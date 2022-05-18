Группа "Би-2" объявила о переносе своих концертов
Группа "Би-2" объявила о переносе своих концертов на осень 2022 и лето 2023 года
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкУчастники рок-группы "Би-2" Шура (Александр Уман) и Лева (Егор Бортник) выступают на фестивале "Нашествие" в поселке Большое Завидово Тверской области.
МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Группа "Би-2" в социальных сетях объявила о переносе своих концертов. Музыканты пообещали, что все заявленные выступления состоятся, но позже.
"Друзья, наши концерты в Казани, Уфе, Астрахани, Чебоксарах, Таллине, Перми и Ярославле переносятся на осень 2022 года. Концерт в Москве переносится на 10 июня 2023 года", – говорится в сообщении.
Музыканты отметили, что хотели бы, чтобы их музыка объединяла людей.
"Наша музыка всегда объединяла людей, а не наоборот — мы хотим, чтобы так было и впредь. Мы остаемся с вами, но пока — без живых концертов", – написано в соцсетях.
Сообщается, что приобретенные ранее билеты остаются действительны, однако при желании пользователи могут оформить возврат.
"Би-2" в конце апреля отменила свой концерт в Омске за несколько минут до его начала из-за патриотического баннера, который повесили в спортивном комплексе "Красная звезда". Отмена концерта повлекла за собой шквал критики в адрес музыкантов. Согласно их объяснению, они придерживаются концепции "без политики", а в "фактическом срыве" выступления виновата концертная площадка, чья администрация разобрала согласованные декорации прямо перед началом шоу.