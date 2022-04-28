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Группа "Би-2" отменила концерт в Омске
Группа "Би-2" отменила концерт в Омске - РИА Новости, 28.04.2022
Группа "Би-2" отменила концерт в Омске
Группа "Би-2" отменила концерт в Омске из-за патриотического баннера, который повесили в спортивном комплексе "Красная звезда", сообщил первый замминистра... РИА Новости, 28.04.2022
2022-04-28T19:21
2022-04-28T19:21
2022-04-28T22:54
би-2
омск
красная звезда
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ОМСК, 28 апр — РИА Новости. Группа "Би-2" отменила концерт в Омске из-за патриотического баннера, который повесили в спортивном комплексе "Красная звезда", сообщил первый замминистра спорта и молодежной политики Омской области Иван Колесник.Концерт должен был начаться в 19:00, но зрители узнали, что его не будет, буквально за несколько минут до начала, когда Колесник вышел к ним с мегафоном.Замминистра объяснил, что организаторы планируют отменить концерт и, пока они придумывают выгодную формулировку, сам он решил рассказать об этом собравшейся публике.По его словам, идти на компромиссы музыканты отказались, а переговоры ни к чему не привели. В результате группа покинула спортивный комплекс.Музыканты, в свою очередь, выразили разочарование из-за отмены концерта, но причину случившегося не назвали."В город мы прилетели за сутки до концерта, успели провести саундчек и были готовы начинать выступление — однако нам не дали провести концерт, его пришлось отменить. Сейчас эти события могут быть использованы для продолжения информационной атаки, которой "Би-2" подвергается в СМИ на протяжении последней недели", — говорится в Telegram-канале группы.Музыканты пообещали, что возьмут под контроль возвращение денег за билеты на концерт.
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би-2, омск, красная звезда
19:21 28.04.2022 (обновлено: 22:54 28.04.2022)
Группа "Би-2" отменила концерт в Омске
Группа "Би-2" отменила концерт в Омске из-за патриотического баннера
ОМСК, 28 апр — РИА Новости. Группа "Би-2" отменила концерт в Омске из-за патриотического баннера, который повесили в спортивном комплексе "Красная звезда", сообщил первый замминистра спорта и молодежной политики Омской области Иван Колесник.
Концерт должен был начаться в 19:00, но зрители узнали, что его не будет, буквально за несколько минут до начала, когда Колесник вышел к ним с мегафоном.
Замминистра объяснил, что организаторы планируют отменить концерт и, пока они придумывают выгодную формулировку, сам он решил рассказать об этом собравшейся публике.
"Хочу сказать, причиной поступило следующее: многие знают — на "Красной звезде" у нас расположен большой-большой баннер, на котором нанесен флаг нашего государства и написана надпись "За президента". Группу "Би-2" не устроил этот баннер, причем остальные они трогать не собирались, их не устроил именно этот баннер. На фоне него они выступать отказались, завешали его черным траурным полотном", — сказал Колесник.
По его словам, идти на компромиссы музыканты отказались, а переговоры ни к чему не привели. В результате группа покинула спортивный комплекс.
Музыканты, в свою очередь, выразили разочарование из-за отмены концерта, но причину случившегося не назвали.
"В город мы прилетели за сутки до концерта, успели провести саундчек и были готовы начинать выступление — однако нам не дали провести концерт, его пришлось отменить. Сейчас эти события могут быть использованы для продолжения информационной атаки, которой "Би-2" подвергается в СМИ на протяжении последней недели", — говорится в Telegram-канале
группы.
Музыканты пообещали, что возьмут под контроль возвращение денег за билеты на концерт.