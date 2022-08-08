https://ria.ru/20220808/otezd-1808013606.html

Группа "Би-2" опровергла информацию об отъезде из России

Группа "Би-2" опровергла информацию об отъезде из России - РИА Новости, 08.08.2022

Группа "Би-2" опровергла информацию об отъезде из России

Участники рок-группы "Би-2" опровергли информацию об отъезде из России, в официальном Telegram-канале группы они опубликовали фотографии с отдыха с подписью "с... РИА Новости, 08.08.2022

2022-08-08T12:56

2022-08-08T12:56

2022-08-08T12:59

шоубиз

россия

украина

би-2

общество

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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Участники рок-группы "Би-2" опровергли информацию об отъезде из России, в официальном Telegram-канале группы они опубликовали фотографии с отдыха с подписью "с удивлением читаем вбросы, что мы "тайно и спешно покинули страну".Ранее в СМИ появилась информация, что музыканты "Би-2" якобы тайно покинули Россию, в качестве причины упоминалась позиция группы по спецоперации на Украине."Идет пятая неделя нашего ежегодного летнего отпуска. С удивлением читаем вбросы, что мы "тайно и спешно покинули страну". Отдыхать предпочитаем кто как, но всегда — открыто и расслабленно", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220728/bi-2-1805638681.html

россия

украина

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, украина, би-2, общество