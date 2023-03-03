https://ria.ru/20230303/dagestan-1855708697.html
Дагестан рассчитывает привлечь 350 тысяч туристов на новый морской курорт
Дагестан рассчитывает привлечь 350 тысяч туристов на новый морской курорт - РИА Новости, 03.03.2023
Дагестан рассчитывает привлечь 350 тысяч туристов на новый морской курорт
Морской курорт, создаваемый в Дагестане в рамках особой экономической зоны (ОЭЗ) "Каспийский прибрежный кластер", сможет ежегодно принимать по меньшей мере 350... РИА Новости, 03.03.2023
2023-03-03T18:08
2023-03-03T18:08
2023-03-03T18:08
туризм
новости - туризм
туристы
туризм
дербентский район
махачкала
дербент
республика дагестан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156092/62/1560926235_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e58466eb780d083a9645c29ccc63a29c.jpg
МАХАЧКАЛА, 3 мар - РИА Новости. Морской курорт, создаваемый в Дагестане в рамках особой экономической зоны (ОЭЗ) "Каспийский прибрежный кластер", сможет ежегодно принимать по меньшей мере 350 тысяч туристов, сообщили в пресс-службе АО "Кавказ.РФ" по итогам совещания гендиректора Андрея Юмшанова с главой республики Сергеем Меликовым. "На сегодня самый амбициозный проект - "Каспийский кластер". Работаем над концепцией проекта в тесном сотрудничестве с властями региона и местным бизнес-сообществом. Курорт на Каспии будет принимать не менее 350 тысяч туристов в год, расположится на территории порядка 260 гектаров", - приводятся в сообщении слова Юмшанова. В четверг проект концепции развития Каспийского прибрежного кластера был представлен на совещании в министерстве туризма Дагестана. Он предполагает строительство на побережье трех-, четырех- и пятизвездочных гостиниц, а также коттеджей суммарно на 12,5 тысяч мест. Команда АО "Кавказ.РФ" прибыла в Дагестан накануне, 2 марта. В первый день делегация встретилась с руководителями профильных ведомств региона и представила предварительный проект планировки будущей территории всесезонного курорта на побережье в Дербентском районе. Во второй день Меликов и Юмшанов обсудили механизмы господдержки инвестиционных проектов Дагестана, в том числе в сферах промышленности и туризма. "Каспийский кластер" - проект по созданию рекреационной инфраструктуры на территории, прилегающей к пляжной линии вдоль городов Махачкала, Дербент, Каспийск, Изербаш.
https://ria.ru/20221024/dagestan-1825443552.html
дербентский район
махачкала
дербент
каспийское море
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156092/62/1560926235_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_fa461b8ec4d505df708e37cc964f2e54.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, туристы, туризм, дербентский район, махачкала, дербент, республика дагестан, сергей меликов, пляжи, каспийское море
Туризм, Новости - Туризм, туристы, Туризм, Дербентский район, Махачкала, Дербент, Республика Дагестан, Сергей Меликов, Пляжи, Каспийское море
Дагестан рассчитывает привлечь 350 тысяч туристов на новый морской курорт
"Кавказ.РФ": новый морской курорт в Дагестане будет принимать 350 тысяч туристов в год
МАХАЧКАЛА, 3 мар - РИА Новости. Морской курорт, создаваемый в Дагестане в рамках особой экономической зоны (ОЭЗ) "Каспийский прибрежный кластер", сможет ежегодно принимать по меньшей мере 350 тысяч туристов, сообщили в пресс-службе АО "Кавказ.РФ" по итогам совещания гендиректора Андрея Юмшанова с главой республики Сергеем Меликовым.
"На сегодня самый амбициозный проект - "Каспийский кластер". Работаем над концепцией проекта в тесном сотрудничестве с властями региона и местным бизнес-сообществом. Курорт на Каспии будет принимать не менее 350 тысяч туристов в год, расположится на территории порядка 260 гектаров", - приводятся в сообщении слова Юмшанова.
В четверг проект концепции развития Каспийского прибрежного кластера был представлен на совещании в министерстве туризма Дагестана. Он предполагает строительство на побережье трех-, четырех- и пятизвездочных гостиниц, а также коттеджей суммарно на 12,5 тысяч мест.
Команда АО "Кавказ.РФ" прибыла в Дагестан накануне, 2 марта. В первый день делегация встретилась с руководителями профильных ведомств региона и представила предварительный проект планировки будущей территории всесезонного курорта на побережье в Дербентском районе. Во второй день Меликов и Юмшанов обсудили механизмы господдержки инвестиционных проектов Дагестана, в том числе в сферах промышленности и туризма.
"Каспийский кластер" - проект по созданию рекреационной инфраструктуры на территории, прилегающей к пляжной линии вдоль городов Махачкала, Дербент, Каспийск, Изербаш.
Край гор и знаменитого гостеприимства: что туристам посмотреть в Дагестане