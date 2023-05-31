https://ria.ru/20230531/vizy-1875318168.html
Индонезия планирует повысить сбор за визу по прибытии
Индонезия планирует повысить сбор за визу по прибытии - РИА Новости, 31.05.2023
Индонезия планирует повысить сбор за визу по прибытии
Индонезия рассматривает возможность повышения сбора за визу по прибытии (VoA), который сейчас составляет около 35 долларов, в рамках стратегии по "отсеиванию... РИА Новости, 31.05.2023
2023-05-31T16:16
2023-05-31T16:16
2023-05-31T16:27
туризм
новости - туризм
бали
индонезия
туризм
куда поехать
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0c/1838172363_0:151:3072:1879_1920x0_80_0_0_404d7c2cd7f87f7241aed0f2d7650c98.jpg
МОСКВА, 31 мая – РИА Новости. Индонезия рассматривает возможность повышения сбора за визу по прибытии (VoA), который сейчас составляет около 35 долларов, в рамках стратегии по "отсеиванию неблагонадежных туристов", заявил министра туризма страны Сандиага Уно, слова которого цитирует индонезийский портал MSN. "Текущая визовая политика VoA должна быть пересмотрена. Предложение губернатора Бали об аннулировании виз для российских и украинских туристов также нуждается в пересмотре", – заявил Уно в ходе координационного совещания по туризму, прошедшего в среду на острове Бали.Уточняется, что встреча прошла под лозунгом о "повышении качества" туристов в Индонезии и "отсеивании" тех, кто не соответствует этому критерию. Таким образом страна надеется избежать участившихся случаев правонарушений, совершаемых иностранцами. В их число входит нарушение ПДД, пребывание в стране по просроченной визе, нелегальная работа, оскорбление местных обычаев и употребление наркотиков. "Давайте проведем генеральную уборку", – заявил губернатор Бали Вайан Костер в ходе совещания. С начала 2023 года по конец апреля с индонезийского острова Бали были депортированы 96 иностранцев, в том числе и 23 россиянина. В апреле губернатор Костер предлагал отменить визы по прибытии для граждан России и Украины, так как, по его мнению, граждане именно этих стран наиболее часто совершают правонарушения на Бали. По данным СМИ, он обратился с этим предложением в правительство Индонезии.
https://ria.ru/20230531/bali-1875317717.html
бали
индонезия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0c/1838172363_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_6581eaab8d1ffd18dd90bcca2c7bfbbc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, бали, индонезия, туризм, куда поехать
Туризм, Новости - Туризм, Бали, Индонезия, Туризм, куда поехать
Индонезия планирует повысить сбор за визу по прибытии
Министр туризма Индонезии Уно допустил возможность повышения сбора за визу по прибытии