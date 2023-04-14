Милонов высказался о намерении Урганта вернуться на ТВ
Депутат Виталий Милонов высказался о намерении Ивана Урганта вернуться на Первый канал
МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Депутат Госдумы Виталий Милонов в интервью "Абзац" возмутился намерением шоумена Ивана Урганта вернуться на Первый канал.
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"Теперь потянулись вереницей. Просят и молят. Только не о пощаде, а о деньгах. Не поменяли они свою точку зрения, они просто жрать хотят. А хотят жрать – пусть жрут там, где они оказались в марте 2022-го, на задворках", – возмутился Милонов.
Он также отметил, что сбежавшие из России артисты оказались неожиданно для себя невостребованными за границей.
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"Они надеялись, что западные спонсоры, как им казалось, облагодетельствуют их, а народ поддержит. Но они оказались никому не нужными, жалкими, невостребованными", – высказался политик.
На премьере фильма "Вызов", которая состоялась 12 апреля, Иван Ургант заявил РИА Новости, что обязательно вернется на Первый канал (передачу шоумена убрали из эфира в феврале прошлого года. – Прим. ред.).
После начала спецоперации ведущий публично осудил ее в своей соцсети. Затем он улетел за границу, что вызвало слухи об его эмиграции. Позже шоумен опроверг их.
По данным СМИ, Урганту приходится зарабатывать деньги на частных корпоративах за границей. В марте он анонсировал выступление на фестивале "Каникулы с "Би-2" в Турции, запланированного на 20 апреля в Турции.