https://ria.ru/20220518/bi2-1789288480.html

Группа "Би-2" объявила о переносе своих концертов

Группа "Би-2" объявила о переносе своих концертов - РИА Новости, 18.05.2022

Группа "Би-2" объявила о переносе своих концертов

Группа "Би-2" в социальных сетях объявила о переносе своих концертов. Музыканты пообещали, что все заявленные выступления состоятся, но позже. РИА Новости, 18.05.2022

2022-05-18T17:34

2022-05-18T17:34

2022-05-18T17:34

шоубиз

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би-2

шоу-бизнес

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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Группа "Би-2" в социальных сетях объявила о переносе своих концертов. Музыканты пообещали, что все заявленные выступления состоятся, но позже.Музыканты отметили, что хотели бы, чтобы их музыка объединяла людей.Сообщается, что приобретенные ранее билеты остаются действительны, однако при желании пользователи могут оформить возврат."Би-2" в конце апреля отменила свой концерт в Омске за несколько минут до его начала из-за патриотического баннера, который повесили в спортивном комплексе "Красная звезда". Отмена концерта повлекла за собой шквал критики в адрес музыкантов. Согласно их объяснению, они придерживаются концепции "без политики", а в "фактическом срыве" выступления виновата концертная площадка, чья администрация разобрала согласованные декорации прямо перед началом шоу.

https://ria.ru/20220429/travlya-1786126138.html

https://ria.ru/20220517/aguzarova-1788976575.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

знаменитости, би-2, шоу-бизнес