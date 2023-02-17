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Межгосударственные отношения РФ и Белоруссии - РИА Новости, 17.02.2023
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Межгосударственные отношения РФ и Белоруссии
Межгосударственные отношения РФ и Белоруссии - РИА Новости, 17.02.2023
Межгосударственные отношения РФ и Белоруссии
Российско-белорусские отношения носят характер союзного сотрудничества. Дипломатические отношения установлены 25 июня 1992 года. 8 декабря 1999 года был... РИА Новости, 17.02.2023
2023-02-17T02:30
2023-02-17T02:30
справки
белоруссия
россия
минск
александр лукашенко
владимир путин
роман головченко
снг
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Российско-белорусские отношения носят характер союзного сотрудничества. Дипломатические отношения установлены 25 июня 1992 года. 8 декабря 1999 года был подписан Договор о создании Союзного государства Белоруссии и России. Его подписанию предшествовало образование в апреле 1996 года Сообщества России и Белоруссии, а в апреле 1997 года – Союза Белоруссии и России. Правовую базу российско-белорусских отношений составляет более 250 межгосударственных и межправительственных договоров и соглашений. Многосторонние соглашения о сотрудничестве связывают наши страны также в рамках СНГ, ЕАЭС и ОДКБ. На саммите ШОС в Самарканде в сентябре 2022 года было принято решение о начале процедуры приема Белоруссии в качестве полноправного члена этой организации.Белоруссия – стратегический союзник России. Это закреплено в Концепции внешней политики Российской Федерации, где в качестве одного из региональных приоритетов подтвержден курс на расширение стратегического взаимодействия с Белоруссией в рамках Союзного государства в целях развития интеграционных процессов во всех сферах, а также углубления и расширения интеграции между странами в рамках Евразийского экономического союза.Свидетельством приоритетного для России характера отношений с Белоруссией является высокая динамичность двусторонних контактов на высшем и высоком уровнях.В 2021 году президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко встречались в феврале и в мае в Сочи, в апреле и в сентябре в Москве, в июле и в декабре в Санкт-Петербурге.В 2022 году очередные рабочие встречи лидеров России и Белоруссии прошли в Москве 18 февраля и 11 марта 2022 года. 12 апреля Владимир Путин и Александр Лукашенко провели переговоры на космодроме Восточный в Амурской области. Главы двух государств на вертолете совершили облет территории, ознакомились с ходом строительства космодрома и его инфраструктурных объектов. Затем президенты России и Белоруссии посетили строительные площадки командного пункта и стартового сооружения для ракет-носителей "Ангара". В ходе визита в Россию Александр Лукашенко также посетил Владивосток. Состоялась встреча с главой Приморского края Олегом Кожемяко.16 мая Александр Лукашенко посетил Москву, где принял участие во встрече лидеров государств – членов Организации Договора о коллективной безопасности, приуроченной к 30-летию организации. По окончании саммита ОДКБ Владимир Путин и Александр Лукашенко провели краткую беседу. 23 мая лидеры России и Белоруссии провели рабочую встречу в Сочи.25 июня Владимир Путин и Александр Лукашенко провели переговоры в Константиновском дворце в Санкт-Петербурге. Встреча прошла в знаменательный день – в день 30-летия установления дипломатических отношений между Россией и Белоруссией.26 сентября очередная рабочая встреча лидеров России и Белоруссии прошла в Сочи. 7 октября президент Белоруссии Александр Лукашенко посетил Санкт-Петербург, где принял участие в неформальной встрече руководителей государств – участников СНГ.19 декабря президент России Владимир Путин посетил с рабочим визитом Белоруссию.В Минске прошли российско-белорусские переговоры в широком составе. После этого состоялась двусторонняя встреча лидеров России и Белоруссии.27 декабря Владимир Путин и Александр Лукашенко провели встречу "на полях" неформального саммита СНГ в Санкт-Петербурге.