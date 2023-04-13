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Оперный певец Осин возмутился заявлением Урганта о возвращении на ТВ - РИА Новости, 13.04.2023
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Шоубиз
 
19:54 13.04.2023
https://ria.ru/20230413/urgant-1865160114.html
Оперный певец Осин возмутился заявлением Урганта о возвращении на ТВ
Оперный певец Осин возмутился заявлением Урганта о возвращении на ТВ - РИА Новости, 13.04.2023
Оперный певец Осин возмутился заявлением Урганта о возвращении на ТВ
Заслуженный артист России, оперный певец Ян Осин рассказал в интервью "Царьграду" о своем отношении к словам ведущего Ивана Урганта о возвращении на ТВ. РИА Новости, 13.04.2023
2023-04-13T19:54
2023-04-13T19:54
шоубиз
иван ургант
знаменитости
новости шоу-бизнеса
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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Заслуженный артист России, оперный певец Ян Осин рассказал в интервью "Царьграду" о своем отношении к словам ведущего Ивана Урганта о возвращении на ТВ. По мнению музыканта, подобные Урганту артисты не нужны нашей стране. На премьере фильма "Вызов", которая состоялась 12 апреля, Иван Ургант заявил РИА Новости, что вернется на Первый канал. При этом последний выпуск его шоу вышел в эфир в феврале прошлого года. После начала спецоперации шоумен осудил ее. Затем в СМИ появились слухи о переезде Урганта в Израиль. В ответ он заявил, что улетал в отпуск.В январе ведущий сообщил об отмене своего московского концерта в клубе "Урбан". Он назвал произошедшее неожиданностью. Позже артист анонсировал свое выступление на фестивале "Каникулы с "Би-2", запланированного на 20 апреля в Турции. По данным СМИ, ведущему также приходится зарабатывать деньги на частных корпоративах за границей.
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иван ургант, знаменитости, новости шоу-бизнеса
Шоубиз, Иван Ургант, Знаменитости, Новости шоу-бизнеса
Оперный певец Осин возмутился заявлением Урганта о возвращении на ТВ

Оперный певец Ян Осин возмутился заявлением ведущего Ивана Урганта о возвращении на ТВ

CC BY 3.0 / Ксения Ларионцева / Портрет Яна Осина / РИАНовости / Екатерина Чеснокова / Ян Осин / Иван Ургант
Ян Осин / Иван Ургант - РИА Новости, 1920, 13.04.2023
CC BY 3.0 / Ксения Ларионцева / Портрет Яна Осина / РИАНовости / Екатерина Чеснокова /
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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Заслуженный артист России, оперный певец Ян Осин рассказал в интервью "Царьграду" о своем отношении к словам ведущего Ивана Урганта о возвращении на ТВ.
«
"Положа руку на сердце, меня уже достали разговоры о том, вернутся или не вернутся все эти люди, которые оскорбили Россию, или трусливо сбежали, или говорили, что им стыдно", – высказался Осин.
По мнению музыканта, подобные Урганту артисты не нужны нашей стране.
«

"Лично я нисколько не потерял от того, что полтора года не было передачи "Вечерний Ургант". Когда ведущий ведет себя неподобающе в отношении своей родины, я не думаю, что такие персонажи нужны", – заключил певец.

На премьере фильма "Вызов", которая состоялась 12 апреля, Иван Ургант заявил РИА Новости, что вернется на Первый канал. При этом последний выпуск его шоу вышел в эфир в феврале прошлого года.
После начала спецоперации шоумен осудил ее. Затем в СМИ появились слухи о переезде Урганта в Израиль. В ответ он заявил, что улетал в отпуск.
В январе ведущий сообщил об отмене своего московского концерта в клубе "Урбан". Он назвал произошедшее неожиданностью. Позже артист анонсировал свое выступление на фестивале "Каникулы с "Би-2", запланированного на 20 апреля в Турции.
По данным СМИ, ведущему также приходится зарабатывать деньги на частных корпоративах за границей.
Телеведущий Иван Ургант на выставке Александр Лабас. Неизвестные портреты в театре Мастерская П. Н. Фоменко в Москве - РИА Новости, 1920, 10.04.2023
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ШоубизИван УргантЗнаменитостиНовости шоу-бизнеса
 
 
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