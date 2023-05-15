Власти Бали ужесточили контроль за въезжающими на остров туристами
Глава иммиграционной службы Сугито: на Бали ужесточили контроль за въезжающими туристами
© AP Photo / Firdia LisnawatiТуристы покупают сувениры на Бали
© AP Photo / Firdia Lisnawati
Туристы покупают сувениры на Бали. Архивное фото
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Глава иммиграционной службы индонезийского острова Бали Тегух Сугито заявил, что властями острова было принято решение об ужесточении контроля над въезжающими туристами, с начала года 302 иностранцам было отказано во въезде, его слова приводит портал Detik.
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"С января по май 2023 года 302 иностранца получили отказы во въезде на Бали в связи с нашей новой, более строгой пропускной политикой. Больше всего отказов получили иностранцы из Австралии, Индии, Непала, России, Шри-Ланки, Англии, Фиджи, Франции, Германии и Венесуэлы", - приводит заявление Сугито индонезийский портал Detik.
Глава иммиграционной службы добавил, что иностранцам отказывали из-за отсутствия у них действительных проездных документов и виз. Другой причиной отказов во въезде стало наличие у ряда желающих посетить Бали инфекционных заболеваний.
Ранее сообщалось, что с начала 2023 года по конец апреля с индонезийского острова Бали были депортированы 96 иностранных граждан, в том числе и 23 гражданина России. В апреле губернатор Вайан Костер предлагал отменить индонезийские визы по прибытии для граждан России и Украины, так как, по его мнению, граждане именно этих стран наиболее часто совершают правонарушения на Бали. По сообщениям СМИ, он обратился с этим предложением в правительство Индонезии, однако никаких сообщений о дальнейшей судьбе его предложения в индонезийских и мировых СМИ пока не публиковалось.