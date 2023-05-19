https://ria.ru/20230519/iran-1872829978.html
Россия и Иран подписали меморандум о сотрудничестве в сфере туризма
Россия и Иран подписали меморандум о сотрудничестве в сфере туризма - РИА Новости, 19.05.2023
Россия и Иран подписали меморандум о сотрудничестве в сфере туризма
Министерство экономического развития России и министерство культурного наследия, туризма и ремесел Ирана заключили меморандум о сотрудничестве в сфере туризма... РИА Новости, 19.05.2023
2023-05-19T10:39
2023-05-19T10:39
2023-05-19T10:39
туризм
новости - туризм
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
иран
россия
туризм
куда можно лететь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/06/1787177795_0:0:1921:1080_1920x0_80_0_0_b8c86c64dc8d7b8f0164fc73ea4602a1.jpg
МОСКВА, 19 мая – РИА Новости. Министерство экономического развития России и министерство культурного наследия, туризма и ремесел Ирана заключили меморандум о сотрудничестве в сфере туризма на полях международного экономического форума "Россия – Исламский мир: KazanForum-2023", сообщили в пресс-службе Минэкономразвития. "Стороны договорились содействовать увеличению туристического потока между Россией и Ираном, поощрять инвестиционное и торговое сотрудничество между представителями частного сектора, оказывать содействие в установлении контактов между российскими и иранскими туристическими организациями и разработке программ сотрудничества", – рассказали в ведомстве. В Минэкономразвития добавили, что профильные ведомства двух стран будут совместно работать над улучшением кадрового потенциала индустрии туризма и гостеприимства России и Ирана. "Подтверждена готовность помогать созданию новых инновационных туристских продуктов, в частности, путем ознакомления с достопримечательностями, культурным и природным наследием и развития развлекательного туризма", – добавили в ведомстве. Планируется наладить обмен экспертами по подготовке профессиональных кадров для индустрии туризма и гостеприимства между отраслевыми организациями двух стран. Россия и Иран будут обмениваться опытом по развитию и продвижению всех видов туризма, включая размещение, культурно-исторический туризм, экотуризм и создание новых круизных маршрутов. "Выполнение положений будут контролироваться в рамках Постоянной российско-иранской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству", – заключили в Минэкономразвития. Подписи под документом поставили замглавы Минэкономразвития РФ Дмитрий Вахруков и замруководителя иранского ведомства Али Азгар Шалбафиян.Агентство РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
https://ria.ru/20230519/gruziya-1872826378.html
иран
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/06/1787177795_94:0:1655:1171_1920x0_80_0_0_6985cf16a4ad6dfce703717d442bb35f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), иран, россия, туризм, куда можно лететь
Туризм, Новости - Туризм, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Иран, Россия, Туризм, куда можно лететь
Россия и Иран подписали меморандум о сотрудничестве в сфере туризма
Россия и Иран заключили меморандум о сотрудничестве в сфере туризма
МОСКВА, 19 мая – РИА Новости. Министерство экономического развития России и министерство культурного наследия, туризма и ремесел Ирана заключили меморандум о сотрудничестве в сфере туризма на полях международного экономического форума "Россия – Исламский мир: KazanForum-2023", сообщили в пресс-службе Минэкономразвития.
"Стороны договорились содействовать увеличению туристического потока между Россией и Ираном, поощрять инвестиционное и торговое сотрудничество между представителями частного сектора, оказывать содействие в установлении контактов между российскими и иранскими туристическими организациями и разработке программ сотрудничества", – рассказали в ведомстве.
В Минэкономразвития добавили, что профильные ведомства двух стран будут совместно работать над улучшением кадрового потенциала индустрии туризма и гостеприимства России и Ирана. "Подтверждена готовность помогать созданию новых инновационных туристских продуктов, в частности, путем ознакомления с достопримечательностями, культурным и природным наследием и развития развлекательного туризма", – добавили в ведомстве.
Планируется наладить обмен экспертами по подготовке профессиональных кадров для индустрии туризма и гостеприимства между отраслевыми организациями двух стран. Россия и Иран будут обмениваться опытом по развитию и продвижению всех видов туризма, включая размещение, культурно-исторический туризм, экотуризм и создание новых круизных маршрутов.
"Выполнение положений будут контролироваться в рамках Постоянной российско-иранской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству", – заключили в Минэкономразвития.
Подписи под документом поставили замглавы Минэкономразвития РФ Дмитрий Вахруков и замруководителя иранского ведомства Али Азгар Шалбафиян.
Агентство РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Грузия разрешила Red Wings летать в Тбилиси и Кутаиси