Максим Галкин объявился в Австралии
Максим Галкин объявился в Австралии на гастролях
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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Максим Галкин записал видео из Австралии, куда приехал на гастроли. Шоумен в солнцезащитных очках показал растения, залив и Сиднейский оперный театр.
"Если рядом большой фикус, значит я уже в Австралии. Именно так я понимаю, где я сейчас. Фикус есть – значит, в Австралии. Ну и, конечно же, залив. Красота. Причем в Австралии это сейчас зима. В Сиднее зима, как у нас лето. Тут бывает разная зима, но в этот раз такая классная и мягкая", – отметил Галкин.
© Фото : @maxgalkinruКадр видео, опубликованного Максимом Галкиным
© Фото : @maxgalkinru
Кадр видео, опубликованного Максимом Галкиным
Пока комик ездит с гастролями по миру, его супруга Алла Пугачева вернулась в Москву. На видео, размещенном ее другом Игорем Гуляевым, она отметила, что лечилась и отдыхала.
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