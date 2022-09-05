https://ria.ru/20220905/pugacheva-1814460661.html
Пугачева отметилась в гостях у Юдашкиной
Пугачева отметилась в гостях у Юдашкиной - РИА Новости, 05.09.2022
Пугачева отметилась в гостях у Юдашкиной
Алла Пугачева отправилась в гости к Марине Юдашкиной, супруга модельера поделилась кадром в социальных сетях. Женщины в белых нарядах сфотографировались на... РИА Новости, 05.09.2022
2022-09-05T10:44
2022-09-05T10:44
2022-09-05T10:44
шоубиз
знаменитости
алла пугачева
шоу-бизнес
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Алла Пугачева отправилась в гости к Марине Юдашкиной, супруга модельера поделилась кадром в социальных сетях. Женщины в белых нарядах сфотографировались на скамейке, при этом Марина на руках держала внучку Агату.В комментариях многие знаменитости, среди которых Кристина Орбакайте, Игорь Гуляев, Алика Смехова, оставили смайлики в виде сердец.Пугачева вернулась в Москву из Латвии к 1 сентября, поскольку детям Лизе и Гарри нужно было идти в школу. Певица лично отвела их в третий класс.
https://ria.ru/20220904/pugacheva-1814353240.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Шоубиз, Знаменитости, Алла Пугачева, Шоу-бизнес
Пугачева отметилась в гостях у Юдашкиной
Алла Пугачева пришла в гости к Марине Юдашкиной посмотреть на внучку