Главы правительств двух стран Михаил Мишустин и Роман Головченко в 2022 году встречались в Нур-Султане (ныне Астана) "на полях" заседания Евразийского межправительственного совета, в марте и в октябре в Москве, в июне в Минске, в августе в Чолпон-Ате (Киргизия).2 февраля 2023 года глава правительства РФ Михаил Мишустин провел встречу с премьер-министром Белоруссии Романом Головченко "на полях" заседания Евразийского межправительственного совета в Алма-Ате (Казахстан).Между странами поддерживаются активные контакты между внешнеполитическими ведомствами, постоянный диалог ведется по линии профильных министерств и ведомств.24-25 ноября 2022 года Российскую Федерацию с официальным визитом посетила председатель Совета Республики Национального собрания Белоруссии Наталья Кочанова, которая была принята президентом России Владимиром Путиным, провела встречи с главами палат Федерального Собрания Российской Федерации, а также министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.18-19 января 2023 года состоялся рабочий визит министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Минск, в рамках которого он был принят президентом Белоруссии Александром Лукашенко, провел переговоры с министром иностранных дел Сергеем Алейником и принял участие в качестве сопредседателя в ежегодном совместном заседании коллегий МИД России и МИД Беларуси.Состояние и перспективы двусторонних отношений и союзного строительства обсуждаются на заседаниях Высшего Государственного Совета Союзного государства (4 ноября 2021 года, по видеосвязи), Совета министров Союзного государства (10 сентября 2021 года в Минске), Группы высокого уровня Совмина (14 февраля 2023 года).Ход реализации договоренностей контролируют вице-премьеры.Россия и Белоруссия выступают с единых или близких позиций по основным международным проблемам, тесно сотрудничают в ООН, других универсальных и региональных организациях.Россия – ведущий торговый партнер Белоруссии. Ее доля в белорусском товарообороте со всеми странами мира стабильно составляет порядка 50%. Доля Белоруссии во внешнеторговом обороте России – около 5%, она занимает четвертое место среди торговых партнеров России.Россия является главным инвестором в белорусскую экономику и ведущим торговым партнером Белоруссии. Доля нашей страны в белорусском товарообороте в последние годы составляла порядка 50%, а в 2022 году – на фоне введенных Западом санкций – заметно превысила указанный показатель. Белоруссия стабильно входит в пятерку крупнейших торговых партнеров России и занимает первое место среди стран СНГ. Товарооборот между странами по итогам 2021 года, несмотря на неблагоприятные внешние условия и сложную эпидемиологическую ситуацию, вырос на 34,4% и составил 38,4 миллиарда долларов. Объем российского экспорта составил 22,8 миллиарда долларов, импорта – 15,6 миллиарда долларов. Позитивные тенденции в плане расширения двустороннего товарооборота наблюдались и в 2022 году. По итогам года товарооборот между странами, по оценке российской стороны, вырос на 12% по сравнению с 2021 годом и составил 43,4 миллиарда долларов, российский экспорт составил 21,4 миллиарда долларов, импорт – 22 миллиарда долларов.По данным белорусской статистики, в 2022 году впервые в истории товарооборот между странами достиг отметки в 50 миллиардов долларов.Основу российского экспорта составляют минеральные продукты, металлы и изделия из них, машины, оборудование и транспортные средства, продукция химической промышленности и др. Российский импорт представлен машинами, оборудованием и транспортными средствами, продовольственными товарами и сельскохозяйственным сырьем, продукцией химической промышленности, металлами и изделиями из них, текстилем и обувью и др.Россия занимает первое место по накопленным инвестициям в Белоруссии, в 2020 году они превысили четыре миллиарда долларов. В республике работает около 2,4 тысячи компаний с российским участием. Реализуются крупные совместные проекты в области автомобильной, сельхозтехники, лесозаготовительной отрасли. Крупнейшим двусторонним инвестиционным проектом является строительство Белорусской АЭС. Генеральный контракт на строительство АЭС подписан 18 июля 2012 года. Она будет состоять из двух энергоблоков ВВЭР-1200 суммарной электрической мощностью до 2400 мегаватт. В качестве генподрядчика выступает инжиниринговый дивизион госкорпорации "Росатом". В начале января 