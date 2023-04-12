https://ria.ru/20230412/urgant-1864896749.html
Ургант пообещал вернуться в эфир "Первого канала"
Ургант пообещал вернуться в эфир "Первого канала" - РИА Новости, 12.04.2023
Ургант пообещал вернуться в эфир "Первого канала"
Телеведущий Иван Ургант на премьере фильма "Вызов" заявил РИА Новости, что обязательно вернется в эфир Первого канала. РИА Новости, 12.04.2023
2023-04-12T19:45
2023-04-12T19:45
2023-04-12T21:24
шоубиз
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иван ургант
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МОСКВА, 12 апр – РИА Новости. Телеведущий Иван Ургант на премьере фильма "Вызов" заявил РИА Новости, что обязательно вернется в эфир Первого канала."Конечно, вернусь", - ответил телеведущий на вопрос, вернется ли он в эфир Первого канала.В марте прошлого года в СМИ появилась информация, что Ургант покинул Россию и, предположительно, находился в Израиле. Сам телеведущий тогда написал в соцсетях, что уехал из России в отпуск, но скоро вернется. В феврале Ургант опубликовал фотографию, где он стоит в комнате "Вечернего Урганта ", и сообщил, что "вся команда в сборе". Первый канал на запрос РИА Новости о возможности возвращения программы не ответил.
https://ria.ru/20230410/urgant-1864250457.html
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россия, иван ургант, израиль
Шоубиз, Россия, Иван Ургант, Израиль
Ургант пообещал вернуться в эфир "Первого канала"
Телеведущий Ургант на премьере фильма "Вызов" пообещал вернуться в эфир Первого канала