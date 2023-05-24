https://ria.ru/20230524/kaliningrad-1873866703.html
Туроператоры оценили идею километрового бассейна в Калининградской области
Туроператоры оценили идею километрового бассейна в Калининградской области - РИА Новости, 24.05.2023
Туроператоры оценили идею километрового бассейна в Калининградской области
Эксперты рассказали, будет ли пользоваться спросом новый курорт с километровым бассейном, который планируют построить в Калининградской области, сообщает АТОР. РИА Новости, 24.05.2023
2023-05-24T18:50
2023-05-24T18:50
2023-05-24T18:50
туризм
туризм
новости - туризм
туристы
калининградская область
янтарный
ассоциация туроператоров россии (атор)
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МОСКВА, 24 мая – РИА Новости. Эксперты рассказали, будет ли пользоваться спросом новый курорт с километровым бассейном, который планируют построить в Калининградской области, сообщает АТОР.По мнению участников туристического рынка, строительство в Янтарном современного курорта наподобие тех, что в Дубае, поможет отчасти решить проблему нехватки мест в гостиничном секторе, а также расширит границы сезонности.Но вряд ли новый амбициозный проект сделает Янтарный новой "точкой" на карте пляжного туризма: все же купальный сезон на Балтике очень ограничен по времени.Эксперты с осторожностью говорят и про будущее архитектурное решение в Янтарном. Как отмечают в FUN&SUN, пока сложно представить себе в Калининградской области архитектуру Дубая. "Калининградская область – это больше про уют и "европейский стиль", — резюмируют эксперты.Для Калининградской области из года в год характерна проблема дефицита мест, и строительство только одного крупного объекта глобально этот вопрос не решит, подчеркивают эксперты. По информации АЛЕАН, многие популярные калининградские гостиницы на лето уже распроданы, остались номера слотами на двое-трое суток в будние дни. В связи с этим массовой популярностью начали пользоваться апартаменты.По наблюдению специалистов FUN&SUN, который летом реализует блочную полетную программу из Москвы и Санкт-Петербурга в Калининград и располагает квотой мест в гостиницах, в июне места в отелях еще есть. А вот на июль и август спрос выше, поэтому с бронированием туров надо поторопиться.По информации участников рынка, в сезоне-2023 размещение в Калининградской области подорожало в среднем на 20-30 процентов.В PAC Group добавляют, что летом пользуются высоким спросом прибрежные Зеленоградск, Светлогорск, Балтийск. Но, по наблюдениям АЛЕАН, морские курорты больше востребованы у тех, кто едет в регион не в первый раз. Туристы, которые только знакомятся с Калининградской областью, конечно, хотят проживать именно в Калининграде.Напомним, Министерство культуры и туризма Калининградской области планирует открыть новую зону отдыха в поселке Янтарный. Проект займет 500 гектаров и будет построен в течение пяти лет. Одна из возможных концепций – аналогия с дубайскими гостиничными комплексами.
https://ria.ru/20230516/kaliningrad-1872199879.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, туристы, калининградская область, янтарный, ассоциация туроператоров россии (атор)
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, туристы, Калининградская область, Янтарный, Ассоциация туроператоров России (АТОР)
Туроператоры оценили идею километрового бассейна в Калининградской области
Эксперты рассказали, будет ли пользоваться спросом новый курорт в Калининградской области