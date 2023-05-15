https://ria.ru/20230515/bali-1871943870.html

Власти Бали ужесточили контроль за въезжающими на остров туристами

Власти Бали ужесточили контроль за въезжающими на остров туристами - РИА Новости, 15.05.2023

Власти Бали ужесточили контроль за въезжающими на остров туристами

Глава иммиграционной службы индонезийского острова Бали Тегух Сугито заявил, что властями острова было принято решение об ужесточении контроля над въезжающими... РИА Новости, 15.05.2023

2023-05-15T17:11

2023-05-15T17:11

2023-05-15T17:11

туризм

новости - туризм

бали

россия

австралия

индонезия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0c/1838173464_0:272:3071:1999_1920x0_80_0_0_b9398d7993c6ef804a1641636ffc8cf1.jpg

МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Глава иммиграционной службы индонезийского острова Бали Тегух Сугито заявил, что властями острова было принято решение об ужесточении контроля над въезжающими туристами, с начала года 302 иностранцам было отказано во въезде, его слова приводит портал Detik.Глава иммиграционной службы добавил, что иностранцам отказывали из-за отсутствия у них действительных проездных документов и виз. Другой причиной отказов во въезде стало наличие у ряда желающих посетить Бали инфекционных заболеваний. Ранее сообщалось, что с начала 2023 года по конец апреля с индонезийского острова Бали были депортированы 96 иностранных граждан, в том числе и 23 гражданина России. В апреле губернатор Вайан Костер предлагал отменить индонезийские визы по прибытии для граждан России и Украины, так как, по его мнению, граждане именно этих стран наиболее часто совершают правонарушения на Бали. По сообщениям СМИ, он обратился с этим предложением в правительство Индонезии, однако никаких сообщений о дальнейшей судьбе его предложения в индонезийских и мировых СМИ пока не публиковалось.

https://ria.ru/20230505/bali-1869874611.html

бали

россия

австралия

индонезия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

новости - туризм, бали, россия, австралия, индонезия