https://ria.ru/20221020/mikheeva-1825353765.html

Алла Михеева раскрыла местонахождение Ивана Урганта

Алла Михеева раскрыла местонахождение Ивана Урганта - РИА Новости, 20.10.2022

Алла Михеева раскрыла местонахождение Ивана Урганта

Ведущая Алла Михеева раскрыла местонахождение Ивана Урганта. Она поделилась информацией в интервью Teleprogramma.pro. РИА Новости, 20.10.2022

2022-10-20T14:06

2022-10-20T14:06

2022-10-20T14:06

шоубиз

иван ургант

москва

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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Ведущая Алла Михеева раскрыла местонахождение Ивана Урганта. Она поделилась информацией в интервью Teleprogramma.pro.Также она добавила, что регулярно выкладывает совместные фотографии с артистом в Сети. В СМИ неоднократно появлялась информация о том, что ведущий покинул Россию. Сам Ургант не подтверждал эту информацию. В сентябре шоумен посетил "Театр Наций" вместе с Аллой Пугачевой и Кристиной Орбакайте. Ранее стало известно, что Ургант и Светлаков не приняли участие в съемках девятой части фильма "Елки". На этот раз главные роли достались Евгению Кулику и Виктории Агалаковой.

https://ria.ru/20220805/urgant-1807607465.html

москва

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2022

Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

иван ургант, москва