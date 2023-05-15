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Власти Бали ужесточили контроль за въезжающими на остров туристами - РИА Новости, 15.05.2023
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Туризм
 
17:11 15.05.2023
https://ria.ru/20230515/bali-1871943870.html
Власти Бали ужесточили контроль за въезжающими на остров туристами
Власти Бали ужесточили контроль за въезжающими на остров туристами - РИА Новости, 15.05.2023
Власти Бали ужесточили контроль за въезжающими на остров туристами
Глава иммиграционной службы индонезийского острова Бали Тегух Сугито заявил, что властями острова было принято решение об ужесточении контроля над въезжающими... РИА Новости, 15.05.2023
2023-05-15T17:11
2023-05-15T17:11
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Глава иммиграционной службы индонезийского острова Бали Тегух Сугито заявил, что властями острова было принято решение об ужесточении контроля над въезжающими туристами, с начала года 302 иностранцам было отказано во въезде, его слова приводит портал Detik.Глава иммиграционной службы добавил, что иностранцам отказывали из-за отсутствия у них действительных проездных документов и виз. Другой причиной отказов во въезде стало наличие у ряда желающих посетить Бали инфекционных заболеваний. Ранее сообщалось, что с начала 2023 года по конец апреля с индонезийского острова Бали были депортированы 96 иностранных граждан, в том числе и 23 гражданина России. В апреле губернатор Вайан Костер предлагал отменить индонезийские визы по прибытии для граждан России и Украины, так как, по его мнению, граждане именно этих стран наиболее часто совершают правонарушения на Бали. По сообщениям СМИ, он обратился с этим предложением в правительство Индонезии, однако никаких сообщений о дальнейшей судьбе его предложения в индонезийских и мировых СМИ пока не публиковалось.
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Туризм, Новости - Туризм, Бали, Россия, Австралия, Индонезия
Власти Бали ужесточили контроль за въезжающими на остров туристами

Глава иммиграционной службы Сугито: на Бали ужесточили контроль за въезжающими туристами

© AP Photo / Firdia LisnawatiТуристы покупают сувениры на Бали
Туристы покупают сувениры на Бали - РИА Новости, 1920, 15.05.2023
© AP Photo / Firdia Lisnawati
Туристы покупают сувениры на Бали. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Глава иммиграционной службы индонезийского острова Бали Тегух Сугито заявил, что властями острова было принято решение об ужесточении контроля над въезжающими туристами, с начала года 302 иностранцам было отказано во въезде, его слова приводит портал Detik.
«
"С января по май 2023 года 302 иностранца получили отказы во въезде на Бали в связи с нашей новой, более строгой пропускной политикой. Больше всего отказов получили иностранцы из Австралии, Индии, Непала, России, Шри-Ланки, Англии, Фиджи, Франции, Германии и Венесуэлы", - приводит заявление Сугито индонезийский портал Detik.
Глава иммиграционной службы добавил, что иностранцам отказывали из-за отсутствия у них действительных проездных документов и виз. Другой причиной отказов во въезде стало наличие у ряда желающих посетить Бали инфекционных заболеваний.
Ранее сообщалось, что с начала 2023 года по конец апреля с индонезийского острова Бали были депортированы 96 иностранных граждан, в том числе и 23 гражданина России. В апреле губернатор Вайан Костер предлагал отменить индонезийские визы по прибытии для граждан России и Украины, так как, по его мнению, граждане именно этих стран наиболее часто совершают правонарушения на Бали. По сообщениям СМИ, он обратился с этим предложением в правительство Индонезии, однако никаких сообщений о дальнейшей судьбе его предложения в индонезийских и мировых СМИ пока не публиковалось.
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