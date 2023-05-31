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Индонезия планирует повысить сбор за визу по прибытии - РИА Новости, 31.05.2023
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Туризм
 
16:16 31.05.2023 (обновлено: 16:27 31.05.2023)
https://ria.ru/20230531/vizy-1875318168.html
Индонезия планирует повысить сбор за визу по прибытии
Индонезия планирует повысить сбор за визу по прибытии - РИА Новости, 31.05.2023
Индонезия планирует повысить сбор за визу по прибытии
Индонезия рассматривает возможность повышения сбора за визу по прибытии (VoA), который сейчас составляет около 35 долларов, в рамках стратегии по "отсеиванию... РИА Новости, 31.05.2023
2023-05-31T16:16
2023-05-31T16:27
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МОСКВА, 31 мая – РИА Новости. Индонезия рассматривает возможность повышения сбора за визу по прибытии (VoA), который сейчас составляет около 35 долларов, в рамках стратегии по "отсеиванию неблагонадежных туристов", заявил министра туризма страны Сандиага Уно, слова которого цитирует индонезийский портал MSN. &quot;Текущая визовая политика VoA должна быть пересмотрена. Предложение губернатора Бали об аннулировании виз для российских и украинских туристов также нуждается в пересмотре&quot;, – заявил Уно в ходе координационного совещания по туризму, прошедшего в среду на острове Бали.Уточняется, что встреча прошла под лозунгом о "повышении качества" туристов в Индонезии и "отсеивании" тех, кто не соответствует этому критерию. Таким образом страна надеется избежать участившихся случаев правонарушений, совершаемых иностранцами. В их число входит нарушение ПДД, пребывание в стране по просроченной визе, нелегальная работа, оскорбление местных обычаев и употребление наркотиков. "Давайте проведем генеральную уборку", – заявил губернатор Бали Вайан Костер в ходе совещания. С начала 2023 года по конец апреля с индонезийского острова Бали были депортированы 96 иностранцев, в том числе и 23 россиянина. В апреле губернатор Костер предлагал отменить визы по прибытии для граждан России и Украины, так как, по его мнению, граждане именно этих стран наиболее часто совершают правонарушения на Бали. По данным СМИ, он обратился с этим предложением в правительство Индонезии.
https://ria.ru/20230531/bali-1875317717.html
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Туризм, Новости - Туризм, Бали, Индонезия, Туризм, куда поехать
Индонезия планирует повысить сбор за визу по прибытии

Министр туризма Индонезии Уно допустил возможность повышения сбора за визу по прибытии

© Фото : Unsplash/Johnny AfricaДаймонд бич
Даймонд бич - РИА Новости, 1920, 31.05.2023
© Фото : Unsplash/Johnny Africa
Даймонд бич. Архивное фото
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МОСКВА, 31 мая – РИА Новости. Индонезия рассматривает возможность повышения сбора за визу по прибытии (VoA), который сейчас составляет около 35 долларов, в рамках стратегии по "отсеиванию неблагонадежных туристов", заявил министра туризма страны Сандиага Уно, слова которого цитирует индонезийский портал MSN.
«

"Текущая визовая политика VoA должна быть пересмотрена. Предложение губернатора Бали об аннулировании виз для российских и украинских туристов также нуждается в пересмотре", – заявил Уно в ходе координационного совещания по туризму, прошедшего в среду на острове Бали.

Уточняется, что встреча прошла под лозунгом о "повышении качества" туристов в Индонезии и "отсеивании" тех, кто не соответствует этому критерию. Таким образом страна надеется избежать участившихся случаев правонарушений, совершаемых иностранцами. В их число входит нарушение ПДД, пребывание в стране по просроченной визе, нелегальная работа, оскорбление местных обычаев и употребление наркотиков.
"Давайте проведем генеральную уборку", – заявил губернатор Бали Вайан Костер в ходе совещания.
С начала 2023 года по конец апреля с индонезийского острова Бали были депортированы 96 иностранцев, в том числе и 23 россиянина. В апреле губернатор Костер предлагал отменить визы по прибытии для граждан России и Украины, так как, по его мнению, граждане именно этих стран наиболее часто совершают правонарушения на Бали. По данным СМИ, он обратился с этим предложением в правительство Индонезии.
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