2021 года первый энергоблок Белорусской атомной электростанции заработал на 100-процентную мощность. Ввод второго энергоблока в эксплуатацию был запланирован к концу 2022 года, затем перенесен на первый квартал 2023 года. Россия является главным партнером Белоруссии в топливно-энергетической сфере. Через территорию Белоруссии идут стабильные поставки и транзит нефти, газа, а также угля, поступательно развивается сотрудничество двух стран и в сфере электроэнергетики. В то же время, между странами продолжается интенсивная работа по формированию объединенных рынков газа, нефти и нефтепродуктов, электрической энергии Союзного государства и общих энергетических рынков ЕАЭС к 2025 году. В декабре 2022 года глава белорусского правительства Роман Головченко сообщил, что Москва и Минск зафиксировали цену на "голубое топливо" для республики на три года, но цифру не озвучил.В свою очередь, глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов заявил, что цена российского газа для Беларуси в 2023 году будет на уровне 2022 года.Цена на газ для Белоруссии в 2022 году была согласована на уровне 2021 года – 128,52 доллара за тысячу кубометров. С апреля 2022 года Минск перешел на расчеты за "голубое топливо" в российских рублях.21 декабря 2020 года было подписано межправительственное соглашение о предоставлении Москвой Минску двух траншей госкредита РФ по 0,5 миллиарда долларов. Минфин Белоруссии сообщал, что по условиям документа первый транш будет предоставлен до конца текущего года, второй транш – в 2021 году. Первый транш республика получила 30 декабря 2020 года. До этого, в октябре, Белоруссия также получила кредит в 0,5 миллиарда долларов из средств Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР). В рамках рабочего визита Александр Лукашенко в Россию 27-28 мая 2021 года была достигнута договоренность о перечислении Минску второго транша российского госкредита в размере 500 миллионов долларов. 2 июня министерство финансов Белоруссии сообщило, что получило средства второго транша госкредита РФ. В августе 2022 года между Россией и Белоруссией была достигнута договоренность о предоставлении Минску кредита на сумму в 1,5 миллиарда долларов на импортозамещающие проекты. В октябре этот кредит был согласован. Позже в белорусском Минпроме сообщили, что эти средства пойдут на реализацию в республике импортозамещающих проектов, в частности, в сфере машиностроения.5 декабря 2022 года президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации протокола об изменениях российского-белорусского межправсоглашения о кредитах. Платежи по задолженностям по всем госкредитам, которые выдаются Белоруссии со стороны РФ с марта 2022 года по апрель 2023 года (общая сумма эквивалентна 1,4 миллиарда долларов), переносятся на 2028-2033 годы. Ставку решено было сделать не плавающей, а фиксированной – 12% годовых.Россия и Белоруссия работают над укреплением интеграции в различных отраслях экономики.4 ноября 2021 года президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко подписали интеграционный декрет Союзного государства.Декрет утверждает все 28 союзных программ, одобренных в сентябре, а также основные направления реализации положений Договора о создании СГ на 2021-2023 годы.Программы по Союзному государству предполагают интеграцию валютных систем, общие принципы взимания косвенных налогов, единые подходы по пенсионной тематике и вопросам социального обеспечения, борьбу с терроризмом, взаимный доступ к госзакупкам и госзаказам. Кроме того, общей станет макроэкономическая политика, страны интегрируют платежные системы и гармонизируют денежно-кредитную политику, сформируют совместные рынки нефти и газа и т.д.Развивается военно-техническое сотрудничество, которое носит очень тесный характер. Вооружение и техника в национальных вооруженных силах России и Белоруссии во многом совпадает, кроме того, часть военной техники, производство которой осуществляется на территории России, комплектуется составляющими белорусского производства.Странами подписано Соглашение о совместной охране внешней границы Союзного государства в воздушном пространстве и создании Единой региональной системы противовоздушной обороны. Активно развивается сотрудничество России и Белоруссии в рамках Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и коллективных сил оперативного реагирования (КСОР) ОДКБ. На регулярной основе проводятся совместные военные и антитеррористические учения.