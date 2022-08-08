https://ria.ru/20220808/otezd-1808013606.html
Группа "Би-2" опровергла информацию об отъезде из России
Группа "Би-2" опровергла информацию об отъезде из России - РИА Новости, 08.08.2022
Группа "Би-2" опровергла информацию об отъезде из России
Участники рок-группы "Би-2" опровергли информацию об отъезде из России, в официальном Telegram-канале группы они опубликовали фотографии с отдыха с подписью "с... РИА Новости, 08.08.2022
2022-08-08T12:56
2022-08-08T12:56
2022-08-08T12:59
шоубиз
россия
украина
би-2
общество
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Участники рок-группы "Би-2" опровергли информацию об отъезде из России, в официальном Telegram-канале группы они опубликовали фотографии с отдыха с подписью "с удивлением читаем вбросы, что мы "тайно и спешно покинули страну".Ранее в СМИ появилась информация, что музыканты "Би-2" якобы тайно покинули Россию, в качестве причины упоминалась позиция группы по спецоперации на Украине."Идет пятая неделя нашего ежегодного летнего отпуска. С удивлением читаем вбросы, что мы "тайно и спешно покинули страну". Отдыхать предпочитаем кто как, но всегда — открыто и расслабленно", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220728/bi-2-1805638681.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, би-2, общество
12:56 08.08.2022 (обновлено: 12:59 08.08.2022)
Группа "Би-2" опровергла информацию об отъезде из России
Участники группы "Би-2" опровергли информацию об отъезде из России