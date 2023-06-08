https://ria.ru/20230608/anapa-1876934284.html

К участию в проекте "Новая Анапа" пригласили иностранных инвесторов

К участию в проекте "Новая Анапа" пригласили иностранных инвесторов - РИА Новости, 08.06.2023

К участию в проекте "Новая Анапа" пригласили иностранных инвесторов

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко пригласил страны ЕАЭС принять участие в реализации всероссийского пляжного семейного курортного проекта "Новая Анапа", пообещав... РИА Новости, 08.06.2023

2023-06-08T13:29

2023-06-08T13:29

2023-06-08T13:29

туризм

туризм

новости - туризм

туристы

дмитрий чернышенко

максим решетников

евразийский экономический союз

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

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СОЧИ, 8 июн - РИА Новости. Вице-премьер Дмитрий Чернышенко пригласил страны ЕАЭС принять участие в реализации всероссийского пляжного семейного курортного проекта "Новая Анапа", пообещав предоставить бесплатную землю для строительства отелей и льготы. "Что касается "Новой Анапы", то мы хотели бы участникам ЕАЭС предложить построить каждому свою гостиницу имени своей страны. Землю дадим бесплатно и льготы", - сказал Чернышенко на выставке "Евразия - наш дом". По словам министра экономического развития Максима Решетникова, проект "Новая Анапа" предполагает 25 тысяч номеров. "Новый номерной фонд, с нуля курорт, который позволит существенно нарастить мощности именно по морскому отдыху", - сказал министр. Планируется, что в рамках подготовки проекта будет проведен открытый всероссийский конкурс с международным участием на разработку архитектурных, планировочных и градостроительных решений. Чернышенко отметил, что туризм в России развивается огромными темпами, демонстрируя 25-процентный прирост. "Министерство экономического развития нашло очень интересный формат, который мы предлагаем нашим коллегам - это строительство новых отелей, запуск в течение одного года - от проектирования до ввода в эксплуатацию. Это позволяет очень быстро наращивать номерной фонд и таким образом предоставлять нашим туристам на территории ЕАЭС. Поэтому, всех приглашаем", - добавил вице-премьер. В свою очередь глава Минэкономразвития рассчитывает, что "туризм позволит сшить наше евразийское пространство". Решетников также представил проект межгосударственного туристического горного маршрута Роза Хутор - Шымбулак - Амирсой (Россия - Казахстан - Узбекистан). "Три курорта договорились создать первый евразийский альянс", - уточнил министр. Этот горный маршрут создается с целью стратегического развития внутреннего туризма на Евразийском пространстве, популяризации и активизации всесезонного горного туризма для всех категорий граждан, продвижения лучших практик и брендов горных курортов - лидеров отрасли, сохранения и взаимной популяризация природного и культурного наследия.

https://ria.ru/20230605/kurorty-1875834560.html

анапа

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Лана Баева

Лана Баева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

туризм, новости - туризм, туристы, дмитрий чернышенко, максим решетников, евразийский экономический союз, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), анапа, отели