иранскими туристическими организациями и разработке программ сотрудничества", – рассказали в ведомстве. В Минэкономразвития добавили, что профильные ведомства двух стран будут совместно работать над улучшением кадрового потенциала индустрии туризма и гостеприимства России и Ирана. "Подтверждена готовность помогать созданию новых инновационных туристских продуктов, в частности, путем ознакомления с достопримечательностями, культурным и природным наследием и развития развлекательного туризма", – добавили в ведомстве. Планируется наладить обмен экспертами по подготовке профессиональных кадров для индустрии туризма и гостеприимства между отраслевыми организациями двух стран. Россия и Иран будут обмениваться опытом по развитию и продвижению всех видов туризма, включая размещение, культурно-исторический туризм, экотуризм и создание новых круизных маршрутов. "Выполнение положений будут контролироваться в рамках Постоянной российско-иранской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству", – заключили в Минэкономразвития. Подписи под документом поставили замглавы Минэкономразвития РФ Дмитрий Вахруков и замруководителя иранского ведомства Али Азгар Шалбафиян.Агентство РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

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новости - туризм, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), иран, россия, туризм, куда можно лететь