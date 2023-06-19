https://ria.ru/20230619/kurorty-1877721222.html

"Нас ждет что-то невероятное". Главные суперпроекты российского туризма

"Нас ждет что-то невероятное". Главные суперпроекты российского туризма - РИА Новости, 19.06.2023

"Нас ждет что-то невероятное". Главные суперпроекты российского туризма

Анапа, Калининградская область, Байкал, Камчатка, Дагестан — скоро тут появятся километровые бассейны, дизайнерские отели, огромные экопарки. Не отстают и... РИА Новости, 19.06.2023

2023-06-19T08:00

2023-06-19T08:00

2023-06-19T08:17

туризм

туризм

туристы

маршруты - туризм

камчатка

анапа

байкал

республика бурятия

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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости, Светлана Баева. Анапа, Калининградская область, Байкал, Камчатка, Дагестан — скоро тут появятся километровые бассейны, дизайнерские отели, огромные экопарки. Не отстают и другие регионы. О самых крупных и интересных проектах внутреннего туризма — в материале РИА Новости.Новая Анапа: грандиозный курортСанатории и отели на 25 тысяч номеров, аквапарки, яхтенная марина, спортивные и развлекательные центры, а также школы, детские сады, поликлиники для местных жителей — вот что такое курорт Новая Анапа."По туристической инфраструктуре, турпотоку и ожидаемым социально-экономическим эффектам проект уникальный", — подчеркивает гендиректор корпорации "Туризм.РФ" Сергей Суханов. Общая площадь курорта на песчаной косе в 25 километрах от старой Анапы, около станицы Благовещенской — 17 квадратных километров.Сейчас, по словам гендиректора компании "Дельфин", вице-президента АТОР Сергея Ромашкина, Бугазская коса привлекает преимущественно местных.На прошлой неделе вице-премьер Дмитрий Чернышенко на выставке "Евразия — наш дом" пригласил участников ЕАЭС стать инвесторами — построить гостиницы. Предусмотрены налоговые льготы. Таким образом, может получиться мультикультурный курорт.Уже объявлен открытый конкурс архитектурных, планировочных и градостроительных решений для курорта. В следующем году планируется утвердить мастер-план. Новая Анапа способна дополнительно привлечь в регион до пяти миллионов туристов в год.Новые объекты построят и в самом городе. На ПМЭФ были подписаны соглашения о сотрудничестве между курортно-гостиничным кластером "Лучи" в Анапе и российскими гостиничными операторами Alean Collection и AZIMUT Hotels, а также итальянским — Domina Hotels.Планируется возведение четырехзвездочных гостиниц Alean Select на 1250 номеров, "AZIMUT Парк Отель Анапа" (900 номеров) и "Domina Анапа" (460 номеров).Дагестан: пять звезд на КаспииВ Дагестане около 350 тысяч туристов в год примет морской курорт в особой экономической зоне (ОЭЗ) "Каспийский прибрежный кластер" на пляжной линии вдоль Махачкалы, Дербента, Каспийска, Избербаша. Возведут гостиницы, от бюджетных до люксовых, а также коттеджи. Всего — на 12,5 тысячи мест.Проект курорта презентовали на ПМЭФ. "Развитием территорий на Каспии мы вместе занимаемся не первый день, но сегодня подкрепили сотрудничество официальным документом. Подписи поставили генеральный директор "Кавказ.РФ" Андрей Юмшанов и глава Дагестана Сергей Меликов", — сообщили в "Кавказ.РФ".Например, в Дербенте собираются построить пятизвездочный отель на 183 номера, спа-комплекс с термальной водой, крытыми и уличными бассейнами, развлекательной и спортивной инфраструктурой для семейного отдыха. Будет и яхтенная марина. Завершение работ — в 2026-м.Кроме того, в планах — всероссийский детский центр "Дагестан" и курорт "Каякент".По словам экспертов, среди преимуществ региона — не только побережье Каспийского моря и исторические достопримечательности, но и особая природа: песчаные дюны, целебные сероводородные источники.