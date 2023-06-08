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В МЭР рассказали, когда запустят безвизовый режим между Россией и Китаем
В МЭР рассказали, когда запустят безвизовый режим между Россией и Китаем - РИА Новости, 08.06.2023
В МЭР рассказали, когда запустят безвизовый режим между Россией и Китаем
Минэкономразвития России планирует до конца года запустить групповые безвизовые туристические поездки между Россией и Китаем, сообщил журналистам замглавы... РИА Новости, 08.06.2023
2023-06-08T16:20
2023-06-08T16:20
2023-06-08T16:28
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МОСКВА, 8 июн – РИА Новости. Минэкономразвития России планирует до конца года запустить групповые безвизовые туристические поездки между Россией и Китаем, сообщил журналистам замглавы ведомства Дмитрий Вахруков в ходе туристического форума "Путешествуй". "Китайские туристы ездят, их ездит много. Что касается безвиза, мы рассчитываем запустить его до конца года", – сказал Вахруков, отвечая на вопрос о том, когда ведомство планирует запуск групповых безвизовых турпоездок между Россией и Китаем. Он уточнил, что списка туроператоров от китайской стороны Россия на текущий момент не получила. "Ожидаем, работаем с уполномоченными органами Китая, с МИДом, посольством. Это единственное, что сдерживает начало процесса", – пояснил замглавы ведомства. В феврале в Минэкономразвития сообщали, что межправсоглашение о безвизовых групповых туристических поездках от 29 февраля 2000 года возобновило свое действие. Но в ведомстве уточняли, что ожидают из Китая актуализированного списка компаний, которые планируют направлять групповые туры в Россию в рамках соглашения.
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новости - туризм, россия, китай, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), туризм, куда поехать, куда можно лететь
Туризм, Новости - Туризм, Россия, Китай, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Туризм, куда поехать, куда можно лететь
В МЭР рассказали, когда запустят безвизовый режим между Россией и Китаем
МЭР рассчитывает запустить безвиз для тургрупп между Россией и Китаем до конца года
МОСКВА, 8 июн – РИА Новости. Минэкономразвития России планирует до конца года запустить групповые безвизовые туристические поездки между Россией и Китаем, сообщил журналистам замглавы ведомства Дмитрий Вахруков в ходе туристического форума "Путешествуй".
"Китайские туристы ездят, их ездит много. Что касается безвиза, мы рассчитываем запустить его до конца года", – сказал Вахруков, отвечая на вопрос о том, когда ведомство планирует запуск групповых безвизовых турпоездок между Россией и Китаем.
Он уточнил, что списка туроператоров от китайской стороны Россия на текущий момент не получила. "Ожидаем, работаем с уполномоченными органами Китая, с МИДом, посольством. Это единственное, что сдерживает начало процесса", – пояснил замглавы ведомства.
В феврале в Минэкономразвития сообщали, что межправсоглашение о безвизовых групповых туристических поездках от 29 февраля 2000 года возобновило свое действие. Но в ведомстве уточняли, что ожидают из Китая актуализированного списка компаний, которые планируют направлять групповые туры в Россию в рамках соглашения.
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