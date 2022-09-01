https://ria.ru/20220901/pugacheva-1813712637.html

Алла Пугачева лично отвела детей в школу

Алла Пугачева лично отвела детей в школу - РИА Новости, 01.09.2022

Алла Пугачева лично отвела детей в школу

Алла Пугачева отвела детей в школу. Видео с торжественно наряженными Лизой и Гарри, которые пошли сегодня в третий класс, она выложила в социальных сетях. РИА Новости, 01.09.2022

2022-09-01T13:44

2022-09-01T13:44

2022-09-01T13:44

шоубиз

знаменитости

алла пугачева

шоу-бизнес

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МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Алла Пугачева отвела детей в школу. Видео с торжественно наряженными Лизой и Гарри, которые пошли сегодня в третий класс, она выложила в социальных сетях.Певица отмечала, что дети любят учиться, она не помогает им с уроками. По словам артистки, День знаний они встретили с радостью.Пугачева недавно вернулась в Москву из Латвии. Первым видео с ней поделился дизайнер Игорь Гуляев.Максим Галкин в это время проводит концертный тур за границей. На днях он записал видео из Австралии.

https://ria.ru/20220827/pugacheva-1812550390.html

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Жанна Старицына

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

знаменитости, алла пугачева, шоу-бизнес