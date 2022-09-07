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Пугачева вместе с Орбакайте и Ургантом сходила в театр - РИА Новости, 07.09.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20220907/pugacheva-1815099631.html
Пугачева вместе с Орбакайте и Ургантом сходила в театр
Пугачева вместе с Орбакайте и Ургантом сходила в театр - РИА Новости, 07.09.2022
Пугачева вместе с Орбакайте и Ургантом сходила в театр
Алла Пугачева вместе с Кристиной Орбакайте и Иваном Ургантом посетили спектакль Театра Наций "Кабаре". Фотографией знаменитостей вместе с труппой и... РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T12:47
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шоубиз
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МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Алла Пугачева вместе с Кристиной Орбакайте и Иваном Ургантом посетили спектакль Театра Наций "Кабаре". Фотографией знаменитостей вместе с труппой и художественным руководителем театра Евгением Мироновым поделился режиссер Евгений Писарев."Кабаре. Театр Наций. Открытие сезона. Любовь", – лаконично написал Писарев.Пугачева выбрала для культурного мероприятия излюбленный черный образ, в то время как Орбакайте и Ургант предпочли более яркие и неофициальные наряды.Это не первый выход певицы в свет после возвращения в Москву: ранее она отвела детей Лизу и Гарри в школу 1 сентября, а также заехала в гости к Марине Юдашкиной. Ее муж Максим Галкин в Россию пока не вернулся: он выступает с гастролями за рубежом.
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алла пугачева
Шоубиз, Алла Пугачева
12:47 07.09.2022 (обновлено: 12:48 07.09.2022)
 
Пугачева вместе с Орбакайте и Ургантом сходила в театр

Пугачева вместе с Орбакайте и Ургантом сходила в Театр Наций на спектакль "Кабаре"

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в медиабанкПевица Алла Пугачева с дочерью, певицей Кристиной Орбакайте
Певица Алла Пугачева с дочерью, певицей Кристиной Орбакайте - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Алла Пугачева вместе с Кристиной Орбакайте и Иваном Ургантом посетили спектакль Театра Наций "Кабаре". Фотографией знаменитостей вместе с труппой и художественным руководителем театра Евгением Мироновым поделился режиссер Евгений Писарев.
"Кабаре. Театр Наций. Открытие сезона. Любовь", – лаконично написал Писарев.
Скриншот публикации худрука Театра Пушкина Евгения Писарева в социальной сети
Скриншот публикации худрука Театра Пушкина Евгения Писарева в социальной сети
Скриншот публикации худрука Театра Пушкина Евгения Писарева в социальной сети
Пугачева выбрала для культурного мероприятия излюбленный черный образ, в то время как Орбакайте и Ургант предпочли более яркие и неофициальные наряды.
Это не первый выход певицы в свет после возвращения в Москву: ранее она отвела детей Лизу и Гарри в школу 1 сентября, а также заехала в гости к Марине Юдашкиной. Ее муж Максим Галкин в Россию пока не вернулся: он выступает с гастролями за рубежом.
Кадр видео трансляции послания Алле Пугачевой на фасаде здания телецентра Останкино
5 сентября, 13:00Шоубиз
"Где мужа ***?": Пугачеву снова обматерили на фасаде Останкино
 
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