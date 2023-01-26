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Ургант сообщил об отмене первого за долгое время концерта - РИА Новости, 26.01.2023
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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20230126/urgant-1847469621.html
Ургант сообщил об отмене первого за долгое время концерта
Ургант сообщил об отмене первого за долгое время концерта - РИА Новости, 26.01.2023
Ургант сообщил об отмене первого за долгое время концерта
Первый за долгое время концерт Гриши Урганта (в таком образе выступает телеведущий и шоумен Иван Ургант) отменен, сообщается на странице музыкального проекта в... РИА Новости, 26.01.2023
2023-01-26T00:32
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шоубиз
иван ургант
россия
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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Первый за долгое время концерт Гриши Урганта (в таком образе выступает телеведущий и шоумен Иван Ургант) отменен, сообщается на странице музыкального проекта в соцсети "ВКонтакте".В октябре на этой странице сообщалось, что концерт Гриши Урганта, который должен был пройти в московском клубе "Урбан", перенесен. Новой датой было названо 2 февраля.В марте в СМИ появилась информация, что Ургант покинул Россию и, предположительно, находится в Израиле. Сам телеведущий тогда написал в соцсетях, что уехал из России в отпуск, но скоро вернется. В конце апреля знакомый с ситуацией источник сообщил, что Ургант находится в России. На Первом канале опровергали информацию о закрытии шоу "Вечерний Ургант".
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иван ургант, россия, израиль
Шоубиз, Иван Ургант, Россия, Израиль
00:32 26.01.2023 (обновлено: 11:17 26.01.2023)
 
Ургант сообщил об отмене первого за долгое время концерта

Шоумен Иван Ургант сообщил об отмене первого за долгое время концерта

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в медиабанкИван Ургант
Иван Ургант - РИА Новости, 1920, 26.01.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Иван Ургант. Архивное фото
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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Первый за долгое время концерт Гриши Урганта (в таком образе выступает телеведущий и шоумен Иван Ургант) отменен, сообщается на странице музыкального проекта в соцсети "ВКонтакте".
В октябре на этой странице сообщалось, что концерт Гриши Урганта, который должен был пройти в московском клубе "Урбан", перенесен. Новой датой было названо 2 февраля.

"Официальное обращение Григория Урганта к слушателям и зрителям. Уважаемые зрители, концерт 2.02 отменен. Что, конечно, стало полной неожиданностью для всех. Как поется в песне: "Мне не понять и тебе не понять этого движения..." Убедительная просьба не поддаваться панике и унынию и организованно дождаться следующего концерта", – говорится в сообщении.

В марте в СМИ появилась информация, что Ургант покинул Россию и, предположительно, находится в Израиле. Сам телеведущий тогда написал в соцсетях, что уехал из России в отпуск, но скоро вернется. В конце апреля знакомый с ситуацией источник сообщил, что Ургант находится в России. На Первом канале опровергали информацию о закрытии шоу "Вечерний Ургант".
 
ШоубизИван УргантРоссияИзраиль
 
 
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