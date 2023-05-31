https://ria.ru/20230531/vizy-1875318168.html

Индонезия планирует повысить сбор за визу по прибытии

Индонезия планирует повысить сбор за визу по прибытии - РИА Новости, 31.05.2023

Индонезия планирует повысить сбор за визу по прибытии

Индонезия рассматривает возможность повышения сбора за визу по прибытии (VoA), который сейчас составляет около 35 долларов, в рамках стратегии по "отсеиванию... РИА Новости, 31.05.2023

2023-05-31T16:16

2023-05-31T16:16

2023-05-31T16:27

туризм

новости - туризм

бали

индонезия

туризм

куда поехать

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0c/1838172363_0:151:3072:1879_1920x0_80_0_0_404d7c2cd7f87f7241aed0f2d7650c98.jpg

МОСКВА, 31 мая – РИА Новости. Индонезия рассматривает возможность повышения сбора за визу по прибытии (VoA), который сейчас составляет около 35 долларов, в рамках стратегии по "отсеиванию неблагонадежных туристов", заявил министра туризма страны Сандиага Уно, слова которого цитирует индонезийский портал MSN. "Текущая визовая политика VoA должна быть пересмотрена. Предложение губернатора Бали об аннулировании виз для российских и украинских туристов также нуждается в пересмотре", – заявил Уно в ходе координационного совещания по туризму, прошедшего в среду на острове Бали.Уточняется, что встреча прошла под лозунгом о "повышении качества" туристов в Индонезии и "отсеивании" тех, кто не соответствует этому критерию. Таким образом страна надеется избежать участившихся случаев правонарушений, совершаемых иностранцами. В их число входит нарушение ПДД, пребывание в стране по просроченной визе, нелегальная работа, оскорбление местных обычаев и употребление наркотиков. "Давайте проведем генеральную уборку", – заявил губернатор Бали Вайан Костер в ходе совещания. С начала 2023 года по конец апреля с индонезийского острова Бали были депортированы 96 иностранцев, в том числе и 23 россиянина. В апреле губернатор Костер предлагал отменить визы по прибытии для граждан России и Украины, так как, по его мнению, граждане именно этих стран наиболее часто совершают правонарушения на Бали. По данным СМИ, он обратился с этим предложением в правительство Индонезии.

https://ria.ru/20230531/bali-1875317717.html

бали

индонезия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

новости - туризм, бали, индонезия, туризм, куда поехать