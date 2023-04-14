https://ria.ru/20230414/urgant-1865314513.html

Милонов высказался о намерении Урганта вернуться на ТВ

Милонов высказался о намерении Урганта вернуться на ТВ - РИА Новости, 14.04.2023

Милонов высказался о намерении Урганта вернуться на ТВ

Депутат Госдумы Виталий Милонов в интервью "Абзац" возмутился намерением шоумена Ивана Урганта вернуться на Первый канал. РИА Новости, 14.04.2023

2023-04-14T14:09

2023-04-14T14:09

2023-04-14T14:09

шоубиз

иван ургант

виталий милонов

знаменитости

первый канал (телеканал)

новости шоу-бизнеса

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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Депутат Госдумы Виталий Милонов в интервью "Абзац" возмутился намерением шоумена Ивана Урганта вернуться на Первый канал. Он также отметил, что сбежавшие из России артисты оказались неожиданно для себя невостребованными за границей. На премьере фильма "Вызов", которая состоялась 12 апреля, Иван Ургант заявил РИА Новости, что обязательно вернется на Первый канал (передачу шоумена убрали из эфира в феврале прошлого года. – Прим. ред.).После начала спецоперации ведущий публично осудил ее в своей соцсети. Затем он улетел за границу, что вызвало слухи об его эмиграции. Позже шоумен опроверг их. По данным СМИ, Урганту приходится зарабатывать деньги на частных корпоративах за границей. В марте он анонсировал выступление на фестивале "Каникулы с "Би-2" в Турции, запланированного на 20 апреля в Турции.

https://ria.ru/20230413/urgant-1865160114.html

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Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

иван ургант, виталий милонов, знаменитости, первый канал (телеканал), новости шоу-бизнеса