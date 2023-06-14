https://ria.ru/20230614/viza-1877983889.html

Евросоюз готовится к выдаче шенгенских виз онлайн

Евросоюз готовится к выдаче шенгенских виз онлайн - РИА Новости, 14.06.2023

Евросоюз готовится к выдаче шенгенских виз онлайн

Переговорщики Совета ЕС и Европейского парламента согласовали новое положение по введению цифровых шенгенских виз, которые в будущем можно будет получить... РИА Новости, 14.06.2023

2023-06-14T12:09

2023-06-14T12:09

2023-06-14T12:10

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БРЮССЕЛЬ, 14 июн - РИА Новости. Переговорщики Совета ЕС и Европейского парламента согласовали новое положение по введению цифровых шенгенских виз, которые в будущем можно будет получить онлайн, говорится в заявлении пресс-службы Совета. "Это положение дает возможность подавать на визу онлайн, а также заменяет использующуюся сейчас наклейку цифровой визой", – говорится в заявлении. В Евросовете заверяют, что эта инициатива упростит получение шенгенской визы с одной стороны, а с другой – усилит безопасность в Шенгенском пространстве. Как указали в Совете ЕС, после вступления предложения в силу будет создана специальная единая онлайн-платформа, через которую будут осуществляться подача заявлений и выдача электронных виз, что значительно упростит процедуру как для путешественников, так и для консульских служб. В случае, если турист отправляется сразу в несколько стран Шенгенского пространства, то платформа сама определит, консульской службе какой страны предстоит рассматривать заявку. Виза будет выдаваться в виде двухмерного штрих-кода. Сообщается также, что заявителям все-таки придется лично явиться в консульство в случае, если заявка на шенгенскую визу подается впервые и властям требуется получить биометрические данные заявителя, а также если биометрические данные больше недействительны. Кроме того, личное присутствие будет необходимо в случае получения нового документа, по которому путешествует заявитель. Положение о цифровых шенгенских визах еще должно пройти дополнительные процедуры согласования, после чего будет опубликовано и вступит в силу. Дата его окончательного утверждения пока не сообщается.

https://ria.ru/20230614/indoneziya-1877957683.html

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