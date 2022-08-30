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Максим Галкин объявился в Австралии - РИА Новости, 30.08.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20220830/galkin-1813171655.html
Максим Галкин объявился в Австралии
Максим Галкин объявился в Австралии - РИА Новости, 30.08.2022
Максим Галкин объявился в Австралии
Максим Галкин записал видео из Австралии, куда приехал на гастроли. Шоумен в солнцезащитных очках показал растения, залив и Сиднейский оперный театр. РИА Новости, 30.08.2022
2022-08-30T15:13
2022-08-30T15:13
шоубиз
знаменитости
максим галкин
шоу-бизнес
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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Максим Галкин записал видео из Австралии, куда приехал на гастроли. Шоумен в солнцезащитных очках показал растения, залив и Сиднейский оперный театр.Пока комик ездит с гастролями по миру, его супруга Алла Пугачева вернулась в Москву. На видео, размещенном ее другом Игорем Гуляевым, она отметила, что лечилась и отдыхала.
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знаменитости, максим галкин, шоу-бизнес
Шоубиз, Знаменитости, Максим Галкин, Шоу-бизнес
15:13 30.08.2022
 
Максим Галкин объявился в Австралии

Максим Галкин объявился в Австралии на гастролях

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЦеремония вручения премии федерации еврейских общин России "Скрипач на крыше"
Церемония вручения премии федерации еврейских общин России Скрипач на крыше - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Максим Галкин записал видео из Австралии, куда приехал на гастроли. Шоумен в солнцезащитных очках показал растения, залив и Сиднейский оперный театр.

"Если рядом большой фикус, значит я уже в Австралии. Именно так я понимаю, где я сейчас. Фикус есть – значит, в Австралии. Ну и, конечно же, залив. Красота. Причем в Австралии это сейчас зима. В Сиднее зима, как у нас лето. Тут бывает разная зима, но в этот раз такая классная и мягкая", – отметил Галкин.

© Фото : @maxgalkinruКадр видео, опубликованного Максимом Галкиным
Кадр видео, опубликованного Максимом Галкиным - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
© Фото : @maxgalkinru
Кадр видео, опубликованного Максимом Галкиным
Пока комик ездит с гастролями по миру, его супруга Алла Пугачева вернулась в Москву. На видео, размещенном ее другом Игорем Гуляевым, она отметила, что лечилась и отдыхала.
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