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Россия обсуждает введение безвиза с несколькими странами Латинской Америки
Россия обсуждает введение безвиза с несколькими странами Латинской Америки - РИА Новости, 15.06.2023
Россия обсуждает введение безвиза с несколькими странами Латинской Америки
Россия ведет переговоры о введении безвизового режима с шестью странами Латинской Америки, включая Мексику и Багамы, заявил глава латиноамериканского... РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T19:39
2023-06-15T19:39
2023-06-15T19:39
туризм
александр щетинин
россия
мексика
латинская америка
новости - туризм
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Россия ведет переговоры о введении безвизового режима с шестью странами Латинской Америки, включая Мексику и Багамы, заявил глава латиноамериканского департамента МИД РФ Александр Щетинин. "В настоящий момент из стран Латинской Америки у нас подписан безвизовый режим с 27 странами из 33. У нас осталось шесть (Багамы, Барбадос, Гаити, Мексика, Тринидад и Тобаго, Сент-Люсия). В этой связи переговоры с этими странами формально идут, конечно, на их рассмотрении находится проект", - сказал он журналистам на полях ПМЭФ. Российская сторона передала этим странам соответствующий проект некоторые время назад, указал дипломат. "Я думаю, что на каком-то этапе мы выйдем с ними на договоренность о безвизовом режиме. Мы, конечно, заинтересованы, чтобы это было межправительственное соглашение, потому что оно дает большую стабильность. Наша цель уже давно объявленная - сделать так, чтобы Латинская Америка была полностью зоной безвизовых поездок между гражданами Латинской Америки и России. Мы этого так или иначе достигнем. Когда те страны будут готовы к подписанию соглашения, мы с удовольствием подпишем", - подчеркнул он.
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александр щетинин, россия, мексика, латинская америка, новости - туризм
Туризм, Александр Щетинин, Россия, Мексика, Латинская Америка, Новости - Туризм
Россия обсуждает введение безвиза с несколькими странами Латинской Америки
МИД: Россия обсуждает безвиз с Багамами, Барбадосом, Гаити, Мексикой, Сент-Люсией
С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Россия ведет переговоры о введении безвизового режима с шестью странами Латинской Америки, включая Мексику и Багамы, заявил глава латиноамериканского департамента МИД РФ Александр Щетинин.
"В настоящий момент из стран Латинской Америки у нас подписан безвизовый режим с 27 странами из 33. У нас осталось шесть (Багамы, Барбадос, Гаити, Мексика, Тринидад и Тобаго, Сент-Люсия). В этой связи переговоры с этими странами формально идут, конечно, на их рассмотрении находится проект", - сказал он журналистам на полях ПМЭФ.
Российская сторона передала этим странам соответствующий проект некоторые время назад, указал дипломат.
"Я думаю, что на каком-то этапе мы выйдем с ними на договоренность о безвизовом режиме. Мы, конечно, заинтересованы, чтобы это было межправительственное соглашение, потому что оно дает большую стабильность. Наша цель уже давно объявленная - сделать так, чтобы Латинская Америка была полностью зоной безвизовых поездок между гражданами Латинской Америки и России. Мы этого так или иначе достигнем. Когда те страны будут готовы к подписанию соглашения, мы с удовольствием подпишем", - подчеркнул он.
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