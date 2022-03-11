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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20220311/urgant-1777694764.html
Иван Ургант ответил на слухи об эмиграции в Израиль
Иван Ургант ответил на слухи об эмиграции в Израиль - РИА Новости, 11.03.2022
Иван Ургант ответил на слухи об эмиграции в Израиль
Иван Ургант ответил на слухи об эмиграции в Израиль вместе с семьей, которые появились в некоторых СМИ. В социальных сетях он отметил, что уехал в отпуск. РИА Новости, 11.03.2022
2022-03-11T16:29
2022-03-11T16:29
шоубиз
знаменитости
иван ургант
шоу-бизнес
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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Иван Ургант ответил на слухи об эмиграции в Израиль вместе с семьей, которые появились в некоторых СМИ. В социальных сетях он отметил, что уехал в отпуск.Ургант закрыл возможность комментирования этой публикации.Ранее на подозрения о своем отъезде из России ответила Алла Пугачева. Она заявила, что каникулы, отпуск и лечение не считаются эмиграцией.
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знаменитости, иван ургант, шоу-бизнес
16:29 11.03.2022
 
Иван Ургант ответил на слухи об эмиграции в Израиль

Иван Ургант ответил на слухи об эмиграции в Израиль и заявил об отпуске

© Фото : Пресс-служба Единой лиги ВТБИван Ургант
Иван Ургант - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
© Фото : Пресс-служба Единой лиги ВТБ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Иван Ургант ответил на слухи об эмиграции в Израиль вместе с семьей, которые появились в некоторых СМИ. В социальных сетях он отметил, что уехал в отпуск.

"Без паники. Отпустили в отпуск, а я возьму и скоро вернусь", – написал ведущий.

Ургант закрыл возможность комментирования этой публикации.
Ранее на подозрения о своем отъезде из России ответила Алла Пугачева. Она заявила, что каникулы, отпуск и лечение не считаются эмиграцией.
Певец и композитор Олег Газманов на церемонии вручения Российской Национальной Музыкальной Премии Виктория в Государственном Кремлевском Дворце - РИА Новости, 1920, 10.03.2022
10 марта, 13:53Шоубиз
Олег Газманов опроверг слухи об эмиграции
 
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