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Алла Михеева раскрыла местонахождение Ивана Урганта - РИА Новости, 20.10.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20221020/mikheeva-1825353765.html
Алла Михеева раскрыла местонахождение Ивана Урганта
Алла Михеева раскрыла местонахождение Ивана Урганта - РИА Новости, 20.10.2022
Алла Михеева раскрыла местонахождение Ивана Урганта
Ведущая Алла Михеева раскрыла местонахождение Ивана Урганта. Она поделилась информацией в интервью Teleprogramma.pro. РИА Новости, 20.10.2022
2022-10-20T14:06
2022-10-20T14:06
шоубиз
иван ургант
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Ведущая Алла Михеева раскрыла местонахождение Ивана Урганта. Она поделилась информацией в интервью Teleprogramma.pro.Также она добавила, что регулярно выкладывает совместные фотографии с артистом в Сети. В СМИ неоднократно появлялась информация о том, что ведущий покинул Россию. Сам Ургант не подтверждал эту информацию. В сентябре шоумен посетил "Театр Наций" вместе с Аллой Пугачевой и Кристиной Орбакайте. Ранее стало известно, что Ургант и Светлаков не приняли участие в съемках девятой части фильма "Елки". На этот раз главные роли достались Евгению Кулику и Виктории Агалаковой.
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иван ургант, москва
Шоубиз, Иван Ургант, Москва
14:06 20.10.2022
 
Алла Михеева раскрыла местонахождение Ивана Урганта

Алла Михеева раскрыла местоположение Ивана Урганта и рассказала о его работе

© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в медиабанкАктриса и телеведущая Алла Михеева перед началом церемонии вручения премии "ТЭФИ - 2019" в номинации "Вечерний прайм" в Московском театре мюзикла
Актриса и телеведущая Алла Михеева перед началом церемонии вручения премии ТЭФИ - 2019 в номинации Вечерний прайм в Московском театре мюзикла - РИА Новости, 1920, 20.10.2022
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Ведущая Алла Михеева раскрыла местонахождение Ивана Урганта. Она поделилась информацией в интервью Teleprogramma.pro.
"Мы ведем корпоративы вместе. Он в Москве, все замечательно", – рассказала коллега шоумена.
Также она добавила, что регулярно выкладывает совместные фотографии с артистом в Сети.
"Несколько раз выкладывала с Иваном Андреевичем фотки, но никто их не видит", – пожаловалась Михеева.
В СМИ неоднократно появлялась информация о том, что ведущий покинул Россию. Сам Ургант не подтверждал эту информацию.
В сентябре шоумен посетил "Театр Наций" вместе с Аллой Пугачевой и Кристиной Орбакайте.
Ранее стало известно, что Ургант и Светлаков не приняли участие в съемках девятой части фильма "Елки". На этот раз главные роли достались Евгению Кулику и Виктории Агалаковой.
Телеведущий Иван Ургант - РИА Новости, 1920, 05.08.2022
5 августа, 17:58Шоубиз
Ургант с иронией прокомментировал идею уволить его с Первого канала
 
ШоубизИван УргантМосква
 
 
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