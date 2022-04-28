https://ria.ru/20220428/kontsert-1786023462.html

Группа "Би-2" отменила концерт в Омске

Группа "Би-2" отменила концерт в Омске - РИА Новости, 28.04.2022

Группа "Би-2" отменила концерт в Омске

Группа "Би-2" отменила концерт в Омске из-за патриотического баннера, который повесили в спортивном комплексе "Красная звезда", сообщил первый замминистра... РИА Новости, 28.04.2022

2022-04-28T19:21

2022-04-28T19:21

2022-04-28T22:54

би-2

омск

красная звезда

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/17438/32/174383284_0:0:3456:1944_1920x0_80_0_0_cafccec33f39845267ba6f8e1481e3db.jpg

ОМСК, 28 апр — РИА Новости. Группа "Би-2" отменила концерт в Омске из-за патриотического баннера, который повесили в спортивном комплексе "Красная звезда", сообщил первый замминистра спорта и молодежной политики Омской области Иван Колесник.Концерт должен был начаться в 19:00, но зрители узнали, что его не будет, буквально за несколько минут до начала, когда Колесник вышел к ним с мегафоном.Замминистра объяснил, что организаторы планируют отменить концерт и, пока они придумывают выгодную формулировку, сам он решил рассказать об этом собравшейся публике.По его словам, идти на компромиссы музыканты отказались, а переговоры ни к чему не привели. В результате группа покинула спортивный комплекс.Музыканты, в свою очередь, выразили разочарование из-за отмены концерта, но причину случившегося не назвали."В город мы прилетели за сутки до концерта, успели провести саундчек и были готовы начинать выступление — однако нам не дали провести концерт, его пришлось отменить. Сейчас эти события могут быть использованы для продолжения информационной атаки, которой "Би-2" подвергается в СМИ на протяжении последней недели", — говорится в Telegram-канале группы.Музыканты пообещали, что возьмут под контроль возвращение денег за билеты на концерт.

https://ria.ru/20220421/mashina-1784724363.html

омск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

би-2, омск, красная звезда