https://ria.ru/20231107/proisshestvie-1907911650.html

В Самарской области подростка заподозрили в подготовке стрельбы в школе

В Самарской области подростка заподозрили в подготовке стрельбы в школе - РИА Новости, 07.11.2023

В Самарской области подростка заподозрили в подготовке стрельбы в школе

Суд заключил под стражу подростка, подозреваемого в подготовке теракта с помощью самодельного оружия в школе Сызрани в Самарской области, сообщили в... РИА Новости, 07.11.2023

2023-11-07T14:57

2023-11-07T14:57

2023-11-07T15:14

происшествия

самарская область

следственный комитет россии (ск рф)

сызрань

россия

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САМАРА, 7 ноя - РИА Новости. Суд заключил под стражу подростка, подозреваемого в подготовке теракта с помощью самодельного оружия в школе Сызрани в Самарской области, сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СК РФ.По версии следствия, с августа по ноябрь этого года 15-летний подросток из Сызрани просмотрел видеозаписи об основоположниках террористической организации, устраивавших стрельбу в школах. У подозреваемого возник преступный умысел, направленный на совершение теракта - поджога школы, где он обучался. Он приобрел составляющие для зажигательной смеси, с помощью которых изготовил самодельное оружие, однако его преступную деятельность пресекли сотрудники регионального УФСБ."Следственным отделом по городу Сызрани следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области расследуется уголовное дело в отношении 15-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ (приготовление к совершению поджога, устрашающего население и создающего опасность гибели человека, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных тяжких последствий, в целях дестабилизации деятельности органов власти). По ходатайству следователя судом в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении ведомства.

https://ria.ru/20230503/strelba-1869392674.html

самарская область

сызрань

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происшествия, самарская область, следственный комитет россии (ск рф), сызрань, россия