Значимой составляющей российско-белорусских отношений являются межрегиональные связи. Между российскими и белорусскими регионами заключено более 350 соглашений, направленных на углубление кооперации в промышленности, в сельском хозяйстве, в строительстве, в фармацевтике, в транспортной сфере. С 2014 года попеременно в России и Белоруссии под председательством глав верхних палат парламентов проводятся Форумы регионов, которые вносят весомый вклад в реализацию инвестиционных потенциалов двух государств.В 2022 году IX форум регионов Белоруссии и России прошел 30 июня – 1 июля в очном формате в Гродно. Его главной темой стала "Роль межрегионального сотрудничества в углублении интеграционных процессов в рамках Союзного государства".В 2023 году форум регионов Белоруссии и России состоится с 26 по 28 июня в Уфе.Высокой интенсивностью отличаются контакты между странами в области здравоохранения, образования, науки и культуры. На регулярной основе проводятся дни культуры, гастроли известных коллективов и исполнителей, театральные и музыкальные фестивали. Россия и Белоруссия осуществляют совместные меры по борьбе с коронавирусом.В декабре 2021 года в Белоруссии начали производить российские вакцины "Спутник V" и "Спутник Лайт" по полному циклу. Минздрав Белоруссии 16 декабря 2021 года сообщил, что выдал разрешение на ввоз и применение в стране российской вакцины против коронавируса "КовиВак".В отношениях между Россией и Белоруссией создано фактически единое миграционное пространство, обеспечиваются условия взаимных поездок по внутренним национальным документам без прохождения таможенного и пограничного контроля. Граждане двух стран имеют возможность находиться на территории другого государства без регистрации и постановки на миграционный учет в течение 90 дней.С 1 апреля 2022 года Москва и Минск отменили плату за входящие звонки в роуминге. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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справки, белоруссия, россия, минск, александр лукашенко, владимир путин, роман головченко, снг, одкб, евразийский экономический союз, москва
Справки, Белоруссия, Россия, Минск, Александр Лукашенко, Владимир Путин, Роман Головченко, СНГ, ОДКБ, Евразийский экономический союз, Москва
02:30 17.02.2023
 

Межгосударственные отношения РФ и Белоруссии

© РИА Новости / Виктор Толочко / Перейти в медиабанкФлаги России и Белоруссии
Флаги России и Белоруссии - РИА Новости, 1920, 17.02.2023
© РИА Новости / Виктор Толочко
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Российско-белорусские отношения носят характер союзного сотрудничества. Дипломатические отношения установлены 25 июня 1992 года. 8 декабря 1999 года был подписан Договор о создании Союзного государства Белоруссии и России. Его подписанию предшествовало образование в апреле 1996 года Сообщества России и Белоруссии, а в апреле 1997 года – Союза Белоруссии и России.
Правовую базу российско-белорусских отношений составляет более 250 межгосударственных и межправительственных договоров и соглашений. Многосторонние соглашения о сотрудничестве связывают наши страны также в рамках СНГ, ЕАЭС и ОДКБ. На саммите ШОС в Самарканде в сентябре 2022 года было принято решение о начале процедуры приема Белоруссии в качестве полноправного члена этой организации.
Белоруссия – стратегический союзник России. Это закреплено в Концепции внешней политики Российской Федерации, где в качестве одного из региональных приоритетов подтвержден курс на расширение стратегического взаимодействия с Белоруссией в рамках Союзного государства в целях развития интеграционных процессов во всех сферах, а также углубления и расширения интеграции между странами в рамках Евразийского экономического союза.
Свидетельством приоритетного для России характера отношений с Белоруссией является высокая динамичность двусторонних контактов на высшем и высоком уровнях.
В 2021 году президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко встречались в феврале и в мае в Сочи, в апреле и в сентябре в Москве, в июле и в декабре в Санкт-Петербурге.
