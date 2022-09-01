https://ria.ru/20220901/pugacheva-1813712637.html
Алла Пугачева лично отвела детей в школу
Алла Пугачева лично отвела детей в школу - РИА Новости, 01.09.2022
Алла Пугачева лично отвела детей в школу
Алла Пугачева отвела детей в школу. Видео с торжественно наряженными Лизой и Гарри, которые пошли сегодня в третий класс, она выложила в социальных сетях. РИА Новости, 01.09.2022
2022-09-01T13:44
2022-09-01T13:44
2022-09-01T13:44
шоубиз
знаменитости
алла пугачева
шоу-бизнес
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/1a/1586472101_0:0:2828:1591_1920x0_80_0_0_e92f6decd5edd2d1abbe039380418240.jpg
МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Алла Пугачева отвела детей в школу. Видео с торжественно наряженными Лизой и Гарри, которые пошли сегодня в третий класс, она выложила в социальных сетях.Певица отмечала, что дети любят учиться, она не помогает им с уроками. По словам артистки, День знаний они встретили с радостью.Пугачева недавно вернулась в Москву из Латвии. Первым видео с ней поделился дизайнер Игорь Гуляев.Максим Галкин в это время проводит концертный тур за границей. На днях он записал видео из Австралии.
https://ria.ru/20220827/pugacheva-1812550390.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/1a/1586472101_0:0:2574:1930_1920x0_80_0_0_a2de997c31ab8d4686813316afacceb6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
знаменитости, алла пугачева, шоу-бизнес
Шоубиз, Знаменитости, Алла Пугачева, Шоу-бизнес
Алла Пугачева лично отвела детей в школу
Алла Пугачева лично отвела детей Лизу и Гарри в школу