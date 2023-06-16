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Случаи предотвращения вооруженных нападений на учебные заведения в России

Случаи предотвращения вооруженных нападений на учебные заведения в России - РИА Новости, 16.06.2023

Случаи предотвращения вооруженных нападений на учебные заведения в России

16 июня стало известно, что сотрудники УФСБ по Краснодарскому краю задержали 15-летнего подростка, подозреваемого в подготовке теракта. Он собирался поджечь... РИА Новости, 16.06.2023

2023-06-16T13:01

2023-06-16T13:01

2023-06-16T13:01

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202316 июня стало известно, что сотрудники УФСБ по Краснодарскому краю задержали 15-летнего подростка, подозреваемого в подготовке теракта. Он собирался поджечь одно из общеобразовательных учреждений города Армавира. Подростку предъявлено обвинение в приготовлении к совершению террористического акта (часть 1 статьи 30, часть 1 статьи 205 УК РФ). По данным следствия, фигурант приготовил зажигательную смесь, а также начал изготавливать самодельное оружие, которые хранил в хозпостройке дома. Подросток заключен под стражу. 202225 октября в Ульяновске был арестован 17-летний студент колледжа, готовивший на падение на свою бывшую школу. Во время учебы в колледже он публично высказывал одобрение террористических актов. Также он выразил желание совершить массовое убийство учеников школы, в которой ранее обучался. Для этой цели он приобрел боеприпасы, а также инструкцию по изготовлению коктейля "Молотова" и план-схему помещений школы. В отношении молодого человека было возбуждено уголовное дело о публичном оправдании терроризма, приготовлении к убийству, незаконном приобретении и хранении боеприпасов. Он заключен под стражу. В сентябре в Старом Осколе Белгородской области 15-летний подросток готовил нападение на одну из школ. Для этой цели он искал оружие и средства, а также пытался вовлечь в преступление своих одноклассников. О подготовке к преступлению стало известно педагогу школы, которая сообщила о полученной информации в компетентные органы. Известно, что подросток проявлял интерес к внешним атрибутам и идеологии организации "Колумбайн" (признана террористической и запрещена в РФ). Школьник начал активно просматривать в интернете, касающиеся идеологии "Колумбайн", став ее активным приверженцем. В феврале 2023 года суд приговорил подростка к шести годам и шести месяцам заключения в колонии. 27 января стало известно, что в Нижнем Новгороде по подозрению в подготовке вооруженного нападения на школу задержаны трое подростков 16-17 лет. По версии следствия, они вступили в сговор с целью нападения на одно из образовательных учреждений Нижнего Новгорода для убийства нескольких лиц на почве ненависти. В декабре 2021 – январе 2022 года подозреваемые сообща выбрали объект для нападения – школу в Канавинском районе – и спланировали в ходе нападения убивать из огнестрельного оружия учеников и сотрудников, а также определили дату нападения. Их противоправные действия были выявлены и пресечены. В отношении подростков возбуждено уголовное дело. Во время расследования уголовного дела по результатам судебно-психиатрической экспертизы двое несовершеннолетних были признаны невменяемыми. Обвинительное заключении в отношении третьего фигуранта передали в суд для рассмотрения по существу. 20219 декабря Мещанский суд Москвы арестовал Арсения Кураева, планировавшего нападение на школу, в которой учился. По данным СМИ, об этом он написал в соцсетях. Мужчина был задержан на подходе к учебному заведению, у него нашли пневматический пистолет, газовые баллончики и ножи. Кураеву предъявлено обвинение в покушении на хулиганство с применением оружия или предметов, похожих на него. 23 ноября в Центре общественных связей ФСБ сообщили, что в Казани задержали подростка за подготовку вооруженного нападения на учебное заведение. У подростка дома изъяли пневматическую винтовку, а в истории поиска в интернете нашли "запросы о переделке данного вида оружия в боевое". Кроме того, молодой человек искал материалы о нападениях на школы. Как уточнили в ФСБ, задержанный сообщил, что к массовому убийству его в мессенджере Telegram склонял некий Ярослав Овсюк с Украины. Выяснилось, что подросток состоит на учете в психоневрологическом диспансере. Он был помещен в психиатрический стационар закрытого типа. 20 сентября в Вологде в одном из мессенджеров был выявлен чат, где "размещались тексты и изображения о намерении пользователя в одном из учебных заведений областного центра осуществить расстрел людей". По данным следствия, общаясь с подписчиками, этот пользователь упоминал выбор одной из гимназий и обговаривал предполагаемую дату преступления, утверждало следствие. При этом скриншоты электронных страниц с пользовательским чатом "стали массово распространяться среди населения". 27 сентября стало известно, что несовершеннолетнего, подозреваемого в публикации данных о планируемом массовом убийстве, задержали в Крыму. Было возбуждено уголовное дело. По данным СК, информацию опубликовал 15-летний житель Крыма. В ходе допроса он сообщил, что нападение не планировал, средств на это не имеет, а информацию публиковал из мести знакомой, которая переписывалась с жителем Вологды. 24 марта в Сочи силовики задержали учащегося одного из лицеев города, который рассказал в соцсетях о планах устроить нападение на одноклассников. Дома у подростка нашли взрывчатку, компоненты бомб, материалы о вооруженных нападениях на школы и дневник. Как следует из видео ФСБ, подросток создал сообщество в "ВКонтакте", где рассказывал о своих экспериментах, показывал фото и видео опытов, жаловался на ожоги. 10 марта стало известно, что в Пензенской области сотрудники ФСБ задержали 16-летнего школьника, написавшего в соцсети, что собирается расстрелять одноклассников. При обыске у него нашли охотничье ружье и порох, а также средства связи с инструкциями по изготовлению самодельной бомбы. Подросток заявил, что он планировал совершить теракт в апреле 2021 года против своих одноклассников, а также тех, кто помешает ему. В августе 2022 года подростка приговорили к 4,5 годам лишения свободы, отбывать наказание он будет в воспитательной колонии. 21 января стало известно о задержании Подмосковье двух подростков, готовивших теракт в одной из школ в Люберцах. Молодых людей вычислили по интернет-переписке. По данным СМИ, нападавшим было по 16 лет. Один из них был учеником десятого класса средней школы, второй – учащимся первого курса колледжа. Оба из хороших семей, ранее в поле зрения правоохранительных органов не попадали и на учете не состояли. У подозреваемых нашли два самодельных орудия для стрельбы, девять петард с металлическими пулями и тактические перчатки. Отмечается, что у подростков возникла идея нападения на учебное заведение после просмотра тематических роликов на YouTube. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, россия, происшествия, преступления, следственный комитет россии (ск рф), фсб