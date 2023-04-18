https://ria.ru/20230418/mikheeva-1866057069.html

Иван Ургант пришел на празднование 11-летия "Вечернего Урганта"

Иван Ургант пришел на празднование 11-летия "Вечернего Урганта" - РИА Новости, 18.04.2023

Иван Ургант пришел на празднование 11-летия "Вечернего Урганта"

Телеведущая Алла Михеева разместила в своей соцсети видео с командой "Вечернего Урганта", которая собралась вместе в лофт-пространстве, чтобы отметить 11-летие... РИА Новости, 18.04.2023

2023-04-18T14:21

2023-04-18T14:21

2023-04-18T14:21

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иван ургант

звезды

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шоу-бизнес

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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Телеведущая Алла Михеева разместила в своей соцсети видео с командой "Вечернего Урганта", которая собралась вместе в лофт-пространстве, чтобы отметить 11-летие программы. На видео появляются создатели проекта, сама Михеева, а также Иван Ургант — автор программы и ее ведущий. На вечеринку он пришел в зеленой клетчатой рубашке и красной кепке, и радостно что-то обсуждал с коллегами. В комментариях пользователи сразу стали интересоваться: вернется ли знаменитая передача, которая пропала из сетки вещания в феврале 2022 года, в эфир? Однако никто из присутствующих на вечеринке пока не ответил на эти вопросы. В День космонавтики, 12 апреля, Ивана Урганта заметили на премьере фильма "Вызов" в столичном кинотеатре "Октябрь". Там он заявил РИА Новости, что скоро вернется на Первый канал. Но когда — не уточнил. Первый выпуск передачи вышел в эфир 16 апреля 2012 года. Шоу выходило ежедневно, вплоть до зимы прошлого года. После начала спецоперации Иван Ургант осудил СВО, чем возмутил публику и общественность. Затем он улетел за границу, что вызвало слухи об его эмиграции. Позже Ургант опроверг их.

https://ria.ru/20230413/urgant-1865160114.html

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Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Александра Липатова

знаменитости, иван ургант, звезды, первый канал (телеканал), шоу-бизнес