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На берегу Байкала начали строить огромный круглогодичный туркомплекс

На берегу Байкала начали строить огромный круглогодичный туркомплекс - РИА Новости, 01.06.2023

На берегу Байкала начали строить огромный круглогодичный туркомплекс

Корпорация "Туризм.РФ" и компания "Антерра" начали строительство круглогодичного туристического комплекса "Грин Флоу Байкал" на берегу озера Байкал в Бурятии,... РИА Новости, 01.06.2023

2023-06-01T15:31

2023-06-01T15:31

2023-06-01T15:31

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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Корпорация "Туризм.РФ" и компания "Антерра" начали строительство круглогодичного туристического комплекса "Грин Флоу Байкал" на берегу озера Байкал в Бурятии, который планируют ввести в эксплуатацию в начале 2025 года, рассказали журналистам в пресс-службе корпорации. Уже ведется разработка фундамента гостиницы и заложен фундамент для акватермального комплекса. Инвестор проекта – компания "Антерра", оператор отеля Green Flow на курорте "Роза Хутор" в Краснодарском крае. На площади 1,7 гектара в селе Турка в Бурятии будет построена четырехзвездочная гостиница на 153 номера и создана оздоровительная инфраструктура. "Строительство нового отеля осуществляется с учетом всех законодательных норм и требований в целях сохранения уникальной природы Байкала", – добавили спикеры."Грин Флоу Байкал" – первый проект с участием "Туризм.РФ", реализуемый в центральной экологической зоне Байкальской природной территории. Правительство России предоставило все меры государственной поддержки, которые задействованы в полной мере при создании этого проекта... Проект даст новый импульс туристической отрасли в регионе и откроет новую страницу в развитии внутреннего туризма", – подчеркнул гендиректор корпорации Сергей Суханов. Как отметил глава Бурятии Алексей Цыденов, которого процитировали в корпорации, "Туризм.РФ" выделила более 300 миллионов рублей на строительство отеля и "это стало переломной точкой в увеличении темпов строительства, реализации этого проекта".

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новости - туризм, коммерческая недвижимость, байкал, роза хутор, куда можно лететь, куда поехать в выходные, куда поехать