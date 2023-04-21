https://ria.ru/20230421/urgant-1866836097.html

Ургант возвращается? Телеведущий стал самой обсуждаемой персоной апреля

Ургант возвращается? Телеведущий стал самой обсуждаемой персоной апреля - РИА Новости, 21.04.2023

Ургант возвращается? Телеведущий стал самой обсуждаемой персоной апреля

В прошлом году Иван Ургант публично осудил спецоперацию. После этого его авторское вечернее шоу "Вечерний Ургант" перестало выходить на Первом канале. О самом... РИА Новости, 21.04.2023

2023-04-21T15:42

2023-04-21T15:42

2023-04-21T15:42

шоубиз

иван ургант

виталий милонов

константин эрнст

первый канал (телеканал)

знаменитости

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В прошлом году Иван Ургант публично осудил спецоперацию. После этого его авторское вечернее шоу "Вечерний Ургант" перестало выходить на Первом канале. О самом ведущем сначала писали, что он перебрался за границу. Но в последнее время он все чаще появляется на светских тусовках и намекает на возвращение на телеэкраны. Что известно по этому поводу — в материале РИА Новости. Куда пропал Иван Ургант и что стало с его проектами?В марте прошлого года в СМИ появилась информация о том, что Иван Ургант улетел в Израиль. По словам артиста, он находился в отпуске. В феврале прошлого года вышел последний выпуск "Вечернего Урганта". В сентябре стало известно, что актер не появится в новой части фильма "Елки". В конце декабря Ургант представил экранизацию советской аудиосказки "Происшествие в стране Мульти-Пульти". Однако фильм удалили из Сети спустя несколько часов после премьеры без объяснения причин.По словам коллеги шоумена актрисы Аллы Михеевой, он не остался без заработков в России. В октябре прошлого года она рассказала, что работает на частных корпоративах с Ургантом. В январе Иван Ургант сообщил об отмене своего концерта в Москве. Он отметил, что произошедшее стало для него неожиданностью. Но появиться на сцене способ все же нашел. В марте шоумен сообщил о том, что 20 апреля посетит фестиваль "Каникулы с "Би-2" в Турции. Судя по публикациям в соцсетях, выступление Урганта состоялось. Правда, пока неизвестно, как его приняла заграничная публика. В начале апреля Ургант поделился роликом, на котором играет на пианино в уличном переходе. Он не раскрыл свое местонахождение, но позади него были видны развевающиеся флаги Южной Кореи."Улетел, но обещал вернуться": Иван Ургант рассказал о своих планахВ День космонавтики, 12 апреля, шоумен появился на московской премьере фильма "Вызов". Там он заявил РИА Новости, что обязательно вернется в эфир Первого канала. Но не уточнил когда и в какой проект. Фраза шоумена сразу вызвала бурную реакцию со стороны коллег и политиков. В основном негативную. Так, оперный певец Ян Осин высказался, что подобные Урганту артисты не нужны нашей стране. Затем депутат Госдумы Виталий Милонов отметил, что шоумен вернулся в Россию ради заработка. Сам Иван Ургант не отреагировал на обвинения в свой адрес. О перспективах возвращения "Вечернего Урганта" на Первый каналВ феврале Первый канал отказался комментировать возвращение "Вечернего Урганта" в эфир. Генеральный директор Константин Эрнст также не стал обсуждать этот вопрос с РИА Новости. Долгое время о судьбе проекта не было никаких подробностей. Но 16 апреля этого года команда "Вечернего Урганта" собралась, чтобы отметить 11-летие передачи. На встрече были создатели программы, Алла Михеева, а также Иван Ургант. Многие пользователи посчитали, что это намек на возвращение "Вечернего Урганта" в эфир. Однако официальных заявлений по этому поводу пока не было.

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Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

иван ургант, виталий милонов, константин эрнст, первый канал (телеканал), знаменитости