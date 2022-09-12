https://ria.ru/20220912/elki-1816180460.html

Урганта не будет в новой части фильма "Елки"

Урганта не будет в новой части фильма "Елки" - РИА Новости, 12.09.2022

Урганта не будет в новой части фильма "Елки"

Иван Ургант и Сергей Светлаков, которые играли главных героев – Бориса и Женю – в восьми частях новогодней кинофраншизы "Елки", не приняли участие в девятой... РИА Новости, 12.09.2022

2022-09-12T13:44

2022-09-12T13:44

2022-09-12T13:44

новости культуры

шоубиз

иван ургант

сергей светлаков

федор добронравов

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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Иван Ургант и Сергей Светлаков, которые играли главных героев – Бориса и Женю – в восьми частях новогодней кинофраншизы "Елки", не приняли участие в девятой части фильма, сообщил шоураннер проекта Евгений Кулик в социальной сети "ВКонтакте"."Друзья, всем привет, у меня есть новости, давно вам хотел рассказал, но все не было подходящего момента, но, думаю, пришло время, и лучше будет, если вам их расскажет Ригина", – сказал Кулик в видео, размещенном в соцсети."Урганта и Светлакова в следующих "Елках" не будет", – добавила его супруга Ригина Гайсина.Также в пресс-службе кинокомпании "Вольга" отметили, что "главные роли в продолжении "Елок" сыграют популярный комедийный актер и блогер Евгений Кулик и Виктория Агалакова". Также в фильме снимались Федор Добронравов, Алексей Серебряков, Елена Валюшкина, Александр Баширов, Григорий Калинин, Михаил Орлов, Елена Захарова и Ростислав Бершауэр.Новая часть комедии "Елки" выйдет в российский прокат 1 декабря.Ранее стало известно, что Ургант под именем "Гриша Ургант" проведет сольный концерт в Москве 14 октября. После начала СВО на Украине Ургант неоднозначно высказывался о ее проведении. Одновременно с этим из эфирной сетки Первого канала ушла его программа "Вечерний Ургант" и не вернулась в новом сезоне. Неоднократно появлялась информация, что ведущий эмигрировал из России, однако каждый раз он опровергал эти слухи и показывал фото из Москвы.

https://ria.ru/20220907/pugacheva-1815099631.html

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2022

Роман Харрасов

Роман Харрасов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Роман Харрасов

новости культуры, иван ургант, сергей светлаков, федор добронравов