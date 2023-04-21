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Ургант возвращается? Телеведущий стал самой обсуждаемой персоной апреля - РИА Новости, 21.04.2023
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Шоубиз
 
15:42 21.04.2023
https://ria.ru/20230421/urgant-1866836097.html
Ургант возвращается? Телеведущий стал самой обсуждаемой персоной апреля
Ургант возвращается? Телеведущий стал самой обсуждаемой персоной апреля - РИА Новости, 21.04.2023
Ургант возвращается? Телеведущий стал самой обсуждаемой персоной апреля
В прошлом году Иван Ургант публично осудил спецоперацию. После этого его авторское вечернее шоу "Вечерний Ургант" перестало выходить на Первом канале. О самом... РИА Новости, 21.04.2023
2023-04-21T15:42
2023-04-21T15:42
шоубиз
иван ургант
виталий милонов
константин эрнст
первый канал (телеканал)
знаменитости
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В прошлом году Иван Ургант публично осудил спецоперацию. После этого его авторское вечернее шоу "Вечерний Ургант" перестало выходить на Первом канале. О самом ведущем сначала писали, что он перебрался за границу. Но в последнее время он все чаще появляется на светских тусовках и намекает на возвращение на телеэкраны. Что известно по этому поводу — в материале РИА Новости. Куда пропал Иван Ургант и что стало с его проектами?В марте прошлого года в СМИ появилась информация о том, что Иван Ургант улетел в Израиль. По словам артиста, он находился в отпуске. В феврале прошлого года вышел последний выпуск "Вечернего Урганта". В сентябре стало известно, что актер не появится в новой части фильма "Елки". В конце декабря Ургант представил экранизацию советской аудиосказки "Происшествие в стране Мульти-Пульти". Однако фильм удалили из Сети спустя несколько часов после премьеры без объяснения причин.По словам коллеги шоумена актрисы Аллы Михеевой, он не остался без заработков в России. В октябре прошлого года она рассказала, что работает на частных корпоративах с Ургантом. В январе Иван Ургант сообщил об отмене своего концерта в Москве. Он отметил, что произошедшее стало для него неожиданностью. Но появиться на сцене способ все же нашел. В марте шоумен сообщил о том, что 20 апреля посетит фестиваль "Каникулы с "Би-2" в Турции. Судя по публикациям в соцсетях, выступление Урганта состоялось. Правда, пока неизвестно, как его приняла заграничная публика. В начале апреля Ургант поделился роликом, на котором играет на пианино в уличном переходе. Он не раскрыл свое местонахождение, но позади него были видны развевающиеся флаги Южной Кореи."Улетел, но обещал вернуться": Иван Ургант рассказал о своих планахВ День космонавтики, 12 апреля, шоумен появился на московской премьере фильма "Вызов". Там он заявил РИА Новости, что обязательно вернется в эфир Первого канала. Но не уточнил когда и в какой проект. Фраза шоумена сразу вызвала бурную реакцию со стороны коллег и политиков. В основном негативную. Так, оперный певец Ян Осин высказался, что подобные Урганту артисты не нужны нашей стране. Затем депутат Госдумы Виталий Милонов отметил, что шоумен вернулся в Россию ради заработка. Сам Иван Ургант не отреагировал на обвинения в свой адрес. О перспективах возвращения "Вечернего Урганта" на Первый каналВ феврале Первый канал отказался комментировать возвращение "Вечернего Урганта" в эфир. Генеральный директор Константин Эрнст также не стал обсуждать этот вопрос с РИА Новости. Долгое время о судьбе проекта не было никаких подробностей. Но 16 апреля этого года команда "Вечернего Урганта" собралась, чтобы отметить 11-летие передачи. На встрече были создатели программы, Алла Михеева, а также Иван Ургант. Многие пользователи посчитали, что это намек на возвращение "Вечернего Урганта" в эфир. Однако официальных заявлений по этому поводу пока не было.
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иван ургант, виталий милонов, константин эрнст, первый канал (телеканал), знаменитости
Шоубиз, Иван Ургант, Виталий Милонов, Константин Эрнст, Первый канал (телеканал), Знаменитости
Ургант возвращается? Телеведущий стал самой обсуждаемой персоной апреля

Вернется ли Иван Ургант на Первый канал?

