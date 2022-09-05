https://ria.ru/20220905/pugacheva-1814460661.html

Пугачева отметилась в гостях у Юдашкиной

Пугачева отметилась в гостях у Юдашкиной - РИА Новости, 05.09.2022

Пугачева отметилась в гостях у Юдашкиной

Алла Пугачева отправилась в гости к Марине Юдашкиной, супруга модельера поделилась кадром в социальных сетях. Женщины в белых нарядах сфотографировались на... РИА Новости, 05.09.2022

2022-09-05T10:44

2022-09-05T10:44

2022-09-05T10:44

шоубиз

знаменитости

алла пугачева

шоу-бизнес

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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Алла Пугачева отправилась в гости к Марине Юдашкиной, супруга модельера поделилась кадром в социальных сетях. Женщины в белых нарядах сфотографировались на скамейке, при этом Марина на руках держала внучку Агату.В комментариях многие знаменитости, среди которых Кристина Орбакайте, Игорь Гуляев, Алика Смехова, оставили смайлики в виде сердец.Пугачева вернулась в Москву из Латвии к 1 сентября, поскольку детям Лизе и Гарри нужно было идти в школу. Певица лично отвела их в третий класс.

https://ria.ru/20220904/pugacheva-1814353240.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

знаменитости, алла пугачева, шоу-бизнес