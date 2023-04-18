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Иван Ургант пришел на празднование 11-летия "Вечернего Урганта" - РИА Новости, 18.04.2023
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Шоубиз
 
14:21 18.04.2023
https://ria.ru/20230418/mikheeva-1866057069.html
Иван Ургант пришел на празднование 11-летия "Вечернего Урганта"
Иван Ургант пришел на празднование 11-летия "Вечернего Урганта" - РИА Новости, 18.04.2023
Иван Ургант пришел на празднование 11-летия "Вечернего Урганта"
Телеведущая Алла Михеева разместила в своей соцсети видео с командой "Вечернего Урганта", которая собралась вместе в лофт-пространстве, чтобы отметить 11-летие... РИА Новости, 18.04.2023
2023-04-18T14:21
2023-04-18T14:21
шоубиз
знаменитости
иван ургант
звезды
первый канал (телеканал)
шоу-бизнес
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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Телеведущая Алла Михеева разместила в своей соцсети видео с командой "Вечернего Урганта", которая собралась вместе в лофт-пространстве, чтобы отметить 11-летие программы. На видео появляются создатели проекта, сама Михеева, а также Иван Ургант — автор программы и ее ведущий. На вечеринку он пришел в зеленой клетчатой рубашке и красной кепке, и радостно что-то обсуждал с коллегами. В комментариях пользователи сразу стали интересоваться: вернется ли знаменитая передача, которая пропала из сетки вещания в феврале 2022 года, в эфир? Однако никто из присутствующих на вечеринке пока не ответил на эти вопросы. В День космонавтики, 12 апреля, Ивана Урганта заметили на премьере фильма "Вызов" в столичном кинотеатре "Октябрь". Там он заявил РИА Новости, что скоро вернется на Первый канал. Но когда — не уточнил. Первый выпуск передачи вышел в эфир 16 апреля 2012 года. Шоу выходило ежедневно, вплоть до зимы прошлого года. После начала спецоперации Иван Ургант осудил СВО, чем возмутил публику и общественность. Затем он улетел за границу, что вызвало слухи об его эмиграции. Позже Ургант опроверг их.
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знаменитости, иван ургант, звезды, первый канал (телеканал), шоу-бизнес
Шоубиз, Знаменитости, Иван Ургант, звезды, Первый канал (телеканал), Шоу-бизнес
Иван Ургант пришел на празднование 11-летия "Вечернего Урганта"

Ведущая Алла Михеева показала Ивана Урганта на праздновании 11-летия "Вечернего Урганта"

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкТелеведущий Иван Ургант
Телеведущий Иван Ургант - РИА Новости, 1920, 18.04.2023
© РИА Новости / Александр Вильф
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Телеведущая Алла Михеева разместила в своей соцсети видео с командой "Вечернего Урганта", которая собралась вместе в лофт-пространстве, чтобы отметить 11-летие программы.
Скриншот публикации Аллы Михеевой в социальной сети
Скриншот публикации Аллы Михеевой в социальной сети
Скриншот публикации Аллы Михеевой в социальной сети
1 из 2
Скриншот публикации Аллы Михеевой в социальной сети
Скриншот публикации Аллы Михеевой в социальной сети
Скриншот публикации Аллы Михеевой в социальной сети
2 из 2
Скриншот публикации Аллы Михеевой в социальной сети
1 из 2
Скриншот публикации Аллы Михеевой в социальной сети
2 из 2
«

"Люблю до неба всех! Юбилей, и 11 лет нам" – подписала кадры Михеева.

На видео появляются создатели проекта, сама Михеева, а также Иван Ургант — автор программы и ее ведущий. На вечеринку он пришел в зеленой клетчатой рубашке и красной кепке, и радостно что-то обсуждал с коллегами.
В комментариях пользователи сразу стали интересоваться: вернется ли знаменитая передача, которая пропала из сетки вещания в феврале 2022 года, в эфир?
«
"Возвращаетесь?", "Когда это было?", "Когда ждать возвращение?" — поинтересовались подписчики.
Однако никто из присутствующих на вечеринке пока не ответил на эти вопросы.
В День космонавтики, 12 апреля, Ивана Урганта заметили на премьере фильма "Вызов" в столичном кинотеатре "Октябрь". Там он заявил РИА Новости, что скоро вернется на Первый канал. Но когда — не уточнил.
Первый выпуск передачи вышел в эфир 16 апреля 2012 года. Шоу выходило ежедневно, вплоть до зимы прошлого года. После начала спецоперации Иван Ургант осудил СВО, чем возмутил публику и общественность.
Затем он улетел за границу, что вызвало слухи об его эмиграции. Позже Ургант опроверг их.
Ян Осин / Иван Ургант - РИА Новости, 1920, 13.04.2023
Оперный певец Осин возмутился заявлением Урганта о возвращении на ТВ
13 апреля, 19:54
 
ШоубизЗнаменитостиИван УргантзвездыПервый канал (телеканал)Шоу-бизнес
 
 
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