Максим Галкин объявился в Австралии

"Если рядом большой фикус, значит я уже в Австралии. Именно так я понимаю, где я сейчас. Фикус есть – значит, в Австралии. Ну и, конечно же, залив. Красота. Причем в Австралии это сейчас зима. В Сиднее зима, как у нас лето. Тут бывает разная зима, но в этот раз такая классная и мягкая", – отметил Галкин.