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Ургант анонсировал концерт в Москве - РИА Новости, 16.08.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20220816/urgant-1809927269.html
Ургант анонсировал концерт в Москве
Ургант анонсировал концерт в Москве - РИА Новости, 16.08.2022
Ургант анонсировал концерт в Москве
Телеведущий Иван Ургант под именем "Гриша Ургант" проведет сольный концерт в Москве 14 октября, сообщается в официальной группе исполнителя в соцсети... РИА Новости, 16.08.2022
2022-08-16T11:15
2022-08-16T11:15
шоубиз
знаменитости
иван ургант
шоу-бизнес
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Телеведущий Иван Ургант под именем "Гриша Ургант" проведет сольный концерт в Москве 14 октября, сообщается в официальной группе исполнителя в соцсети "ВКонтакте".Гриша Ургант – своеобразное альтер-эго ведущего, ранее он уже выступал под этим именем.В марте в СМИ появилась информация, что Ургант покинул Россию и предположительно находится в Израиле. Сам телеведущий тогда написал в соцсетях, что уехал в отпуск, но скоро вернется. Ранее на первом заседании группы по расследованию антироссийской деятельности (ГРАД) в сфере культуры, которое прошло 3 августа в Госдуме, депутат Дмитрий Кузнецов заявил, что были направлены обращения гендиректору Большого театра Владимиру Урину и гендиректору Первого канала Константину Эрнсту с просьбой повлиять на позицию своих подчиненных – театрального режиссера Александра Молочникова и телеведущего Ивана Урганта. Кузнецов предложил съездить культурным деятелям в Донбасс и все увидеть воочию, поддержать вооруженные силы и мирное население. Если это не подействует, депутат порекомендовал разорвать с ними контракты.
https://ria.ru/20220422/urgant-1784853856.html
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знаменитости, иван ургант, шоу-бизнес
Шоубиз, Знаменитости, Иван Ургант, Шоу-бизнес
11:15 16.08.2022
 
Ургант анонсировал концерт в Москве

Гриша Ургант анонсировал концерт в Москве

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкТелеведущий Иван Ургант
Телеведущий Иван Ургант - РИА Новости, 1920, 16.08.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Телеведущий Иван Ургант под именем "Гриша Ургант" проведет сольный концерт в Москве 14 октября, сообщается в официальной группе исполнителя в соцсети "ВКонтакте".

"Гриша Ургант 14 октября 2022", – говорится в сообщении.

Гриша Ургант – своеобразное альтер-эго ведущего, ранее он уже выступал под этим именем.

"Гриша Ургант – певец, о котором мало что известно, но которого знает абсолютно каждый. Интервью он не дает, новостями предпочитает не делиться, выкладывая в Сеть только свои песни и видеоклипы", – добавляется на сайте события.

В марте в СМИ появилась информация, что Ургант покинул Россию и предположительно находится в Израиле. Сам телеведущий тогда написал в соцсетях, что уехал в отпуск, но скоро вернется.
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