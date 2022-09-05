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Пугачева отметилась в гостях у Юдашкиной - РИА Новости, 05.09.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20220905/pugacheva-1814460661.html
Пугачева отметилась в гостях у Юдашкиной
Пугачева отметилась в гостях у Юдашкиной - РИА Новости, 05.09.2022
Пугачева отметилась в гостях у Юдашкиной
Алла Пугачева отправилась в гости к Марине Юдашкиной, супруга модельера поделилась кадром в социальных сетях. Женщины в белых нарядах сфотографировались на... РИА Новости, 05.09.2022
2022-09-05T10:44
2022-09-05T10:44
шоубиз
знаменитости
алла пугачева
шоу-бизнес
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Алла Пугачева отправилась в гости к Марине Юдашкиной, супруга модельера поделилась кадром в социальных сетях. Женщины в белых нарядах сфотографировались на скамейке, при этом Марина на руках держала внучку Агату.В комментариях многие знаменитости, среди которых Кристина Орбакайте, Игорь Гуляев, Алика Смехова, оставили смайлики в виде сердец.Пугачева вернулась в Москву из Латвии к 1 сентября, поскольку детям Лизе и Гарри нужно было идти в школу. Певица лично отвела их в третий класс.
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знаменитости, алла пугачева, шоу-бизнес
Шоубиз, Знаменитости, Алла Пугачева, Шоу-бизнес
10:44 05.09.2022
 
Пугачева отметилась в гостях у Юдашкиной

Алла Пугачева пришла в гости к Марине Юдашкиной посмотреть на внучку

© Фото : аккаунт Марины Юдашкиной в соцсетиФотография, опубликованная Мариной Юдашкиной
Фотография, опубликованная Мариной Юдашкиной - РИА Новости, 1920, 05.09.2022
© Фото : аккаунт Марины Юдашкиной в соцсети
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Алла Пугачева отправилась в гости к Марине Юдашкиной, супруга модельера поделилась кадром в социальных сетях. Женщины в белых нарядах сфотографировались на скамейке, при этом Марина на руках держала внучку Агату.

"Алла, Аллочка, Аллуся, наша подруга, приехала в гости, как давно мы не виделись, но повод замечательный! Увидеть не только нас, но и нашу внучку Агату", – написала Юдашкина.

В комментариях многие знаменитости, среди которых Кристина Орбакайте, Игорь Гуляев, Алика Смехова, оставили смайлики в виде сердец.
Пугачева вернулась в Москву из Латвии к 1 сентября, поскольку детям Лизе и Гарри нужно было идти в школу. Певица лично отвела их в третий класс.
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