https://ria.ru/20230608/bezviz-1877008308.html

В МЭР рассказали, когда запустят безвизовый режим между Россией и Китаем

В МЭР рассказали, когда запустят безвизовый режим между Россией и Китаем - РИА Новости, 08.06.2023

В МЭР рассказали, когда запустят безвизовый режим между Россией и Китаем

Минэкономразвития России планирует до конца года запустить групповые безвизовые туристические поездки между Россией и Китаем, сообщил журналистам замглавы... РИА Новости, 08.06.2023

2023-06-08T16:20

2023-06-08T16:20

2023-06-08T16:28

туризм

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китай

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

туризм

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МОСКВА, 8 июн – РИА Новости. Минэкономразвития России планирует до конца года запустить групповые безвизовые туристические поездки между Россией и Китаем, сообщил журналистам замглавы ведомства Дмитрий Вахруков в ходе туристического форума "Путешествуй". "Китайские туристы ездят, их ездит много. Что касается безвиза, мы рассчитываем запустить его до конца года", – сказал Вахруков, отвечая на вопрос о том, когда ведомство планирует запуск групповых безвизовых турпоездок между Россией и Китаем. Он уточнил, что списка туроператоров от китайской стороны Россия на текущий момент не получила. "Ожидаем, работаем с уполномоченными органами Китая, с МИДом, посольством. Это единственное, что сдерживает начало процесса", – пояснил замглавы ведомства. В феврале в Минэкономразвития сообщали, что межправсоглашение о безвизовых групповых туристических поездках от 29 февраля 2000 года возобновило свое действие. Но в ведомстве уточняли, что ожидают из Китая актуализированного списка компаний, которые планируют направлять групповые туры в Россию в рамках соглашения.

https://ria.ru/20230315/kitay-1857796454.html

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