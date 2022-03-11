https://ria.ru/20220311/urgant-1777694764.html
Иван Ургант ответил на слухи об эмиграции в Израиль
Иван Ургант ответил на слухи об эмиграции в Израиль - РИА Новости, 11.03.2022
Иван Ургант ответил на слухи об эмиграции в Израиль
Иван Ургант ответил на слухи об эмиграции в Израиль вместе с семьей, которые появились в некоторых СМИ. В социальных сетях он отметил, что уехал в отпуск. РИА Новости, 11.03.2022
2022-03-11T16:29
2022-03-11T16:29
2022-03-11T16:29
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иван ургант
шоу-бизнес
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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Иван Ургант ответил на слухи об эмиграции в Израиль вместе с семьей, которые появились в некоторых СМИ. В социальных сетях он отметил, что уехал в отпуск.Ургант закрыл возможность комментирования этой публикации.Ранее на подозрения о своем отъезде из России ответила Алла Пугачева. Она заявила, что каникулы, отпуск и лечение не считаются эмиграцией.
https://ria.ru/20220310/gazmanov-1777455686.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
знаменитости, иван ургант, шоу-бизнес
Иван Ургант ответил на слухи об эмиграции в Израиль
Иван Ургант ответил на слухи об эмиграции в Израиль и заявил об отпуске