Ургант анонсировал концерт в Москве
Гриша Ургант анонсировал концерт в Москве
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Телеведущий Иван Ургант под именем "Гриша Ургант" проведет сольный концерт в Москве 14 октября, сообщается в официальной группе исполнителя в соцсети "ВКонтакте".
"Гриша Ургант 14 октября 2022", – говорится в сообщении.
Гриша Ургант – своеобразное альтер-эго ведущего, ранее он уже выступал под этим именем.
"Гриша Ургант – певец, о котором мало что известно, но которого знает абсолютно каждый. Интервью он не дает, новостями предпочитает не делиться, выкладывая в Сеть только свои песни и видеоклипы", – добавляется на сайте события.
В марте в СМИ появилась информация, что Ургант покинул Россию и предположительно находится в Израиле. Сам телеведущий тогда написал в соцсетях, что уехал в отпуск, но скоро вернется.
Ранее на первом заседании группы по расследованию антироссийской деятельности (ГРАД) в сфере культуры, которое прошло 3 августа в Госдуме, депутат Дмитрий Кузнецов заявил, что были направлены обращения гендиректору Большого театра Владимиру Урину и гендиректору Первого канала Константину Эрнсту с просьбой повлиять на позицию своих подчиненных – театрального режиссера Александра Молочникова и телеведущего Ивана Урганта. Кузнецов предложил съездить культурным деятелям в Донбасс и все увидеть воочию, поддержать вооруженные силы и мирное население. Если это не подействует, депутат порекомендовал разорвать с ними контракты.