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Евросоюз готовится к выдаче шенгенских виз онлайн - РИА Новости, 14.06.2023
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Туризм
 
12:09 14.06.2023 (обновлено: 12:10 14.06.2023)
https://ria.ru/20230614/viza-1877983889.html
Евросоюз готовится к выдаче шенгенских виз онлайн
Евросоюз готовится к выдаче шенгенских виз онлайн - РИА Новости, 14.06.2023
Евросоюз готовится к выдаче шенгенских виз онлайн
Переговорщики Совета ЕС и Европейского парламента согласовали новое положение по введению цифровых шенгенских виз, которые в будущем можно будет получить... РИА Новости, 14.06.2023
2023-06-14T12:09
2023-06-14T12:10
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БРЮССЕЛЬ, 14 июн - РИА Новости. Переговорщики Совета ЕС и Европейского парламента согласовали новое положение по введению цифровых шенгенских виз, которые в будущем можно будет получить онлайн, говорится в заявлении пресс-службы Совета. "Это положение дает возможность подавать на визу онлайн, а также заменяет использующуюся сейчас наклейку цифровой визой", – говорится в заявлении. В Евросовете заверяют, что эта инициатива упростит получение шенгенской визы с одной стороны, а с другой – усилит безопасность в Шенгенском пространстве. Как указали в Совете ЕС, после вступления предложения в силу будет создана специальная единая онлайн-платформа, через которую будут осуществляться подача заявлений и выдача электронных виз, что значительно упростит процедуру как для путешественников, так и для консульских служб. В случае, если турист отправляется сразу в несколько стран Шенгенского пространства, то платформа сама определит, консульской службе какой страны предстоит рассматривать заявку. Виза будет выдаваться в виде двухмерного штрих-кода. Сообщается также, что заявителям все-таки придется лично явиться в консульство в случае, если заявка на шенгенскую визу подается впервые и властям требуется получить биометрические данные заявителя, а также если биометрические данные больше недействительны. Кроме того, личное присутствие будет необходимо в случае получения нового документа, по которому путешествует заявитель. Положение о цифровых шенгенских визах еще должно пройти дополнительные процедуры согласования, после чего будет опубликовано и вступит в силу. Дата его окончательного утверждения пока не сообщается.
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новости - туризм, евросоюз, евросовет, совет ес, туризм
Туризм, Новости - Туризм, Евросоюз, Евросовет, Совет ЕС, Туризм
Евросоюз готовится к выдаче шенгенских виз онлайн

В Совете ЕС и Европарламенте согласовали положение по вводу цифровых шенгенских виз

© AFP 2023 / Vincenzo PintoКитайская девочка в Ватикане во время обращения Папы Франциска
Китайская девочка в Ватикане во время обращения Папы Франциска - РИА Новости, 1920, 14.06.2023
© AFP 2023 / Vincenzo Pinto
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БРЮССЕЛЬ, 14 июн - РИА Новости. Переговорщики Совета ЕС и Европейского парламента согласовали новое положение по введению цифровых шенгенских виз, которые в будущем можно будет получить онлайн, говорится в заявлении пресс-службы Совета.
"Это положение дает возможность подавать на визу онлайн, а также заменяет использующуюся сейчас наклейку цифровой визой", – говорится в заявлении.
В Евросовете заверяют, что эта инициатива упростит получение шенгенской визы с одной стороны, а с другой – усилит безопасность в Шенгенском пространстве.
Как указали в Совете ЕС, после вступления предложения в силу будет создана специальная единая онлайн-платформа, через которую будут осуществляться подача заявлений и выдача электронных виз, что значительно упростит процедуру как для путешественников, так и для консульских служб.
В случае, если турист отправляется сразу в несколько стран Шенгенского пространства, то платформа сама определит, консульской службе какой страны предстоит рассматривать заявку. Виза будет выдаваться в виде двухмерного штрих-кода.
Сообщается также, что заявителям все-таки придется лично явиться в консульство в случае, если заявка на шенгенскую визу подается впервые и властям требуется получить биометрические данные заявителя, а также если биометрические данные больше недействительны. Кроме того, личное присутствие будет необходимо в случае получения нового документа, по которому путешествует заявитель.
Положение о цифровых шенгенских визах еще должно пройти дополнительные процедуры согласования, после чего будет опубликовано и вступит в силу. Дата его окончательного утверждения пока не сообщается.
Убуд, Бали - РИА Новости, 1920, 14.06.2023
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