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В Самарской области подростка заподозрили в подготовке стрельбы в школе
В Самарской области подростка заподозрили в подготовке стрельбы в школе - РИА Новости, 07.11.2023
В Самарской области подростка заподозрили в подготовке стрельбы в школе
Суд заключил под стражу подростка, подозреваемого в подготовке теракта с помощью самодельного оружия в школе Сызрани в Самарской области, сообщили в... РИА Новости, 07.11.2023
2023-11-07T14:57
2023-11-07T14:57
2023-11-07T15:14
происшествия
самарская область
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САМАРА, 7 ноя - РИА Новости. Суд заключил под стражу подростка, подозреваемого в подготовке теракта с помощью самодельного оружия в школе Сызрани в Самарской области, сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СК РФ.По версии следствия, с августа по ноябрь этого года 15-летний подросток из Сызрани просмотрел видеозаписи об основоположниках террористической организации, устраивавших стрельбу в школах. У подозреваемого возник преступный умысел, направленный на совершение теракта - поджога школы, где он обучался. Он приобрел составляющие для зажигательной смеси, с помощью которых изготовил самодельное оружие, однако его преступную деятельность пресекли сотрудники регионального УФСБ."Следственным отделом по городу Сызрани следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области расследуется уголовное дело в отношении 15-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ (приготовление к совершению поджога, устрашающего население и создающего опасность гибели человека, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных тяжких последствий, в целях дестабилизации деятельности органов власти). По ходатайству следователя судом в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении ведомства.
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происшествия, самарская область, следственный комитет россии (ск рф), сызрань, россия
Происшествия, Самарская область, Следственный комитет России (СК РФ), Сызрань, Россия
В Самарской области подростка заподозрили в подготовке стрельбы в школе
Под Самарой арестовали подростка по подозрению в подготовке стрельбы в школе
САМАРА, 7 ноя - РИА Новости. Суд заключил под стражу подростка, подозреваемого в подготовке теракта с помощью самодельного оружия в школе Сызрани в Самарской области, сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СК РФ.
По версии следствия, с августа по ноябрь этого года 15-летний подросток из Сызрани просмотрел видеозаписи об основоположниках террористической организации, устраивавших стрельбу в школах. У подозреваемого возник преступный умысел, направленный на совершение теракта - поджога школы, где он обучался. Он приобрел составляющие для зажигательной смеси, с помощью которых изготовил самодельное оружие, однако его преступную деятельность пресекли сотрудники регионального УФСБ.
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"Следственным отделом по городу Сызрани следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области расследуется уголовное дело в отношении 15-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ (приготовление к совершению поджога, устрашающего население и создающего опасность гибели человека, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных тяжких последствий, в целях дестабилизации деятельности органов власти). По ходатайству следователя судом в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении ведомства.