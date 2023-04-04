https://ria.ru/20230404/anapa-1862978307.html

В "Туризм.РФ" рассказали, когда утвердят мастер-план курорта "Новая Анапа"

В "Туризм.РФ" рассказали, когда утвердят мастер-план курорта "Новая Анапа" - РИА Новости, 04.04.2023

В "Туризм.РФ" рассказали, когда утвердят мастер-план курорта "Новая Анапа"

Мастер-план курорта "Новая Анапа" будет принят в первом полугодии 2024 года, после чего начнется работа по привлечению частных инвестиций в Краснодарский край,... РИА Новости, 04.04.2023

2023-04-04T17:57

2023-04-04T17:57

2023-04-04T17:57

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туризм

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дмитрий чернышенко

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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Мастер-план курорта "Новая Анапа" будет принят в первом полугодии 2024 года, после чего начнется работа по привлечению частных инвестиций в Краснодарский край, говорится в сообщении пресс-службы корпорации "Туризм.РФ". Результаты работы "будут сформированы" в декабре 2023 года. Они станут основой для мастер-плана туристической территории. "Он будет принят в первом полугодии 2024 года", — добавили в "Туризм.РФ".Как отметил гендиректор корпорации Сергей Суханов, комплексное развитие новой туристической территории предусматривает создание инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры."Результатом разработки мастер-плана станет формирование инвестиционных лотов для привлечения частных инвестиций в Краснодарский край. По объемам туристической инфраструктуры, планируемой к строительству, размеру формируемого турпотока, ожидаемым социально-экономическим эффектам проект "Новая Анапа" не имеет аналогов в России", — добавил он. Реализация проекта ведется в рамках исполнения поручений президента России о создании новых круглогодичных морских курортов. "Новая Анапа" будет расположена на песчаной косе в 25 км от Анапы около станицы Благовещенская. Общая площадь будущей туристической территории с пляжной полосой — 17 километров. Номерной фонд составит от 15 до 25 тысяч номеров. Ожидается, что реализация проекта позволит дополнительно привлечь в Краснодарский край от трех до пяти миллионов туристов в год. При полном запуске курорта Краснодарский край получит до 25 тысяч новых рабочих мест.

https://ria.ru/20230124/anapa-1847167033.html

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Лана Баева

новости - туризм, туризм, туристы, краснодарский край, анапа, дмитрий чернышенко