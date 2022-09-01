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Алла Пугачева лично отвела детей в школу - РИА Новости, 01.09.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20220901/pugacheva-1813712637.html
Алла Пугачева лично отвела детей в школу
Алла Пугачева лично отвела детей в школу - РИА Новости, 01.09.2022
Алла Пугачева лично отвела детей в школу
Алла Пугачева отвела детей в школу. Видео с торжественно наряженными Лизой и Гарри, которые пошли сегодня в третий класс, она выложила в социальных сетях. РИА Новости, 01.09.2022
2022-09-01T13:44
2022-09-01T13:44
шоубиз
знаменитости
алла пугачева
шоу-бизнес
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МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Алла Пугачева отвела детей в школу. Видео с торжественно наряженными Лизой и Гарри, которые пошли сегодня в третий класс, она выложила в социальных сетях.Певица отмечала, что дети любят учиться, она не помогает им с уроками. По словам артистки, День знаний они встретили с радостью.Пугачева недавно вернулась в Москву из Латвии. Первым видео с ней поделился дизайнер Игорь Гуляев.Максим Галкин в это время проводит концертный тур за границей. На днях он записал видео из Австралии.
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знаменитости, алла пугачева, шоу-бизнес
Шоубиз, Знаменитости, Алла Пугачева, Шоу-бизнес
13:44 01.09.2022
 
Алла Пугачева лично отвела детей в школу

Алла Пугачева лично отвела детей Лизу и Гарри в школу

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкПевица Алла Пугачева
Певица Алла Пугачева - РИА Новости, 1920, 01.09.2022
© РИА Новости / Нина Зотина
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Алла Пугачева отвела детей в школу. Видео с торжественно наряженными Лизой и Гарри, которые пошли сегодня в третий класс, она выложила в социальных сетях.
Певица отмечала, что дети любят учиться, она не помогает им с уроками. По словам артистки, День знаний они встретили с радостью.
Пугачева недавно вернулась в Москву из Латвии. Первым видео с ней поделился дизайнер Игорь Гуляев.
Максим Галкин в это время проводит концертный тур за границей. На днях он записал видео из Австралии.
Певица Алла Пугачева - РИА Новости, 1920, 27.08.2022
27 августа, 15:30Шоубиз
Появилось видео с Пугачевой, предположительно, вернувшейся в Россию
 
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