https://ria.ru/20230303/dagestan-1855708697.html

Дагестан рассчитывает привлечь 350 тысяч туристов на новый морской курорт

Дагестан рассчитывает привлечь 350 тысяч туристов на новый морской курорт - РИА Новости, 03.03.2023

Дагестан рассчитывает привлечь 350 тысяч туристов на новый морской курорт

Морской курорт, создаваемый в Дагестане в рамках особой экономической зоны (ОЭЗ) "Каспийский прибрежный кластер", сможет ежегодно принимать по меньшей мере 350... РИА Новости, 03.03.2023

2023-03-03T18:08

2023-03-03T18:08

2023-03-03T18:08

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МАХАЧКАЛА, 3 мар - РИА Новости. Морской курорт, создаваемый в Дагестане в рамках особой экономической зоны (ОЭЗ) "Каспийский прибрежный кластер", сможет ежегодно принимать по меньшей мере 350 тысяч туристов, сообщили в пресс-службе АО "Кавказ.РФ" по итогам совещания гендиректора Андрея Юмшанова с главой республики Сергеем Меликовым. "На сегодня самый амбициозный проект - "Каспийский кластер". Работаем над концепцией проекта в тесном сотрудничестве с властями региона и местным бизнес-сообществом. Курорт на Каспии будет принимать не менее 350 тысяч туристов в год, расположится на территории порядка 260 гектаров", - приводятся в сообщении слова Юмшанова. В четверг проект концепции развития Каспийского прибрежного кластера был представлен на совещании в министерстве туризма Дагестана. Он предполагает строительство на побережье трех-, четырех- и пятизвездочных гостиниц, а также коттеджей суммарно на 12,5 тысяч мест. Команда АО "Кавказ.РФ" прибыла в Дагестан накануне, 2 марта. В первый день делегация встретилась с руководителями профильных ведомств региона и представила предварительный проект планировки будущей территории всесезонного курорта на побережье в Дербентском районе. Во второй день Меликов и Юмшанов обсудили механизмы господдержки инвестиционных проектов Дагестана, в том числе в сферах промышленности и туризма. "Каспийский кластер" - проект по созданию рекреационной инфраструктуры на территории, прилегающей к пляжной линии вдоль городов Махачкала, Дербент, Каспийск, Изербаш.

https://ria.ru/20221024/dagestan-1825443552.html

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Лана Баева

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