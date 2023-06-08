https://ria.ru/20230608/anapa-1876934284.html
К участию в проекте "Новая Анапа" пригласили иностранных инвесторов
К участию в проекте "Новая Анапа" пригласили иностранных инвесторов - РИА Новости, 08.06.2023
К участию в проекте "Новая Анапа" пригласили иностранных инвесторов
Вице-премьер Дмитрий Чернышенко пригласил страны ЕАЭС принять участие в реализации всероссийского пляжного семейного курортного проекта "Новая Анапа", пообещав... РИА Новости, 08.06.2023
2023-06-08T13:29
2023-06-08T13:29
2023-06-08T13:29
туризм
туризм
новости - туризм
туристы
дмитрий чернышенко
максим решетников
евразийский экономический союз
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
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СОЧИ, 8 июн - РИА Новости. Вице-премьер Дмитрий Чернышенко пригласил страны ЕАЭС принять участие в реализации всероссийского пляжного семейного курортного проекта "Новая Анапа", пообещав предоставить бесплатную землю для строительства отелей и льготы. "Что касается "Новой Анапы", то мы хотели бы участникам ЕАЭС предложить построить каждому свою гостиницу имени своей страны. Землю дадим бесплатно и льготы", - сказал Чернышенко на выставке "Евразия - наш дом". По словам министра экономического развития Максима Решетникова, проект "Новая Анапа" предполагает 25 тысяч номеров. "Новый номерной фонд, с нуля курорт, который позволит существенно нарастить мощности именно по морскому отдыху", - сказал министр. Планируется, что в рамках подготовки проекта будет проведен открытый всероссийский конкурс с международным участием на разработку архитектурных, планировочных и градостроительных решений. Чернышенко отметил, что туризм в России развивается огромными темпами, демонстрируя 25-процентный прирост. "Министерство экономического развития нашло очень интересный формат, который мы предлагаем нашим коллегам - это строительство новых отелей, запуск в течение одного года - от проектирования до ввода в эксплуатацию. Это позволяет очень быстро наращивать номерной фонд и таким образом предоставлять нашим туристам на территории ЕАЭС. Поэтому, всех приглашаем", - добавил вице-премьер. В свою очередь глава Минэкономразвития рассчитывает, что "туризм позволит сшить наше евразийское пространство". Решетников также представил проект межгосударственного туристического горного маршрута Роза Хутор - Шымбулак - Амирсой (Россия - Казахстан - Узбекистан). "Три курорта договорились создать первый евразийский альянс", - уточнил министр. Этот горный маршрут создается с целью стратегического развития внутреннего туризма на Евразийском пространстве, популяризации и активизации всесезонного горного туризма для всех категорий граждан, продвижения лучших практик и брендов горных курортов - лидеров отрасли, сохранения и взаимной популяризация природного и культурного наследия.
https://ria.ru/20230605/kurorty-1875834560.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, туристы, дмитрий чернышенко, максим решетников, евразийский экономический союз, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), анапа, отели
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, туристы, Дмитрий Чернышенко, Максим Решетников, Евразийский экономический союз, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Анапа, Отели
К участию в проекте "Новая Анапа" пригласили иностранных инвесторов
Вице-премьер Чернышенко пригласил страны ЕАЭС к участию в курортном проекте "Новая Анапа"
СОЧИ, 8 июн - РИА Новости. Вице-премьер Дмитрий Чернышенко пригласил страны ЕАЭС принять участие в реализации всероссийского пляжного семейного курортного проекта "Новая Анапа", пообещав предоставить бесплатную землю для строительства отелей и льготы.
"Что касается "Новой Анапы", то мы хотели бы участникам ЕАЭС предложить построить каждому свою гостиницу имени своей страны. Землю дадим бесплатно и льготы", - сказал Чернышенко на выставке "Евразия - наш дом".
По словам министра экономического развития Максима Решетникова, проект "Новая Анапа" предполагает 25 тысяч номеров.
"Новый номерной фонд, с нуля курорт, который позволит существенно нарастить мощности именно по морскому отдыху", - сказал министр.
Планируется, что в рамках подготовки проекта будет проведен открытый всероссийский конкурс с международным участием на разработку архитектурных, планировочных и градостроительных решений.
Чернышенко отметил, что туризм в России развивается огромными темпами, демонстрируя 25-процентный прирост.
"Министерство экономического развития нашло очень интересный формат, который мы предлагаем нашим коллегам - это строительство новых отелей, запуск в течение одного года - от проектирования до ввода в эксплуатацию. Это позволяет очень быстро наращивать номерной фонд и таким образом предоставлять нашим туристам на территории ЕАЭС. Поэтому, всех приглашаем", - добавил вице-премьер.
В свою очередь глава Минэкономразвития рассчитывает, что "туризм позволит сшить наше евразийское пространство".
Решетников также представил проект межгосударственного туристического горного маршрута Роза Хутор - Шымбулак - Амирсой (Россия - Казахстан - Узбекистан).
"Три курорта договорились создать первый евразийский альянс", - уточнил министр.
Этот горный маршрут создается с целью стратегического развития внутреннего туризма на Евразийском пространстве, популяризации и активизации всесезонного горного туризма для всех категорий граждан, продвижения лучших практик и брендов горных курортов - лидеров отрасли, сохранения и взаимной популяризация природного и культурного наследия.
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