https://ria.ru/20230413/urgant-1865160114.html

Оперный певец Осин возмутился заявлением Урганта о возвращении на ТВ

Оперный певец Осин возмутился заявлением Урганта о возвращении на ТВ - РИА Новости, 13.04.2023

Оперный певец Осин возмутился заявлением Урганта о возвращении на ТВ

Заслуженный артист России, оперный певец Ян Осин рассказал в интервью "Царьграду" о своем отношении к словам ведущего Ивана Урганта о возвращении на ТВ. РИА Новости, 13.04.2023

2023-04-13T19:54

2023-04-13T19:54

2023-04-13T19:54

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иван ургант

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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Заслуженный артист России, оперный певец Ян Осин рассказал в интервью "Царьграду" о своем отношении к словам ведущего Ивана Урганта о возвращении на ТВ. По мнению музыканта, подобные Урганту артисты не нужны нашей стране. На премьере фильма "Вызов", которая состоялась 12 апреля, Иван Ургант заявил РИА Новости, что вернется на Первый канал. При этом последний выпуск его шоу вышел в эфир в феврале прошлого года. После начала спецоперации шоумен осудил ее. Затем в СМИ появились слухи о переезде Урганта в Израиль. В ответ он заявил, что улетал в отпуск.В январе ведущий сообщил об отмене своего московского концерта в клубе "Урбан". Он назвал произошедшее неожиданностью. Позже артист анонсировал свое выступление на фестивале "Каникулы с "Би-2", запланированного на 20 апреля в Турции. По данным СМИ, ведущему также приходится зарабатывать деньги на частных корпоративах за границей.

https://ria.ru/20230410/urgant-1864250457.html

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Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

иван ургант, знаменитости, новости шоу-бизнеса