В 2022 году очередные рабочие встречи лидеров России и Белоруссии прошли в Москве 18 февраля и 11 марта 2022 года.
12 апреля Владимир Путин и Александр Лукашенко провели переговоры на космодроме Восточный в Амурской области.
Главы двух государств на вертолете совершили облет территории, ознакомились с ходом строительства космодрома и его инфраструктурных объектов. Затем президенты России и Белоруссии посетили строительные площадки командного пункта и стартового сооружения для ракет-носителей "Ангара".
В ходе визита в Россию Александр Лукашенко также посетил Владивосток. Состоялась встреча с главой Приморского края Олегом Кожемяко.
16 мая Александр Лукашенко посетил Москву, где принял участие во встрече лидеров государств – членов Организации Договора о коллективной безопасности, приуроченной к 30-летию организации. По окончании саммита ОДКБ Владимир Путин и Александр Лукашенко провели краткую беседу.
23 мая лидеры России и Белоруссии провели рабочую встречу в Сочи.
25 июня Владимир Путин и Александр Лукашенко провели переговоры в Константиновском дворце в Санкт-Петербурге. Встреча прошла в знаменательный день – в день 30-летия установления дипломатических отношений между Россией и Белоруссией.
26 сентября очередная рабочая встреча лидеров России и Белоруссии прошла в Сочи.
7 октября президент Белоруссии Александр Лукашенко посетил Санкт-Петербург, где принял участие в неформальной встрече руководителей государств – участников СНГ.
19 декабря президент России Владимир Путин посетил с рабочим визитом Белоруссию.
В Минске прошли российско-белорусские переговоры в широком составе. После этого состоялась двусторонняя встреча лидеров России и Белоруссии.
27 декабря Владимир Путин и Александр Лукашенко провели встречу "на полях" неформального саммита СНГ в Санкт-Петербурге.
Главы правительств двух стран Михаил Мишустин и Роман Головченко в 2022 году встречались в Нур-Султане (ныне Астана) "на полях" заседания Евразийского межправительственного совета, в марте и в октябре в Москве, в июне в Минске, в августе в Чолпон-Ате (Киргизия).
2 февраля 2023 года глава правительства РФ Михаил Мишустин провел встречу с премьер-министром Белоруссии Романом Головченко "на полях" заседания Евразийского межправительственного совета в Алма-Ате (Казахстан).
Между странами поддерживаются активные контакты между внешнеполитическими ведомствами, постоянный диалог ведется по линии профильных министерств и ведомств.
24-25 ноября 2022 года Российскую Федерацию с официальным визитом посетила председатель Совета Республики Национального собрания Белоруссии Наталья Кочанова, которая была принята президентом России Владимиром Путиным, провела встречи с главами палат Федерального Собрания Российской Федерации, а также министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.
18-19 января 2023 года состоялся рабочий визит министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Минск, в рамках которого он был принят президентом Белоруссии Александром Лукашенко, провел переговоры с министром иностранных дел Сергеем Алейником и принял участие в качестве сопредседателя в ежегодном совместном заседании коллегий МИД России и МИД Беларуси.
Состояние и перспективы двусторонних отношений и союзного строительства обсуждаются на заседаниях Высшего Государственного Совета Союзного государства (4 ноября 2021 года, по видеосвязи), Совета министров Союзного государства (10 сентября 2021 года в Минске), Группы высокого уровня Совмина (14 февраля 2023 года).
Ход реализации договоренностей контролируют вице-премьеры.
Россия и Белоруссия выступают с единых или близких позиций по основным международным проблемам, тесно сотрудничают в ООН, других универсальных и региональных организациях.
Россия – ведущий торговый партнер Белоруссии. Ее доля в белорусском товарообороте со всеми странами мира стабильно составляет порядка 50%. Доля Белоруссии во внешнеторговом обороте России – около 5%, она занимает четвертое место среди торговых партнеров России.
