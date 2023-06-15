https://ria.ru/20230615/vizy-1878400346.html

Посол Китая рассказал о ситуации с визами между Россией и КНР

Посол Китая рассказал о ситуации с визами между Россией и КНР - РИА Новости, 15.06.2023

Посол Китая рассказал о ситуации с визами между Россией и КНР

Китай и Россия настроены на облегчение визового режима между двумя странами, а введение электронных виз - это технический вопрос, заявил РИА Новости на полях... РИА Новости, 15.06.2023

2023-06-15T17:05

2023-06-15T17:05

2023-06-15T17:26

туризм

китай

россия

новости - туризм

экономика

чжан ханьхуэй

санкт-петербург

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/04/1752967427_0:267:2560:1707_1920x0_80_0_0_7a40e4004729c6430517395c2edbd340.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Китай и Россия настроены на облегчение визового режима между двумя странами, а введение электронных виз - это технический вопрос, заявил РИА Новости на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) посол Китая в России Чжан Ханьхуэй."Я считаю, что мы хотим это сделать, но нужно договориться, согласовать", - сказал посол на полях форума в Петербурге, отвечая на вопрос о возможном облегчении визового режима.Отвечая на вопрос о введении электронных виз, Ханьхуэй заявил, что это "технический вопрос". "Электронные визы - это технический вопрос. Я считаю, что облегчение визового режима - это наше общее желание", - добавил он.ПМЭФ проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

https://ria.ru/20230615/vostok-1878222079.html

китай

россия

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

китай, россия, новости - туризм, экономика, чжан ханьхуэй, санкт-петербург