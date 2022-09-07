https://ria.ru/20220907/pugacheva-1815099631.html

Пугачева вместе с Орбакайте и Ургантом сходила в театр

Пугачева вместе с Орбакайте и Ургантом сходила в театр - РИА Новости, 07.09.2022

Пугачева вместе с Орбакайте и Ургантом сходила в театр

Алла Пугачева вместе с Кристиной Орбакайте и Иваном Ургантом посетили спектакль Театра Наций "Кабаре". Фотографией знаменитостей вместе с труппой и... РИА Новости, 07.09.2022

2022-09-07T12:47

2022-09-07T12:47

2022-09-07T12:48

шоубиз

алла пугачева

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МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Алла Пугачева вместе с Кристиной Орбакайте и Иваном Ургантом посетили спектакль Театра Наций "Кабаре". Фотографией знаменитостей вместе с труппой и художественным руководителем театра Евгением Мироновым поделился режиссер Евгений Писарев."Кабаре. Театр Наций. Открытие сезона. Любовь", – лаконично написал Писарев.Пугачева выбрала для культурного мероприятия излюбленный черный образ, в то время как Орбакайте и Ургант предпочли более яркие и неофициальные наряды.Это не первый выход певицы в свет после возвращения в Москву: ранее она отвела детей Лизу и Гарри в школу 1 сентября, а также заехала в гости к Марине Юдашкиной. Ее муж Максим Галкин в Россию пока не вернулся: он выступает с гастролями за рубежом.

https://ria.ru/20220905/pugacheva-1814504762.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Роман Харрасов

алла пугачева