https://ria.ru/20220907/pugacheva-1815099631.html
Пугачева вместе с Орбакайте и Ургантом сходила в театр
Пугачева вместе с Орбакайте и Ургантом сходила в театр - РИА Новости, 07.09.2022
Пугачева вместе с Орбакайте и Ургантом сходила в театр
Алла Пугачева вместе с Кристиной Орбакайте и Иваном Ургантом посетили спектакль Театра Наций "Кабаре". Фотографией знаменитостей вместе с труппой и... РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T12:47
2022-09-07T12:47
2022-09-07T12:48
шоубиз
алла пугачева
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/09/1596706810_0:0:2914:1639_1920x0_80_0_0_bba0b6c384c333b460bbbbad45279919.jpg
МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Алла Пугачева вместе с Кристиной Орбакайте и Иваном Ургантом посетили спектакль Театра Наций "Кабаре". Фотографией знаменитостей вместе с труппой и художественным руководителем театра Евгением Мироновым поделился режиссер Евгений Писарев."Кабаре. Театр Наций. Открытие сезона. Любовь", – лаконично написал Писарев.Пугачева выбрала для культурного мероприятия излюбленный черный образ, в то время как Орбакайте и Ургант предпочли более яркие и неофициальные наряды.Это не первый выход певицы в свет после возвращения в Москву: ранее она отвела детей Лизу и Гарри в школу 1 сентября, а также заехала в гости к Марине Юдашкиной. Ее муж Максим Галкин в Россию пока не вернулся: он выступает с гастролями за рубежом.
https://ria.ru/20220905/pugacheva-1814504762.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/09/1596706810_185:0:2914:2047_1920x0_80_0_0_a1009d947d7726557998656375e91df1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
алла пугачева
12:47 07.09.2022 (обновлено: 12:48 07.09.2022)
Пугачева вместе с Орбакайте и Ургантом сходила в театр
Пугачева вместе с Орбакайте и Ургантом сходила в Театр Наций на спектакль "Кабаре"
МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Алла Пугачева вместе с Кристиной Орбакайте и Иваном Ургантом посетили спектакль Театра Наций "Кабаре". Фотографией знаменитостей вместе с труппой и художественным руководителем театра Евгением Мироновым поделился режиссер Евгений Писарев.
"Кабаре. Театр Наций. Открытие сезона. Любовь", – лаконично написал Писарев.
Пугачева выбрала для культурного мероприятия излюбленный черный образ, в то время как Орбакайте и Ургант предпочли более яркие и неофициальные наряды.
Это не первый выход певицы в свет после возвращения в Москву: ранее она отвела детей Лизу и Гарри в школу 1 сентября, а также заехала
в гости к Марине Юдашкиной. Ее муж Максим Галкин в Россию пока не вернулся: он выступает с гастролями за рубежом.