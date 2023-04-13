Оперный певец Осин возмутился заявлением Урганта о возвращении на ТВ
Оперный певец Ян Осин возмутился заявлением ведущего Ивана Урганта о возвращении на ТВ
МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Заслуженный артист России, оперный певец Ян Осин рассказал в интервью "Царьграду" о своем отношении к словам ведущего Ивана Урганта о возвращении на ТВ.
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"Положа руку на сердце, меня уже достали разговоры о том, вернутся или не вернутся все эти люди, которые оскорбили Россию, или трусливо сбежали, или говорили, что им стыдно", – высказался Осин.
По мнению музыканта, подобные Урганту артисты не нужны нашей стране.
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"Лично я нисколько не потерял от того, что полтора года не было передачи "Вечерний Ургант". Когда ведущий ведет себя неподобающе в отношении своей родины, я не думаю, что такие персонажи нужны", – заключил певец.
На премьере фильма "Вызов", которая состоялась 12 апреля, Иван Ургант заявил РИА Новости, что вернется на Первый канал. При этом последний выпуск его шоу вышел в эфир в феврале прошлого года.
После начала спецоперации шоумен осудил ее. Затем в СМИ появились слухи о переезде Урганта в Израиль. В ответ он заявил, что улетал в отпуск.
В январе ведущий сообщил об отмене своего московского концерта в клубе "Урбан". Он назвал произошедшее неожиданностью. Позже артист анонсировал свое выступление на фестивале "Каникулы с "Би-2", запланированного на 20 апреля в Турции.
По данным СМИ, ведущему также приходится зарабатывать деньги на частных корпоративах за границей.