Калининград: теплый бассейн длиной в километрМинистр культуры и туризма Калининградской области Андрей Ермак рассказал о проекте зоны отдыха на 500 гектаров в поселке Янтарный. Его реализуют в течение пяти лет. Одна из возможных концепций — аналогия с дубайскими гостиничными комплексами."Ключевым элементом станет круглогодичный бассейн длиной в километр и шириной в 20 метров, огороженный прозрачным стеклом, стойким к ветрам", — уточнил министр. Воду возьмут из Балтики и подогреют до 30 градусов. Вокруг — отели, магазины, в том числе и дьюти-фри.По мнению туроператоров, самый западный регион России — это больше про уют и "европейский стиль", а не про дубайскую роскошь. Но никто не спорит с тем, что проект очень интересный.Байкал: стройка с учетом природыНа берегу Байкала в селе Турка Республики Бурятии построят четырехзвездочную гостиницу "Грин Флоу Байкал" на 153 номера со спа-центром. Откроют в 2025-м.В корпорации "Туризм.РФ", выделившей 300 миллионов рублей на проект, подчеркнули, что при строительстве учтут все законодательные нормы и экологические требования.По словам Сергея Суханова, это "откроет новую страницу в развитии внутреннего туризма".Камчатка: глэмпинг на вулканеНесколько глэмпингов, геопарк, панорамный комплекс, пассажирский морской терминал в бухте Вилюченской, новые дороги (например, через курорт "Сопка Горячая" и от него до подножия вулкана Вилючинского) — проект "Три вулкана" реализуют с 2020-го. Завершить обещают в 2028-м.Председатель правительства Камчатского края Евгений Чекин говорил, что регион принимает примерно 300 тысяч туристов в год. В сезон сложно найти гостиницу.У властей "нет задачи весь мир пригласить на Камчатку". "Это север — восстанавливается все очень долго, проходной двор нам не нужен, — объяснял Чекин. — Системные проекты позволяют упорядочить нагрузку на территорию, чтобы она досталась нашим детям и внукам в той красоте, что есть"."Врата Урала" и спа для автомобилистовВ Челябинской области на базе действующего горнолыжного центра "Аджигардак" хотят создать горный курорт "Врата Урала". В столице региона уже к концу 2025-го достроят комплекс с аквапарком "Большая вода". Это и спа, и водные аттракционы для всех возрастов, и гостиница. Фишка: пляж и подогреваемые бассейны на крыше.В Воронежской области особое внимание решили уделить автомобилистам: М-4 "Дон" — главная летняя трасса страны. Как сообщили в "Туризм.РФ", на берегу Дона появится отель "Ямань Spa Resort": 400 номеров, спа-центр с бассейном. "Парковочными местами полностью обеспечат всех гостей комплекса. Также будет готова автодорога протяженностью 8,3 километра", — рассказали в корпорации.Как будут строитьВ "Туризм.РФ" в ответ на запрос РИА Новости пояснили, что в 2023-м приступят к строительным работам на семи объектах (гостиницы и комплексные туристические проекты) в Камчатском крае, Воронежской, Челябинской областях, Владимире и Перми. С 2022-го такие работы ведутся в Республике Бурятии и Тверской области. Сейчас у корпорации подписаны соглашения с 61 регионом России.Если задуманные проекты осуществят, это серьезно изменит облик и качество внутреннего туризма. Но главное — не навредить экологии и аутентичности мест. Важно, чтобы путешественники увидели не только современную инфраструктуру, но и то, что было задолго до нас. В том числе чистоту озера Байкал, дикую красоту Камчатки, дельфинов в Черном море, колорит пейзажей Дагестана, европейский уют Калининградской области.

https://ria.ru/20230605/kurorty-1875834560.html

камчатка

анапа

байкал

республика бурятия

калининградская область

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Лана Баева

Лана Баева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

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