https://ria.ru/20230126/urgant-1847469621.html

Ургант сообщил об отмене первого за долгое время концерта

Ургант сообщил об отмене первого за долгое время концерта - РИА Новости, 26.01.2023

Ургант сообщил об отмене первого за долгое время концерта

Первый за долгое время концерт Гриши Урганта (в таком образе выступает телеведущий и шоумен Иван Ургант) отменен, сообщается на странице музыкального проекта в... РИА Новости, 26.01.2023

2023-01-26T00:32

2023-01-26T00:32

2023-01-26T11:17

шоубиз

иван ургант

россия

израиль

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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Первый за долгое время концерт Гриши Урганта (в таком образе выступает телеведущий и шоумен Иван Ургант) отменен, сообщается на странице музыкального проекта в соцсети "ВКонтакте".В октябре на этой странице сообщалось, что концерт Гриши Урганта, который должен был пройти в московском клубе "Урбан", перенесен. Новой датой было названо 2 февраля.В марте в СМИ появилась информация, что Ургант покинул Россию и, предположительно, находится в Израиле. Сам телеведущий тогда написал в соцсетях, что уехал из России в отпуск, но скоро вернется. В конце апреля знакомый с ситуацией источник сообщил, что Ургант находится в России. На Первом канале опровергали информацию о закрытии шоу "Вечерний Ургант".

россия

израиль

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2023

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иван ургант, россия, израиль