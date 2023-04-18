Иван Ургант пришел на празднование 11-летия "Вечернего Урганта"

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Телеведущая Алла Михеева разместила в своей соцсети видео с командой "Вечернего Урганта", которая собралась вместе в лофт-пространстве, чтобы отметить 11-летие программы. На видео появляются создатели проекта, сама Михеева, а также Иван Ургант — автор программы и ее ведущий. На вечеринку он пришел в зеленой клетчатой рубашке и красной кепке, и радостно что-то обсуждал с коллегами. В комментариях пользователи сразу стали интересоваться: вернется ли знаменитая передача, которая пропала из сетки вещания в феврале 2022 года, в эфир? Однако никто из присутствующих на вечеринке пока не ответил на эти вопросы. В День космонавтики, 12 апреля, Ивана Урганта заметили на премьере фильма "Вызов" в столичном кинотеатре "Октябрь". Там он заявил РИА Новости, что скоро вернется на Первый канал. Но когда — не уточнил. Первый выпуск передачи вышел в эфир 16 апреля 2012 года. Шоу выходило ежедневно, вплоть до зимы прошлого года. После начала спецоперации Иван Ургант осудил СВО, чем возмутил публику и общественность. Затем он улетел за границу, что вызвало слухи об его эмиграции. Позже Ургант опроверг их.
МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Телеведущая Алла Михеева разместила в своей соцсети видео с командой "Вечернего Урганта", которая собралась вместе в лофт-пространстве, чтобы отметить 11-летие программы.
Скриншот публикации Аллы Михеевой в социальной сети
Скриншот публикации Аллы Михеевой в социальной сети
1 из 2
Скриншот публикации Аллы Михеевой в социальной сети
Скриншот публикации Аллы Михеевой в социальной сети
2 из 2
Скриншот публикации Аллы Михеевой в социальной сети
1 из 2
Скриншот публикации Аллы Михеевой в социальной сети
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"Люблю до неба всех! Юбилей, и 11 лет нам" – подписала кадры Михеева.
На видео появляются создатели проекта, сама Михеева, а также Иван Ургант — автор программы и ее ведущий. На вечеринку он пришел в зеленой клетчатой рубашке и красной кепке, и радостно что-то обсуждал с коллегами.
В комментариях пользователи сразу стали интересоваться: вернется ли знаменитая передача, которая пропала из сетки вещания в феврале 2022 года, в эфир?
«
"Возвращаетесь?", "Когда это было?", "Когда ждать возвращение?" — поинтересовались подписчики.
Однако никто из присутствующих на вечеринке пока не ответил на эти вопросы.
В День космонавтики, 12 апреля, Ивана Урганта заметили на премьере фильма "Вызов" в столичном кинотеатре "Октябрь". Там он заявил РИА Новости, что скоро вернется на Первый канал. Но когда — не уточнил.
Первый выпуск передачи вышел в эфир 16 апреля 2012 года. Шоу выходило ежедневно, вплоть до зимы прошлого года. После начала спецоперации Иван Ургант осудил СВО, чем возмутил публику и общественность.
Затем он улетел за границу, что вызвало слухи об его эмиграции. Позже Ургант опроверг их.
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