https://ria.ru/20230616/zaderzhanie-1878541411.html
В Армавире задержали подростка по обвинению в подготовке теракта
В Армавире задержали подростка по обвинению в подготовке теракта - РИА Новости, 16.06.2023
В Армавире задержали подростка по обвинению в подготовке теракта
В Армавире сотрудники краснодарского управления ФСБ задержали 15-летнего подростка, планировавшего поджечь школу, сообщил региональный главк Следственного... РИА Новости, 16.06.2023
2023-06-16T10:05
2023-06-16T10:05
2023-06-16T11:39
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
краснодарский край
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КРАСНОДАР, 16 июн — РИА Новости. В Армавире сотрудники краснодарского управления ФСБ задержали 15-летнего подростка, планировавшего поджечь школу, сообщил региональный главк Следственного комитета."По данным следствия, фигурант в период с апреля по май 2023 года решил в целях устрашения населения поджечь одно из общеобразовательных учреждений города Армавира", — говорится в релизе.В СК уточнили, что для этого подросток самостоятельно изготовил зажигательную смесь и начал делать оружие. Все это он хранил в хозяйственной постройке у себя дома.Его задержали 15 мая. Армавирский межрайонный следственный отдел СК возбудил уголовное дело по статье о приготовлении к совершению террористического акта. Суд отправил задержанного под стражу.
https://ria.ru/20230615/islamisty-1878284642.html
краснодарский край
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, следственный комитет россии (ск рф), краснодарский край
Происшествия, Следственный комитет России (СК РФ), Краснодарский край
В Армавире задержали подростка по обвинению в подготовке теракта
СК сообщил об аресте в Армавире планировавшего поджечь школу 15-летнего подростка