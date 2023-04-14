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Милонов высказался о намерении Урганта вернуться на ТВ - РИА Новости, 14.04.2023
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Шоубиз
 
14:09 14.04.2023
https://ria.ru/20230414/urgant-1865314513.html
Милонов высказался о намерении Урганта вернуться на ТВ
Милонов высказался о намерении Урганта вернуться на ТВ - РИА Новости, 14.04.2023
Милонов высказался о намерении Урганта вернуться на ТВ
Депутат Госдумы Виталий Милонов в интервью "Абзац" возмутился намерением шоумена Ивана Урганта вернуться на Первый канал. РИА Новости, 14.04.2023
2023-04-14T14:09
2023-04-14T14:09
шоубиз
иван ургант
виталий милонов
знаменитости
первый канал (телеканал)
новости шоу-бизнеса
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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Депутат Госдумы Виталий Милонов в интервью "Абзац" возмутился намерением шоумена Ивана Урганта вернуться на Первый канал. Он также отметил, что сбежавшие из России артисты оказались неожиданно для себя невостребованными за границей. На премьере фильма "Вызов", которая состоялась 12 апреля, Иван Ургант заявил РИА Новости, что обязательно вернется на Первый канал (передачу шоумена убрали из эфира в феврале прошлого года. – Прим. ред.).После начала спецоперации ведущий публично осудил ее в своей соцсети. Затем он улетел за границу, что вызвало слухи об его эмиграции. Позже шоумен опроверг их. По данным СМИ, Урганту приходится зарабатывать деньги на частных корпоративах за границей. В марте он анонсировал выступление на фестивале "Каникулы с "Би-2" в Турции, запланированного на 20 апреля в Турции.
https://ria.ru/20230413/urgant-1865160114.html
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иван ургант, виталий милонов, знаменитости, первый канал (телеканал), новости шоу-бизнеса
Шоубиз, Иван Ургант, Виталий Милонов, Знаменитости, Первый канал (телеканал), Новости шоу-бизнеса
Милонов высказался о намерении Урганта вернуться на ТВ

Депутат Виталий Милонов высказался о намерении Ивана Урганта вернуться на Первый канал

© РИА Новости / Максим Блинов, Светлана ШевченкоВиталий Милонов и Иван Ургант
Виталий Милонов и Иван Ургант - РИА Новости, 1920, 14.04.2023
© РИА Новости / Максим Блинов, Светлана Шевченко
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Депутат Госдумы Виталий Милонов в интервью "Абзац" возмутился намерением шоумена Ивана Урганта вернуться на Первый канал.
«

"Теперь потянулись вереницей. Просят и молят. Только не о пощаде, а о деньгах. Не поменяли они свою точку зрения, они просто жрать хотят. А хотят жрать – пусть жрут там, где они оказались в марте 2022-го, на задворках", – возмутился Милонов.

Он также отметил, что сбежавшие из России артисты оказались неожиданно для себя невостребованными за границей.
«

"Они надеялись, что западные спонсоры, как им казалось, облагодетельствуют их, а народ поддержит. Но они оказались никому не нужными, жалкими, невостребованными", – высказался политик.

На премьере фильма "Вызов", которая состоялась 12 апреля, Иван Ургант заявил РИА Новости, что обязательно вернется на Первый канал (передачу шоумена убрали из эфира в феврале прошлого года. – Прим. ред.).
После начала спецоперации ведущий публично осудил ее в своей соцсети. Затем он улетел за границу, что вызвало слухи об его эмиграции. Позже шоумен опроверг их.
По данным СМИ, Урганту приходится зарабатывать деньги на частных корпоративах за границей. В марте он анонсировал выступление на фестивале "Каникулы с "Би-2" в Турции, запланированного на 20 апреля в Турции.
Ян Осин / Иван Ургант - РИА Новости, 1920, 13.04.2023
Оперный певец Осин возмутился заявлением Урганта о возвращении на ТВ
13 апреля, 19:54
 
ШоубизИван УргантВиталий МилоновЗнаменитостиПервый канал (телеканал)Новости шоу-бизнеса
 
 
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