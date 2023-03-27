https://ria.ru/20230327/urgant-1860991238.html

Иван Ургант анонсировал выступление с группой "Би-2"

Иван Ургант анонсировал выступление с группой "Би-2" - РИА Новости, 27.03.2023

Иван Ургант анонсировал выступление с группой "Би-2"

Шоумен Иван Ургант анонсировал выступление с рок-группой "Би-2", которое состоится в конце апреля в Турции. Он поделился афишей шоу на странице своего альтер... РИА Новости, 27.03.2023

2023-03-27T17:51

2023-03-27T17:51

2023-03-27T17:51

шоубиз

иван ургант

би-2

турция

кемер

израиль

москва

звезды

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МОСКВА, 27 марта — РИА Новости. Шоумен Иван Ургант анонсировал выступление с рок-группой "Би-2", которое состоится в конце апреля в Турции. Он поделился афишей шоу на странице своего альтер эго "Гриша Ургант" в соцсети "ВКонтакте". Концерт Урганта запланирован на один из дней фестиваля "Каникулы с "Би-2". Однако состоится он или нет, точно неизвестно. На сайте фестиваля пока не появилось информации о выступлении шоумена.В прошлом году Иван Ургант публично осудил спецоперацию. После этого СМИ сообщили о переезде ведущего за границу. В ряде источников упоминался Израиль. Сам артист не подтвердил эту информацию. Он сказал, что уехал в отпуск. В январе шоумен сообщил об отмене своего сольника в Москве. Он должен был состояться второго февраля в клубе "Урбан". По словам Урганта, случившееся стало для него неожиданностью. Участники группы "Би-2" еще в прошлом году перестали выступать в России. Весной коллектив отказался от концерта в Омске из-за патриотического баннера. Затем музыканты объявили о переносе своего российского тура. После этого в СМИ появилась информация об эмиграции артистов. Сами участники "Би-2" не подтвердили ее. На сайте группы в разделе "Афиша" все еще стоят концерты в нескольких российских городах. Музыканты запланировали посетить их летом и осенью.

https://ria.ru/20230222/urgant-1853364718.html

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кемер

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Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

иван ургант, би-2, турция, кемер, израиль, москва, звезды, знаменитости, шоу-бизнес