Россия является главным инвестором в белорусскую экономику и ведущим торговым партнером Белоруссии. Доля нашей страны в белорусском товарообороте в последние годы составляла порядка 50%, а в 2022 году – на фоне введенных Западом санкций – заметно превысила указанный показатель. Белоруссия стабильно входит в пятерку крупнейших торговых партнеров России и занимает первое место среди стран СНГ. Товарооборот между странами по итогам 2021 года, несмотря на неблагоприятные внешние условия и сложную эпидемиологическую ситуацию, вырос на 34,4% и составил 38,4 миллиарда долларов. Объем российского экспорта составил 22,8 миллиарда долларов, импорта – 15,6 миллиарда долларов.
Позитивные тенденции в плане расширения двустороннего товарооборота наблюдались и в 2022 году. По итогам года товарооборот между странами, по оценке российской стороны, вырос на 12% по сравнению с 2021 годом и составил 43,4 миллиарда долларов, российский экспорт составил 21,4 миллиарда долларов, импорт – 22 миллиарда долларов.
По данным белорусской статистики, в 2022 году впервые в истории товарооборот между странами достиг отметки в 50 миллиардов долларов.
Основу российского экспорта составляют минеральные продукты, металлы и изделия из них, машины, оборудование и транспортные средства, продукция химической промышленности и др. Российский импорт представлен машинами, оборудованием и транспортными средствами, продовольственными товарами и сельскохозяйственным сырьем, продукцией химической промышленности, металлами и изделиями из них, текстилем и обувью и др.
Россия занимает первое место по накопленным инвестициям в Белоруссии, в 2020 году они превысили четыре миллиарда долларов. В республике работает около 2,4 тысячи компаний с российским участием. Реализуются крупные совместные проекты в области автомобильной, сельхозтехники, лесозаготовительной отрасли.
Крупнейшим двусторонним инвестиционным проектом является строительство Белорусской АЭС. Генеральный контракт на строительство АЭС подписан 18 июля 2012 года. Она будет состоять из двух энергоблоков ВВЭР-1200 суммарной электрической мощностью до 2400 мегаватт. В качестве генподрядчика выступает инжиниринговый дивизион госкорпорации "Росатом". В начале января 2021 года первый энергоблок Белорусской атомной электростанции заработал на 100-процентную мощность. Ввод второго энергоблока в эксплуатацию был запланирован к концу 2022 года, затем перенесен на первый квартал 2023 года.
Россия является главным партнером Белоруссии в топливно-энергетической сфере. Через территорию Белоруссии идут стабильные поставки и транзит нефти, газа, а также угля, поступательно развивается сотрудничество двух стран и в сфере электроэнергетики.
В то же время, между странами продолжается интенсивная работа по формированию объединенных рынков газа, нефти и нефтепродуктов, электрической энергии Союзного государства и общих энергетических рынков ЕАЭС к 2025 году.
В декабре 2022 года глава белорусского правительства Роман Головченко сообщил, что Москва и Минск зафиксировали цену на "голубое топливо" для республики на три года, но цифру не озвучил.
В свою очередь, глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов заявил, что цена российского газа для Беларуси в 2023 году будет на уровне 2022 года.
Цена на газ для Белоруссии в 2022 году была согласована на уровне 2021 года – 128,52 доллара за тысячу кубометров. С апреля 2022 года Минск перешел на расчеты за "голубое топливо" в российских рублях.
21 декабря 2020 года было подписано межправительственное соглашение о предоставлении Москвой Минску двух траншей госкредита РФ по 0,5 миллиарда долларов. Минфин Белоруссии сообщал, что по условиям документа первый транш будет предоставлен до конца текущего года, второй транш – в 2021 году. Первый транш республика получила 30 декабря 2020 года. До этого, в октябре, Белоруссия также получила кредит в 0,5 миллиарда долларов из средств Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР).
В рамках рабочего визита Александр Лукашенко в Россию 27-28 мая 2021 года была достигнута договоренность о перечислении Минску второго транша российского госкредита в размере 500 миллионов долларов. 2 июня министерство финансов Белоруссии сообщило, что получило средства второго транша госкредита РФ.
