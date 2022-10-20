Алла Михеева раскрыла местонахождение Ивана Урганта
Алла Михеева раскрыла местоположение Ивана Урганта и рассказала о его работе
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в медиабанкАктриса и телеведущая Алла Михеева перед началом церемонии вручения премии "ТЭФИ - 2019" в номинации "Вечерний прайм" в Московском театре мюзикла
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Ведущая Алла Михеева раскрыла местонахождение Ивана Урганта. Она поделилась информацией в интервью Teleprogramma.pro.
"Мы ведем корпоративы вместе. Он в Москве, все замечательно", – рассказала коллега шоумена.
Также она добавила, что регулярно выкладывает совместные фотографии с артистом в Сети.
"Несколько раз выкладывала с Иваном Андреевичем фотки, но никто их не видит", – пожаловалась Михеева.
В СМИ неоднократно появлялась информация о том, что ведущий покинул Россию. Сам Ургант не подтверждал эту информацию.
В сентябре шоумен посетил "Театр Наций" вместе с Аллой Пугачевой и Кристиной Орбакайте.
Ранее стало известно, что Ургант и Светлаков не приняли участие в съемках девятой части фильма "Елки". На этот раз главные роли достались Евгению Кулику и Виктории Агалаковой.