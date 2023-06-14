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На Шри-Ланке прорабатывают вопрос введения бесплатных виз для туристов

На Шри-Ланке прорабатывают вопрос введения бесплатных виз для туристов - РИА Новости, 14.06.2023

На Шри-Ланке прорабатывают вопрос введения бесплатных виз для туристов

Власти Шри-Ланки прорабатывают вопрос введения бесплатных виз для туристов, Минтуризма острова работает над этим, рассказала в интервью РИА Новости в рамках... РИА Новости, 14.06.2023

2023-06-14T14:48

2023-06-14T14:48

2023-06-14T14:48

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С-ПЕТЕРБУРГ, 14 июн - РИА Новости. Власти Шри-Ланки прорабатывают вопрос введения бесплатных виз для туристов, Минтуризма острова работает над этим, рассказала в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ посол Шри-Ланки в РФ Джанита Лиянаге. "Да, бесплатные визы для туристов все еще обсуждаются. Наш министр туризма усердно работает над этим вопросом, и, когда мы говорим про туризм, нужно отметить, что в этом году ожидается огромное количество туристов на Шри-Ланке… Я думаю, уже скоро они могут появиться, мы работаем над этим", - сказала Лиянаге. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

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новости - туризм, шри-ланка, россия, джанита лиянаге, в мире