В августе 2022 года между Россией и Белоруссией была достигнута договоренность о предоставлении Минску кредита на сумму в 1,5 миллиарда долларов на импортозамещающие проекты. В октябре этот кредит был согласован. Позже в белорусском Минпроме сообщили, что эти средства пойдут на реализацию в республике импортозамещающих проектов, в частности, в сфере машиностроения.
5 декабря 2022 года президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации протокола об изменениях российского-белорусского межправсоглашения о кредитах. Платежи по задолженностям по всем госкредитам, которые выдаются Белоруссии со стороны РФ с марта 2022 года по апрель 2023 года (общая сумма эквивалентна 1,4 миллиарда долларов), переносятся на 2028-2033 годы. Ставку решено было сделать не плавающей, а фиксированной – 12% годовых.
Россия и Белоруссия работают над укреплением интеграции в различных отраслях экономики.
4 ноября 2021 года президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко подписали интеграционный декрет Союзного государства.
Декрет утверждает все 28 союзных программ, одобренных в сентябре, а также основные направления реализации положений Договора о создании СГ на 2021-2023 годы.
Программы по Союзному государству предполагают интеграцию валютных систем, общие принципы взимания косвенных налогов, единые подходы по пенсионной тематике и вопросам социального обеспечения, борьбу с терроризмом, взаимный доступ к госзакупкам и госзаказам. Кроме того, общей станет макроэкономическая политика, страны интегрируют платежные системы и гармонизируют денежно-кредитную политику, сформируют совместные рынки нефти и газа и т.д.
Развивается военно-техническое сотрудничество, которое носит очень тесный характер. Вооружение и техника в национальных вооруженных силах России и Белоруссии во многом совпадает, кроме того, часть военной техники, производство которой осуществляется на территории России, комплектуется составляющими белорусского производства.
Странами подписано Соглашение о совместной охране внешней границы Союзного государства в воздушном пространстве и создании Единой региональной системы противовоздушной обороны. Активно развивается сотрудничество России и Белоруссии в рамках Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и коллективных сил оперативного реагирования (КСОР) ОДКБ. На регулярной основе проводятся совместные военные и антитеррористические учения.
Значимой составляющей российско-белорусских отношений являются межрегиональные связи. Между российскими и белорусскими регионами заключено более 350 соглашений, направленных на углубление кооперации в промышленности, в сельском хозяйстве, в строительстве, в фармацевтике, в транспортной сфере.
С 2014 года попеременно в России и Белоруссии под председательством глав верхних палат парламентов проводятся Форумы регионов, которые вносят весомый вклад в реализацию инвестиционных потенциалов двух государств.
В 2022 году IX форум регионов Белоруссии и России прошел 30 июня – 1 июля в очном формате в Гродно. Его главной темой стала "Роль межрегионального сотрудничества в углублении интеграционных процессов в рамках Союзного государства".
В 2023 году форум регионов Белоруссии и России состоится с 26 по 28 июня в Уфе.
Высокой интенсивностью отличаются контакты между странами в области здравоохранения, образования, науки и культуры. На регулярной основе проводятся дни культуры, гастроли известных коллективов и исполнителей, театральные и музыкальные фестивали.
Россия и Белоруссия осуществляют совместные меры по борьбе с коронавирусом.
В декабре 2021 года в Белоруссии начали производить российские вакцины "Спутник V" и "Спутник Лайт" по полному циклу. Минздрав Белоруссии 16 декабря 2021 года сообщил, что выдал разрешение на ввоз и применение в стране российской вакцины против коронавируса "КовиВак".
В отношениях между Россией и Белоруссией создано фактически единое миграционное пространство, обеспечиваются условия взаимных поездок по внутренним национальным документам без прохождения таможенного и пограничного контроля. Граждане двух стран имеют возможность находиться на территории другого государства без регистрации и постановки на миграционный учет в течение 90 дней.
С 1 апреля 2022 года Москва и Минск отменили плату за входящие звонки в роуминге.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
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