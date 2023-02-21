https://ria.ru/20230221/urgant-1853477663.html
Эрнст отказался комментировать тему возвращения Урганта на Первый канал
Эрнст отказался комментировать тему возвращения Урганта на Первый канал - РИА Новости, 21.02.2023
Эрнст отказался комментировать тему возвращения Урганта на Первый канал
Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст не стал комментировать вопрос о том, вернется ли в эфир телеведущий Иван Ургант. РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T16:11
2023-02-21T16:11
2023-02-21T16:11
шоубиз
россия
иван ургант
константин эрнст
первый канал (телеканал)
общество
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МОСКВА, 21 фев – РИА Новости. Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст не стал комментировать вопрос о том, вернется ли в эфир телеведущий Иван Ургант. "Никаких комментариев не даю", - ответил Эрнст РИА Новости на вопрос, вернется ли Ургант на Первый канал. В марте прошлого года в СМИ появилась информация, что Ургант покинул Россию и, предположительно, находился в Израиле. Сам телеведущий тогда написал в соцсетях, что уехал из России в отпуск, но скоро вернется. В феврале Ургант опубликовал фотографию, где он стоит в комнате "Вечернего Урганта", и сообщил, что "вся команда в сборе". Первый канал на запрос РИА Новости о возможности возвращения программы не ответил.
https://ria.ru/20230126/urgant-1847469621.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, иван ургант, константин эрнст, первый канал (телеканал), общество
Шоубиз, Россия, Иван Ургант, Константин Эрнст, Первый канал (телеканал), Общество
Эрнст отказался комментировать тему возвращения Урганта на Первый канал
Эрнст заявил, что не комментирует слухи о возвращении Урганта в эфир Первого канала