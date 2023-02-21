https://ria.ru/20230221/urgant-1853477663.html

Эрнст отказался комментировать тему возвращения Урганта на Первый канал

Эрнст отказался комментировать тему возвращения Урганта на Первый канал - РИА Новости, 21.02.2023

Эрнст отказался комментировать тему возвращения Урганта на Первый канал

Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст не стал комментировать вопрос о том, вернется ли в эфир телеведущий Иван Ургант. РИА Новости, 21.02.2023

2023-02-21T16:11

2023-02-21T16:11

2023-02-21T16:11

шоубиз

россия

иван ургант

константин эрнст

первый канал (телеканал)

общество

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МОСКВА, 21 фев – РИА Новости. Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст не стал комментировать вопрос о том, вернется ли в эфир телеведущий Иван Ургант. "Никаких комментариев не даю", - ответил Эрнст РИА Новости на вопрос, вернется ли Ургант на Первый канал. В марте прошлого года в СМИ появилась информация, что Ургант покинул Россию и, предположительно, находился в Израиле. Сам телеведущий тогда написал в соцсетях, что уехал из России в отпуск, но скоро вернется. В феврале Ургант опубликовал фотографию, где он стоит в комнате "Вечернего Урганта", и сообщил, что "вся команда в сборе". Первый канал на запрос РИА Новости о возможности возвращения программы не ответил.

https://ria.ru/20230126/urgant-1847469621.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, иван ургант, константин эрнст, первый канал (телеканал), общество