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкТелеведущий Иван Ургант на выставке "Александр Лабас. Неизвестные портреты" в театре "Мастерская П. Н. Фоменко" в Москве
Телеведущий Иван Ургант на выставке Александр Лабас. Неизвестные портреты в театре Мастерская П. Н. Фоменко в Москве - РИА Новости, 1920, 21.04.2023
© РИА Новости / Светлана Шевченко
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В прошлом году Иван Ургант публично осудил спецоперацию. После этого его авторское вечернее шоу "Вечерний Ургант" перестало выходить на Первом канале. О самом ведущем сначала писали, что он перебрался за границу. Но в последнее время он все чаще появляется на светских тусовках и намекает на возвращение на телеэкраны. Что известно по этому поводу — в материале РИА Новости.

Куда пропал Иван Ургант и что стало с его проектами?

В марте прошлого года в СМИ появилась информация о том, что Иван Ургант улетел в Израиль. По словам артиста, он находился в отпуске.
В феврале прошлого года вышел последний выпуск "Вечернего Урганта". В сентябре стало известно, что актер не появится в новой части фильма "Елки".
В конце декабря Ургант представил экранизацию советской аудиосказки "Происшествие в стране Мульти-Пульти". Однако фильм удалили из Сети спустя несколько часов после премьеры без объяснения причин.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкТелеведущий Иван Ургант
Телеведущий Иван Ургант - РИА Новости, 1920, 21.04.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Телеведущий Иван Ургант
По словам коллеги шоумена актрисы Аллы Михеевой, он не остался без заработков в России. В октябре прошлого года она рассказала, что работает на частных корпоративах с Ургантом.
В январе Иван Ургант сообщил об отмене своего концерта в Москве. Он отметил, что произошедшее стало для него неожиданностью. Но появиться на сцене способ все же нашел.
В марте шоумен сообщил о том, что 20 апреля посетит фестиваль "Каникулы с "Би-2" в Турции. Судя по публикациям в соцсетях, выступление Урганта состоялось. Правда, пока неизвестно, как его приняла заграничная публика.
В начале апреля Ургант поделился роликом, на котором играет на пианино в уличном переходе. Он не раскрыл свое местонахождение, но позади него были видны развевающиеся флаги Южной Кореи.

"Улетел, но обещал вернуться": Иван Ургант рассказал о своих планах

© Фото : Иван УргантИван Ургант
Иван Ургант - РИА Новости, 1920, 21.04.2023
© Фото : Иван Ургант
Иван Ургант
В День космонавтики, 12 апреля, шоумен появился на московской премьере фильма "Вызов". Там он заявил РИА Новости, что обязательно вернется в эфир Первого канала. Но не уточнил когда и в какой проект.
Фраза шоумена сразу вызвала бурную реакцию со стороны коллег и политиков. В основном негативную. Так, оперный певец Ян Осин высказался, что подобные Урганту артисты не нужны нашей стране. Затем депутат Госдумы Виталий Милонов отметил, что шоумен вернулся в Россию ради заработка.
Сам Иван Ургант не отреагировал на обвинения в свой адрес.

О перспективах возвращения "Вечернего Урганта" на Первый канал

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкТелеведущий Иван Ургант
Телеведущий Иван Ургант - РИА Новости, 1920, 21.04.2023
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Телеведущий Иван Ургант
В феврале Первый канал отказался комментировать возвращение "Вечернего Урганта" в эфир. Генеральный директор Константин Эрнст также не стал обсуждать этот вопрос с РИА Новости.
Долгое время о судьбе проекта не было никаких подробностей. Но 16 апреля этого года команда "Вечернего Урганта" собралась, чтобы отметить 11-летие передачи. На встрече были создатели программы, Алла Михеева, а также Иван Ургант.
Многие пользователи посчитали, что это намек на возвращение "Вечернего Урганта" в эфир. Однако официальных заявлений по этому поводу пока не было.
 
ШоубизИван УргантВиталий МилоновКонстантин ЭрнстПервый канал (телеканал)Знаменитости
 
 
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