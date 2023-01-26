00:32 26.01.2023 (обновлено: 11:17 26.01.2023)
Ургант сообщил об отмене первого за долгое время концерта
Шоумен Иван Ургант сообщил об отмене первого за долгое время концерта
Иван Ургант. Архивное фото
МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Первый за долгое время концерт Гриши Урганта (в таком образе выступает телеведущий и шоумен Иван Ургант) отменен, сообщается на странице музыкального проекта в соцсети "ВКонтакте".
В октябре на этой странице сообщалось, что концерт Гриши Урганта, который должен был пройти в московском клубе "Урбан", перенесен. Новой датой было названо 2 февраля.
"Официальное обращение Григория Урганта к слушателям и зрителям. Уважаемые зрители, концерт 2.02 отменен. Что, конечно, стало полной неожиданностью для всех. Как поется в песне: "Мне не понять и тебе не понять этого движения..." Убедительная просьба не поддаваться панике и унынию и организованно дождаться следующего концерта", – говорится в сообщении.
В марте в СМИ появилась информация, что Ургант покинул Россию и, предположительно, находится в Израиле. Сам телеведущий тогда написал в соцсетях, что уехал из России в отпуск, но скоро вернется. В конце апреля знакомый с ситуацией источник сообщил, что Ургант находится в России. На Первом канале опровергали информацию о закрытии шоу "Вечерний Ургант".