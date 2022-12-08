https://ria.ru/20221208/kamchatka-1837290855.html

Власти Камчатки объяснили, почему региону не нужны миллионы туристов

Власти Камчатки объяснили, почему региону не нужны миллионы туристов - РИА Новости, 08.12.2022

Власти Камчатки объяснили, почему региону не нужны миллионы туристов

Председатель правительства Камчатского края Евгений Чекин рассказал, за счет чего в регионе планируют увеличить турпоток, поедут ли иностранные туристы, готовы... РИА Новости, 08.12.2022

2022-12-08T19:03

2022-12-08T19:03

2022-12-08T19:03

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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Председатель правительства Камчатского края Евгений Чекин рассказал, за счет чего в регионе планируют увеличить турпоток, поедут ли иностранные туристы, готовы ли власти поддержать чартеры на полуостров и как это скажется на экологии."У нас нет задачи весь мир пригласить на Камчатку, нам не надо вытаптывать природу. Это север – восстанавливается все очень долго, проходной двор нам не нужен, – объяснил он. – Системные проекты позволяют упорядочить нагрузку на территорию, чтобы она досталась нашим детям и внукам в той красоте, что есть".Он подчеркнул, Камчатке не нужны миллионы туристов, "а ровно столько, сколько не ухудшат экологическую ситуацию".При этом он оценил чартеры. Первые такие рейсы из Москвы отправились на Камчатку летом. "Чартерный туризм я считаю абсолютно перспективным. Безусловно, мы готовы содействовать организации таких программ, – подчеркнул он. – У нас порядка 126 аккредитованных туристических компаний". Однако Чекин объяснил, что пока неизвестно, будет ли продолжена чартерная программа в следующем году.Второй канал прибытия гостей на Камчатку, по его словам, – морской. В первую очередь это касается иностранцев. "Мы видим перспективы развития круизного туризма. Рядом с Камчаткой проходят большие потоки таких путешественников, по наших оценкам, порядка ста заходов лайнеров мы можем принять за сезон, – сообщил он. – Есть облегченный визовый режим, которым пассажиры круизов могли бы воспользоваться".Но важна и инфраструктурная готовность. "У нас сейчас около 300 тысяч туристов в год, примерно 3800 номеров, – пояснил Чекин. – Мы еле справляемся. В пик сезона очень сложно найти гостиницу".Глава регионального правительства добавил, что власти исходят из того, что сфера путешествий должна быть цивилизованной. "Эта упорядоченность дозирует влияние каждого туриста на окружающую среду", – пояснил он.По его словам, крупные инвестиционные проекты, такие как парк "Три вулкана", где на первом этапе планируется тысяча номеров, как раз подготовят регион к приему повышенного числа гостей. Чекин добавил, что обязательное условие для таких проектов – природосберегающие технологии. По словам чиновника, неконтролируемый антропогенный фактор наносит большой вред.

https://ria.ru/20221207/kamchatka-1836946760.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

туризм, новости - туризм, камчатский край, туристы, куда можно лететь, отели, аэропорты