https://ria.ru/20220311/urgant-1777694764.html

Иван Ургант ответил на слухи об эмиграции в Израиль

Иван Ургант ответил на слухи об эмиграции в Израиль - РИА Новости, 11.03.2022

Иван Ургант ответил на слухи об эмиграции в Израиль

Иван Ургант ответил на слухи об эмиграции в Израиль вместе с семьей, которые появились в некоторых СМИ. В социальных сетях он отметил, что уехал в отпуск. РИА Новости, 11.03.2022

2022-03-11T16:29

2022-03-11T16:29

2022-03-11T16:29

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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Иван Ургант ответил на слухи об эмиграции в Израиль вместе с семьей, которые появились в некоторых СМИ. В социальных сетях он отметил, что уехал в отпуск.Ургант закрыл возможность комментирования этой публикации.Ранее на подозрения о своем отъезде из России ответила Алла Пугачева. Она заявила, что каникулы, отпуск и лечение не считаются эмиграцией.

https://ria.ru/20220310/gazmanov-1777455686.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

знаменитости, иван ургант, шоу-бизнес