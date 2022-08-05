https://ria.ru/20220805/urgant-1807607465.html

Ургант с иронией прокомментировал идею уволить его с Первого канала

Ургант с иронией прокомментировал идею уволить его с Первого канала - РИА Новости, 05.08.2022

Ургант с иронией прокомментировал идею уволить его с Первого канала

Телеведущий Иван Ургант в ответ на идею ряда парламентариев уволить его с Первого канала предложил освобождать от заседания группы расследования антироссийской... РИА Новости, 05.08.2022

2022-08-05T17:58

2022-08-05T17:58

2022-08-05T19:00

иван ургант

вадим белоусов

сергей миронов

россия

донбасс

госдума рф

большой театр

би-2

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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Телеведущий Иван Ургант в ответ на идею ряда парламентариев уволить его с Первого канала предложил освобождать от заседания группы расследования антироссийской деятельности в сфере культуры тех членов партии "Справедливая Россия – За Правду", которым в этот день оглашается обвинительный приговор.Ранее депутат СРЗП Вадим Белоусов был приговорен к 10 годам колонии за взяточничество. Лидер партии Сергей Миронов назвал приговор незаконным.Ранее на первом заседании группы по расследованию антироссийской деятельности (ГРАД) в сфере культуры, которое прошло 3 августа в Госдуме, депутат Дмитрий Кузнецов заявил, что были направлены обращения гендиректору Большого театра Владимиру Урину и гендиректору Первого канала Константину Эрнсту с просьбой повлиять на позицию своих подчиненных – театрального режиссера Александра Молочникова и телеведущего Ивана Урганта. Кузнецов предложил съездить культурным деятелям в Донбасс и все увидеть воочию, поддержать вооруженные силы и мирное население. Если это не подействует, депутат порекомендовал разорвать с ними контракты. Также были направлены обращения в профильные ведомства – министерство культуры РФ и министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ – для контроля ситуации. Кроме того, ГРАД намерена обратить внимание на деятельность музыкальной группы БИ-2."Внимательно ознакомился с видеоматериалами первого заседания группы расследования антироссийской деятельности в сфере культуры (1 час 40 минут). И считаю появление такой группы необходимым, а все предложения, высказанными участниками заседания, точными и своевременными", - написал Ургант в своем Telegram-канале.Ведущий отметил, что хочет со своей стороны внести "несколько рациональных предложений", в частности, "законодательно закрепить возможность привлечения к ответственности не только указанных вами лиц, но и их ближайших родственников с предоставлением возможности последующего отречения", а также "изъять из свободной продажи все альбомы Пола Маккартни, за исключением альбома Back in USSR"."Третье. Предлагаю освобождать от заседания группы тех членов партии "Справедливая Россия – За Правду", кому в этот день оглашается обвинительный приговор в Мосгорсуде", - добавил телеведущий.

https://ria.ru/20220615/basta-1795511661.html

https://ria.ru/20220512/urgant-1788221134.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

иван ургант, вадим белоусов, сергей миронов, россия, донбасс, госдума рф, большой театр, би-2, первый канал (телеканал), шоу-бизнес