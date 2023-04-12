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Ургант пообещал вернуться в эфир "Первого канала" - РИА Новости, 12.04.2023
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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
 
19:45 12.04.2023 (обновлено: 21:24 12.04.2023)
https://ria.ru/20230412/urgant-1864896749.html
Ургант пообещал вернуться в эфир "Первого канала"
Ургант пообещал вернуться в эфир "Первого канала" - РИА Новости, 12.04.2023
Ургант пообещал вернуться в эфир "Первого канала"
Телеведущий Иван Ургант на премьере фильма "Вызов" заявил РИА Новости, что обязательно вернется в эфир Первого канала. РИА Новости, 12.04.2023
2023-04-12T19:45
2023-04-12T21:24
шоубиз
россия
иван ургант
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МОСКВА, 12 апр – РИА Новости. Телеведущий Иван Ургант на премьере фильма "Вызов" заявил РИА Новости, что обязательно вернется в эфир Первого канала."Конечно, вернусь", - ответил телеведущий на вопрос, вернется ли он в эфир Первого канала.В марте прошлого года в СМИ появилась информация, что Ургант покинул Россию и, предположительно, находился в Израиле. Сам телеведущий тогда написал в соцсетях, что уехал из России в отпуск, но скоро вернется. В феврале Ургант опубликовал фотографию, где он стоит в комнате "Вечернего Урганта ", и сообщил, что "вся команда в сборе". Первый канал на запрос РИА Новости о возможности возвращения программы не ответил.
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россия, иван ургант, израиль
Шоубиз, Россия, Иван Ургант, Израиль
Ургант пообещал вернуться в эфир "Первого канала"

Телеведущий Ургант на премьере фильма "Вызов" пообещал вернуться в эфир Первого канала

© Фото : Иван УргантИван Ургант
Иван Ургант - РИА Новости, 1920, 12.04.2023
© Фото : Иван Ургант
Иван Ургант. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 апр – РИА Новости. Телеведущий Иван Ургант на премьере фильма "Вызов" заявил РИА Новости, что обязательно вернется в эфир Первого канала.
"Конечно, вернусь", - ответил телеведущий на вопрос, вернется ли он в эфир Первого канала.
В марте прошлого года в СМИ появилась информация, что Ургант покинул Россию и, предположительно, находился в Израиле. Сам телеведущий тогда написал в соцсетях, что уехал из России в отпуск, но скоро вернется. В феврале Ургант опубликовал фотографию, где он стоит в комнате "Вечернего Урганта ", и сообщил, что "вся команда в сборе". Первый канал на запрос РИА Новости о возможности возвращения программы не ответил.
Телеведущий Иван Ургант на выставке Александр Лабас. Неизвестные портреты в театре Мастерская П. Н. Фоменко в Москве - РИА Новости, 1920, 10.04.2023
Иван Ургант выступил в уличном переходе после отмены концерта в России
10 апреля, 14:52
 
ШоубизРоссияИван УргантИзраиль
 
 
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