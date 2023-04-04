https://ria.ru/20230404/anapa-1862978307.html
В "Туризм.РФ" рассказали, когда утвердят мастер-план курорта "Новая Анапа"
В "Туризм.РФ" рассказали, когда утвердят мастер-план курорта "Новая Анапа" - РИА Новости, 04.04.2023
В "Туризм.РФ" рассказали, когда утвердят мастер-план курорта "Новая Анапа"
Мастер-план курорта "Новая Анапа" будет принят в первом полугодии 2024 года, после чего начнется работа по привлечению частных инвестиций в Краснодарский край,... РИА Новости, 04.04.2023
2023-04-04T17:57
2023-04-04T17:57
2023-04-04T17:57
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краснодарский край
анапа
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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Мастер-план курорта "Новая Анапа" будет принят в первом полугодии 2024 года, после чего начнется работа по привлечению частных инвестиций в Краснодарский край, говорится в сообщении пресс-службы корпорации "Туризм.РФ". Результаты работы "будут сформированы" в декабре 2023 года. Они станут основой для мастер-плана туристической территории. "Он будет принят в первом полугодии 2024 года", — добавили в "Туризм.РФ".Как отметил гендиректор корпорации Сергей Суханов, комплексное развитие новой туристической территории предусматривает создание инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры."Результатом разработки мастер-плана станет формирование инвестиционных лотов для привлечения частных инвестиций в Краснодарский край. По объемам туристической инфраструктуры, планируемой к строительству, размеру формируемого турпотока, ожидаемым социально-экономическим эффектам проект "Новая Анапа" не имеет аналогов в России", — добавил он. Реализация проекта ведется в рамках исполнения поручений президента России о создании новых круглогодичных морских курортов. "Новая Анапа" будет расположена на песчаной косе в 25 км от Анапы около станицы Благовещенская. Общая площадь будущей туристической территории с пляжной полосой — 17 километров. Номерной фонд составит от 15 до 25 тысяч номеров. Ожидается, что реализация проекта позволит дополнительно привлечь в Краснодарский край от трех до пяти миллионов туристов в год. При полном запуске курорта Краснодарский край получит до 25 тысяч новых рабочих мест.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, туризм, туристы, краснодарский край, анапа, дмитрий чернышенко
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Краснодарский край, Анапа, Дмитрий Чернышенко
В "Туризм.РФ" рассказали, когда утвердят мастер-план курорта "Новая Анапа"
Мастер-план курорта "Новая Анапа" утвердят до конца первого полугодия 2024 года
МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Мастер-план курорта "Новая Анапа" будет принят в первом полугодии 2024 года, после чего начнется работа по привлечению частных инвестиций в Краснодарский край, говорится в сообщении пресс-службы корпорации "Туризм.РФ".
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"В 2023 году по поручению курирующего создание курорта "Новая Анапа" вице-премьера Дмитрия Чернышенко состоится открытый всероссийский конкурс на разработку архитектурных и градостроительных решений, с возможностью участия лучших команд, в том числе международных, — сообщили в корпорации.
Результаты работы "будут сформированы" в декабре 2023 года. Они станут основой для мастер-плана туристической территории. "Он будет принят в первом полугодии 2024 года", — добавили в "Туризм.РФ".
Как отметил гендиректор корпорации Сергей Суханов, комплексное развитие новой туристической территории предусматривает создание инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры.
«
"Новая Анапа" – это не только санатории, отели, аквапарки, яхтенная марина, спортивные и развлекательные центры, но и новые школы, детские сады, поликлиники, которыми смогут пользоваться местные жители", — подчеркнул Суханов.
"Результатом разработки мастер-плана станет формирование инвестиционных лотов для привлечения частных инвестиций в Краснодарский край. По объемам туристической инфраструктуры, планируемой к строительству, размеру формируемого турпотока, ожидаемым социально-экономическим эффектам проект "Новая Анапа" не имеет аналогов в России", — добавил он.
Реализация проекта ведется в рамках исполнения поручений президента России о создании новых круглогодичных морских курортов.
"Новая Анапа" будет расположена на песчаной косе в 25 км от Анапы около станицы Благовещенская. Общая площадь будущей туристической территории с пляжной полосой — 17 километров. Номерной фонд составит от 15 до 25 тысяч номеров.
Ожидается, что реализация проекта позволит дополнительно привлечь в Краснодарский край от трех до пяти миллионов туристов в год. При полном запуске курорта Краснодарский край получит до 25 тысяч новых рабочих мест.
Названо число туристов, которых позволит привлечь курорт "Новая Анапа"