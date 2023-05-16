https://ria.ru/20230516/kaliningrad-1872199879.html

В Калининградской области хотят построить курорт с километровым бассейном

В Калининградской области хотят построить курорт с километровым бассейном - РИА Новости, 16.05.2023

В Калининградской области хотят построить курорт с километровым бассейном

В данный момент путешественников в столице Калининградской области больше, чем местных жителей, поэтому туристов перенаправят в область, отметил министр... РИА Новости, 16.05.2023

2023-05-16T16:59

2023-05-16T16:59

2023-05-16T21:34

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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. В данный момент путешественников в столице Калининградской области больше, чем местных жителей, поэтому туристов перенаправят в область, отметил министр культуры и туризма региона Андрей Ермак на встрече с журналистами в Зеленоградске, сообщает корреспондент РИА Новости.По его словам, в 2022-м город посетили 1,8 миллиона гостей, а за первые пять месяцев 2023-го турпоток вырос на 12,5 процента по сравнению с тем же периодом прошлого года. Население составляет около 500 тысяч человек, по данным Росстата. Калининград страдает от собственной популярности: горожане жалуются, что им не хватает мест в ресторанах и на парковках.Чтобы разгрузить столицу области, Министерство культуры и туризма планирует открыть новую зону отдыха в поселке Янтарный. Проект займет 500 гектаров и будет построен в течение пяти лет. Одна из возможных концепций – аналогия с дубайскими гостиничными комплексами.Вокруг бассейна создадут отели, а также магазин беспошлинной торговли и безакцизного алкоголя. Единственный недостаток, как отметил глава ведомства, — дальность от Калининграда: добираться до нового курорта придется минимум час. "Нам сказали эксперты, что время в пути от аэропорта не должно превышать 20 минут. В этом случае так не получится, даже если мы проложим сверхскоростную магистраль", — добавил министр.Другой проект Министерства туризма и культуры Калининградской области, также связанный с "освобождением" столицы, — запуск "Готического кольца", которое охватит малые города и поселки, типа Железнодорожного (бывший Гердауэн), где сохранились здания прусской архитектуры и кирхи XIV века. По словам чиновника, путешественники смогут скачать аудиогид и выстроить самостоятельный маршрут.Еще одна идея ведомства — раскрутка участка международного пути Е70, который приходится на 233 километра Калининградской области."Маршрут будет начинаться от Калининградского залива. Туристы возьмут в аренду катер с водителем или без, пройдут по Преголе, выйдут возле Гвардейска, проплывут по Дейме и окажутся в Куршском заливе. Сейчас наша задача — обустроить причальные стенки для швартовки судов, создать лодочную инфраструктуру, включающую, в частности, слив туалетов, и договориться с малым бизнесом об открытии пунктов питания возле причалов", — поделился Ермак.Министр отметил, что Калининградская область издавна связана с водой, здесь всегда жили рыбаки и моряки. В регионе зарегистрировано около 40 тысяч плавательных средств.Глава Министерства культуры и туризма подчеркнул, что сегодняшняя политика ведомства — "стопроцентный внутренний рынок, без оглядки на иностранцев". Исключение составляют состоятельные китайские путешественники, способные тратить около миллиона рублей за поездку. В частности, им можно предложить элитную рыбалку — охоту на лосося и щуку, а также шопинг в янтарных бутиках. К слову, стартовая цена маленького камня с вкраплениями, например кулона, в магазинах Калининграда составляет приблизительно две тысячи рублей."Нам нужен не столько массовый рынок, сколько премиальный, не перегружающий инфраструктуру", — заключил Андрей Ермак. По мнению министра, региону не стоит гнаться за дальнейшим увеличением турпотока.

https://ria.ru/20230515/taganrog-1871334228.html

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