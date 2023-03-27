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Иван Ургант анонсировал выступление с группой "Би-2" - РИА Новости, 27.03.2023
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Шоубиз
 
17:51 27.03.2023
https://ria.ru/20230327/urgant-1860991238.html
Иван Ургант анонсировал выступление с группой "Би-2"
Иван Ургант анонсировал выступление с группой "Би-2" - РИА Новости, 27.03.2023
Иван Ургант анонсировал выступление с группой "Би-2"
Шоумен Иван Ургант анонсировал выступление с рок-группой "Би-2", которое состоится в конце апреля в Турции. Он поделился афишей шоу на странице своего альтер... РИА Новости, 27.03.2023
2023-03-27T17:51
2023-03-27T17:51
шоубиз
иван ургант
би-2
турция
кемер
израиль
москва
звезды
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МОСКВА, 27 марта — РИА Новости. Шоумен Иван Ургант анонсировал выступление с рок-группой "Би-2", которое состоится в конце апреля в Турции. Он поделился афишей шоу на странице своего альтер эго "Гриша Ургант" в соцсети "ВКонтакте". Концерт Урганта запланирован на один из дней фестиваля "Каникулы с "Би-2". Однако состоится он или нет, точно неизвестно. На сайте фестиваля пока не появилось информации о выступлении шоумена.В прошлом году Иван Ургант публично осудил спецоперацию. После этого СМИ сообщили о переезде ведущего за границу. В ряде источников упоминался Израиль. Сам артист не подтвердил эту информацию. Он сказал, что уехал в отпуск. В январе шоумен сообщил об отмене своего сольника в Москве. Он должен был состояться второго февраля в клубе "Урбан". По словам Урганта, случившееся стало для него неожиданностью. Участники группы "Би-2" еще в прошлом году перестали выступать в России. Весной коллектив отказался от концерта в Омске из-за патриотического баннера. Затем музыканты объявили о переносе своего российского тура. После этого в СМИ появилась информация об эмиграции артистов. Сами участники "Би-2" не подтвердили ее. На сайте группы в разделе "Афиша" все еще стоят концерты в нескольких российских городах. Музыканты запланировали посетить их летом и осенью.
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иван ургант, би-2, турция, кемер, израиль, москва, звезды, знаменитости, шоу-бизнес
Шоубиз, Иван Ургант, Би-2, Турция, Кемер, Израиль, Москва, звезды, Знаменитости, Шоу-бизнес
Иван Ургант анонсировал выступление с группой "Би-2"

Шоумен Иван Ургант сообщил, что выступит в Турции с участниками рок-группы "Би-2"

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкТелеведущий Иван Ургант
Телеведущий Иван Ургант - РИА Новости, 1920, 27.03.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 27 марта — РИА Новости. Шоумен Иван Ургант анонсировал выступление с рок-группой "Би-2", которое состоится в конце апреля в Турции. Он поделился афишей шоу на странице своего альтер эго "Гриша Ургант" в соцсети "ВКонтакте".
Концерт Урганта запланирован на один из дней фестиваля "Каникулы с "Би-2". Однако состоится он или нет, точно неизвестно. На сайте фестиваля пока не появилось информации о выступлении шоумена.
Скриншот сайта b2weekend.com
Скриншот сайта b2weekend.com
Скриншот сайта b2weekend.com
В прошлом году Иван Ургант публично осудил спецоперацию. После этого СМИ сообщили о переезде ведущего за границу. В ряде источников упоминался Израиль. Сам артист не подтвердил эту информацию. Он сказал, что уехал в отпуск.
В январе шоумен сообщил об отмене своего сольника в Москве. Он должен был состояться второго февраля в клубе "Урбан". По словам Урганта, случившееся стало для него неожиданностью.
Участники группы "Би-2" еще в прошлом году перестали выступать в России. Весной коллектив отказался от концерта в Омске из-за патриотического баннера. Затем музыканты объявили о переносе своего российского тура.
После этого в СМИ появилась информация об эмиграции артистов. Сами участники "Би-2" не подтвердили ее. На сайте группы в разделе "Афиша" все еще стоят концерты в нескольких российских городах. Музыканты запланировали посетить их летом и осенью.
Иван Ургант - РИА Новости, 1920, 22.02.2023
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ШоубизИван УргантБи-2ТурцияКемерИзраильМосквазвездыЗнаменитостиШоу-бизнес
 
 
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