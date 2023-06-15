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Посол Китая рассказал о ситуации с визами между Россией и КНР - РИА Новости, 15.06.2023
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Туризм
 
17:05 15.06.2023 (обновлено: 17:26 15.06.2023)
https://ria.ru/20230615/vizy-1878400346.html
Посол Китая рассказал о ситуации с визами между Россией и КНР
Посол Китая рассказал о ситуации с визами между Россией и КНР - РИА Новости, 15.06.2023
Посол Китая рассказал о ситуации с визами между Россией и КНР
Китай и Россия настроены на облегчение визового режима между двумя странами, а введение электронных виз - это технический вопрос, заявил РИА Новости на полях... РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T17:05
2023-06-15T17:26
туризм
китай
россия
новости - туризм
экономика
чжан ханьхуэй
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Китай и Россия настроены на облегчение визового режима между двумя странами, а введение электронных виз - это технический вопрос, заявил РИА Новости на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) посол Китая в России Чжан Ханьхуэй."Я считаю, что мы хотим это сделать, но нужно договориться, согласовать", - сказал посол на полях форума в Петербурге, отвечая на вопрос о возможном облегчении визового режима.Отвечая на вопрос о введении электронных виз, Ханьхуэй заявил, что это "технический вопрос". "Электронные визы - это технический вопрос. Я считаю, что облегчение визового режима - это наше общее желание", - добавил он.ПМЭФ проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
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китай, россия, новости - туризм, экономика, чжан ханьхуэй, санкт-петербург
Туризм, Китай, Россия, Новости - Туризм, Экономика, Чжан Ханьхуэй, Санкт-Петербург
Посол Китая рассказал о ситуации с визами между Россией и КНР

Посол Китая Чжан Ханьхуэй назвал введение электронных виз с Россией техническим вопросом

© Фото : посольство КНР в РФЧрезвычайный и полномочный посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй
Чрезвычайный и полномочный посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй - РИА Новости, 1920, 15.06.2023
© Фото : посольство КНР в РФ
Чрезвычайный и полномочный посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Китай и Россия настроены на облегчение визового режима между двумя странами, а введение электронных виз - это технический вопрос, заявил РИА Новости на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) посол Китая в России Чжан Ханьхуэй.
"Я считаю, что мы хотим это сделать, но нужно договориться, согласовать", - сказал посол на полях форума в Петербурге, отвечая на вопрос о возможном облегчении визового режима.
Отвечая на вопрос о введении электронных виз, Ханьхуэй заявил, что это "технический вопрос". "Электронные визы - это технический вопрос. Я считаю, что облегчение визового режима - это наше общее желание", - добавил он.
ПМЭФ проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
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