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На Шри-Ланке прорабатывают вопрос введения бесплатных виз для туристов - РИА Новости, 14.06.2023
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Туризм
 
14:48 14.06.2023
https://ria.ru/20230614/vizy-1878060464.html
На Шри-Ланке прорабатывают вопрос введения бесплатных виз для туристов
На Шри-Ланке прорабатывают вопрос введения бесплатных виз для туристов - РИА Новости, 14.06.2023
На Шри-Ланке прорабатывают вопрос введения бесплатных виз для туристов
Власти Шри-Ланки прорабатывают вопрос введения бесплатных виз для туристов, Минтуризма острова работает над этим, рассказала в интервью РИА Новости в рамках... РИА Новости, 14.06.2023
2023-06-14T14:48
2023-06-14T14:48
туризм
новости - туризм
шри-ланка
россия
джанита лиянаге
в мире
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С-ПЕТЕРБУРГ, 14 июн - РИА Новости. Власти Шри-Ланки прорабатывают вопрос введения бесплатных виз для туристов, Минтуризма острова работает над этим, рассказала в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ посол Шри-Ланки в РФ Джанита Лиянаге. "Да, бесплатные визы для туристов все еще обсуждаются. Наш министр туризма усердно работает над этим вопросом, и, когда мы говорим про туризм, нужно отметить, что в этом году ожидается огромное количество туристов на Шри-Ланке… Я думаю, уже скоро они могут появиться, мы работаем над этим", - сказала Лиянаге. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
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новости - туризм, шри-ланка, россия, джанита лиянаге, в мире
Туризм, Новости - Туризм, Шри-Ланка, Россия, Джанита Лиянаге, В мире
На Шри-Ланке прорабатывают вопрос введения бесплатных виз для туристов

Посол Лиянаге: власти Шри-Ланки прорабатывают вопрос введения бесплатных виз для туристов

© Фото : Unsplash / Yunesh Shalika Вид на Коломбо, Шри-Ланка
Вид на Коломбо, Шри-Ланка - РИА Новости, 1920, 14.06.2023
© Фото : Unsplash / Yunesh Shalika
Вид на Коломбо, Шри-Ланка. Архивное фото
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С-ПЕТЕРБУРГ, 14 июн - РИА Новости. Власти Шри-Ланки прорабатывают вопрос введения бесплатных виз для туристов, Минтуризма острова работает над этим, рассказала в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ посол Шри-Ланки в РФ Джанита Лиянаге.
«
"Да, бесплатные визы для туристов все еще обсуждаются. Наш министр туризма усердно работает над этим вопросом, и, когда мы говорим про туризм, нужно отметить, что в этом году ожидается огромное количество туристов на Шри-Ланке… Я думаю, уже скоро они могут появиться, мы работаем над этим", - сказала Лиянаге.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
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