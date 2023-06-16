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В Армавире задержали подростка по обвинению в подготовке теракта - РИА Новости, 16.06.2023
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10:05 16.06.2023 (обновлено: 11:39 16.06.2023)
https://ria.ru/20230616/zaderzhanie-1878541411.html
В Армавире задержали подростка по обвинению в подготовке теракта
В Армавире задержали подростка по обвинению в подготовке теракта - РИА Новости, 16.06.2023
В Армавире задержали подростка по обвинению в подготовке теракта
В Армавире сотрудники краснодарского управления ФСБ задержали 15-летнего подростка, планировавшего поджечь школу, сообщил региональный главк Следственного... РИА Новости, 16.06.2023
2023-06-16T10:05
2023-06-16T11:39
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
краснодарский край
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КРАСНОДАР, 16 июн — РИА Новости. В Армавире сотрудники краснодарского управления ФСБ задержали 15-летнего подростка, планировавшего поджечь школу, сообщил региональный главк Следственного комитета."По данным следствия, фигурант в период с апреля по май 2023 года решил в целях устрашения населения поджечь одно из общеобразовательных учреждений города Армавира", — говорится в релизе.В СК уточнили, что для этого подросток самостоятельно изготовил зажигательную смесь и начал делать оружие. Все это он хранил в хозяйственной постройке у себя дома.Его задержали 15 мая. Армавирский межрайонный следственный отдел СК возбудил уголовное дело по статье о приготовлении к совершению террористического акта. Суд отправил задержанного под стражу.
https://ria.ru/20230615/islamisty-1878284642.html
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происшествия, следственный комитет россии (ск рф), краснодарский край
Происшествия, Следственный комитет России (СК РФ), Краснодарский край
В Армавире задержали подростка по обвинению в подготовке теракта

СК сообщил об аресте в Армавире планировавшего поджечь школу 15-летнего подростка

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 16.06.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 16 июн — РИА Новости. В Армавире сотрудники краснодарского управления ФСБ задержали 15-летнего подростка, планировавшего поджечь школу, сообщил региональный главк Следственного комитета.
"По данным следствия, фигурант в период с апреля по май 2023 года решил в целях устрашения населения поджечь одно из общеобразовательных учреждений города Армавира", — говорится в релизе.
В СК уточнили, что для этого подросток самостоятельно изготовил зажигательную смесь и начал делать оружие. Все это он хранил в хозяйственной постройке у себя дома.
Его задержали 15 мая. Армавирский межрайонный следственный отдел СК возбудил уголовное дело по статье о приготовлении к совершению террористического акта. Суд отправил задержанного под стражу.
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ПроисшествияСледственный комитет России (СК РФ)Краснодарский край
 
 
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