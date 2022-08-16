https://ria.ru/20220816/urgant-1809927269.html

Ургант анонсировал концерт в Москве

Ургант анонсировал концерт в Москве - РИА Новости, 16.08.2022

Ургант анонсировал концерт в Москве

Телеведущий Иван Ургант под именем "Гриша Ургант" проведет сольный концерт в Москве 14 октября, сообщается в официальной группе исполнителя в соцсети... РИА Новости, 16.08.2022

2022-08-16T11:15

2022-08-16T11:15

2022-08-16T11:15

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иван ургант

шоу-бизнес

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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Телеведущий Иван Ургант под именем "Гриша Ургант" проведет сольный концерт в Москве 14 октября, сообщается в официальной группе исполнителя в соцсети "ВКонтакте".Гриша Ургант – своеобразное альтер-эго ведущего, ранее он уже выступал под этим именем.В марте в СМИ появилась информация, что Ургант покинул Россию и предположительно находится в Израиле. Сам телеведущий тогда написал в соцсетях, что уехал в отпуск, но скоро вернется. Ранее на первом заседании группы по расследованию антироссийской деятельности (ГРАД) в сфере культуры, которое прошло 3 августа в Госдуме, депутат Дмитрий Кузнецов заявил, что были направлены обращения гендиректору Большого театра Владимиру Урину и гендиректору Первого канала Константину Эрнсту с просьбой повлиять на позицию своих подчиненных – театрального режиссера Александра Молочникова и телеведущего Ивана Урганта. Кузнецов предложил съездить культурным деятелям в Донбасс и все увидеть воочию, поддержать вооруженные силы и мирное население. Если это не подействует, депутат порекомендовал разорвать с ними контракты.

https://ria.ru/20220422/urgant-1784853856.html

https://ria.ru/20220805/urgant-1807607465.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

знаменитости, иван ургант, шоу-бизнес