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Группа "Би-2" объявила о переносе своих концертов - РИА Новости, 18.05.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20220518/bi2-1789288480.html
Группа "Би-2" объявила о переносе своих концертов
Группа "Би-2" объявила о переносе своих концертов - РИА Новости, 18.05.2022
Группа "Би-2" объявила о переносе своих концертов
Группа "Би-2" в социальных сетях объявила о переносе своих концертов. Музыканты пообещали, что все заявленные выступления состоятся, но позже. РИА Новости, 18.05.2022
2022-05-18T17:34
2022-05-18T17:34
шоубиз
знаменитости
би-2
шоу-бизнес
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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Группа "Би-2" в социальных сетях объявила о переносе своих концертов. Музыканты пообещали, что все заявленные выступления состоятся, но позже.Музыканты отметили, что хотели бы, чтобы их музыка объединяла людей.Сообщается, что приобретенные ранее билеты остаются действительны, однако при желании пользователи могут оформить возврат."Би-2" в конце апреля отменила свой концерт в Омске за несколько минут до его начала из-за патриотического баннера, который повесили в спортивном комплексе "Красная звезда". Отмена концерта повлекла за собой шквал критики в адрес музыкантов. Согласно их объяснению, они придерживаются концепции "без политики", а в "фактическом срыве" выступления виновата концертная площадка, чья администрация разобрала согласованные декорации прямо перед началом шоу.
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знаменитости, би-2, шоу-бизнес
17:34 18.05.2022
 
Группа "Би-2" объявила о переносе своих концертов

Группа "Би-2" объявила о переносе своих концертов на осень 2022 и лето 2023 года

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкУчастники рок-группы "Би-2" Шура (Александр Уман) и Лева (Егор Бортник) выступают на фестивале "Нашествие" в поселке Большое Завидово Тверской области.
Участники рок-группы Би-2 Шура (Александр Уман) и Лева (Егор Бортник) выступают на фестивале Нашествие в поселке Большое Завидово Тверской области. - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Группа "Би-2" в социальных сетях объявила о переносе своих концертов. Музыканты пообещали, что все заявленные выступления состоятся, но позже.

"Друзья, наши концерты в Казани, Уфе, Астрахани, Чебоксарах, Таллине, Перми и Ярославле переносятся на осень 2022 года. Концерт в Москве переносится на 10 июня 2023 года", – говорится в сообщении.

Музыканты отметили, что хотели бы, чтобы их музыка объединяла людей.

"Наша музыка всегда объединяла людей, а не наоборот — мы хотим, чтобы так было и впредь. Мы остаемся с вами, но пока — без живых концертов", – написано в соцсетях.

Сообщается, что приобретенные ранее билеты остаются действительны, однако при желании пользователи могут оформить возврат.
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